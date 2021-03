Ho Iat Seng deixa elogios à União Geral das Associações dos Moradores de Macau

FOTOGRAFIA: GCS

Num discurso a propósito da celebração do 37.º aniversário da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, o Chefe do Executivo deixou elogios aos trabalhadores e voluntários dos serviços comunitários e, em particular, à associação aniversariante.

Ho Iat Seng começou por assinalar que a associação “tem vindo a manter a união entre os moradores dos bairros e a colaborar empenhadamente com o Governo da RAEM na implementação das acções de prevenção epidémica, especialmente na prestação de diversos serviços comunitários, com repercussões benéficas na sociedade, o que lhe tem granjeado o reconhecimento e elogio da sociedade”.

“Aproveito, ainda, esta ocasião para expressar também os mais sinceros agradecimentos a todos os trabalhadores e voluntários dos serviços comunitários que, nos seus postos de trabalho, combatem com todo o seu empenho a pandemia, ao serviço da sociedade”, frisou o Chefe do Executivo.

O líder do Governo reiterou que será impulsionado o desenvolvimento diversificado da economia, será promovida a construção da zona de cooperação entre Guangdong e Macau em Hengqin, e Macau vai participar no desenvolvimento de alta qualidade da Grande Baía. “Paralelamente, iremos executar efectivamente as acções regulares de prevenção da pandemia, criando condições favoráveis para o regresso gradual da sociedade e da economia à normalidade”, acrescentou.

Ho Iat Seng sublinhou que a União Geral das Associações dos Moradores de Macau tem “estado ao serviço da população, de forma pragmática e em prol do seu bem-estar, desempenhando um papel fundamental na gestão e prestação de serviços à camada social de base” e “contribuído incansavelmente para a formação de quadros qualificados, orientados pelo amor pela Pátria e por Macau, e para a sua participação nos assuntos políticos a nível local e nacional”.

“Estamos convictos que a União Geral continuará, com um espírito inovador e empreendedor, ao serviço da comunidade, e, atenta ao bem-estar da população, irá proporcionar serviços mais específicos e diferenciados, dando novos contributos para a prosperidade e estabilidade de Macau”, concluiu.

A.V.