Exposições e ‘workshops’ de arte que servem de testemunho para a geração seguinte

O Albergue SCM cede o seu espaço para uma série de ‘workshops’ e exposições organizadas pela Macau Creative Youth Association e patrocinada pelo Instituto Cultural de Macau. A iniciativa, chamada “Original Macau Family Art Program” terá lugar na zona D1 do Albergue SCM, entre hoje e o dia 8 de Abril.

A Macau Creative Youth Association vai organizar uma série de eventos, nomeadamente ‘workshops’ e exposições, no Albergue SCM, patrocinada pelo Instituto Cultural (IC) de Macau.

O tema patente nestes eventos, de acordo com o comunicado de imprensa, será Macau, nomeadamente, a Macau de cariz original. Nestes ‘workshops’, o público-alvo será a família, que participará em pares, com um pai ou mãe e um filho, e onde as famílias poderão mostrar as suas diversas capacidades artísticas, com o objectivo de se compreenderem melhor e crescerem juntos.

Durante os ‘workshops’, os pais poderão apresentar ou explicar a cultura de Macau e partilhar as memórias com os seus filhos. O evento não presta só homenagem à cultura de Macau, mas servirá como um testemunho para a próxima geração.

Haverá quatro ‘workshops’, todos eles já sem vagas por preencher, de acordo com a coordenadora do Albergue, Karina Lau, que falou ao PONTO FINAL. “A primeira parte do evento será a parte dos ‘workshops’, onde os participantes irão realizar trabalhos manuais, de diferentes tipos, desde a ilustração à impressão, usando vários tipos de materiais, sobre a supervisão de um formador especializado. No fim, o organizador irá recolhê-los e fazer uma curadoria dos trabalhos para então preparar a segunda parte – a exposição”, explica.

O primeiro ‘workshop’ começa hoje, das 17h00 às 18h30, e chama-se “Taste of Macau”, onde os participantes deverão aprender a arte de pintar comida, neste caso específico, um pastel de nata. O formador aqui vai apresentar a técnica de pintura com tinta e acrílicos e ensinar as técnicas básicas da mistura de cores. Os instrutores são os formadores ‘freelance’ Victor, Shirley e Yvette.

Os três workshops seguintes serão todos na sexta-feira, entre as 12h30 e as 19h30, começando com uma oficina para personificar brinquedos, que será ministrado pelo estúdio local ‘Nativo Toy Workshops’, onde os participantes poderão aprender a decorar brinquedos ou figuras de vinil, com tintas acrílicas, marcadores, pincéis e ‘sprays’ de tinta de água.

Segue-se a oficina “Imagine Macau”, com ecrãs de seda. “Esta actividade é muito interessante”, sublinha Karina Lau, descrevendo: “É um género de técnica de pintura específica que pode ser reproduzida em várias pinturas separadas”. A coordenadora explica que, devido à participação de crianças, todos os passos da formação serão muito elementares para ser mais fácil para as crianças as desenvolverem, apesar de serem todas técnicas que, exploradas mais além, podem ser de cariz complicado. “Queremos que seja tudo adequado para o nível das crianças” refere Karina Lau. Os formadores desta oficina serão professores de um estúdio local chamado ‘Studio 3:15’.

O último ‘workshop’ da série chama-se “Our City”. Aqui, sob a formação do grupo AAFK Street Art, os participantes vão usar diferentes tintas e ferramentas criativas para pintar numa tela grande algo acerca de Macau, que fica ao critério de cada um.

As exposições, que decorrerão a partir de 30 de Março até dia 8 de Abril, estarão abertas ao publico, de entrada livre, e patentes na galeria do Albergue.