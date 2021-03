Exposição de fotografia angaria fundos para a ARTM

A Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) vai organizar uma exposição de fotografia, com a curadoria de Alice Kok, intitulada “Lights of Hope” na galeria da associação. As 46 fotografias que vão estar expostas foram escolhidas de um lote de 180 trabalhos submetidos, depois de fotógrafos e entusiastas locais terem respondido a um convite de apresentação a candidaturas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail

“Penso que foi desde Agosto ou Setembro do ano passado que a ARTM começou a gerir uma galeria de arte e um café nas suas instalações na vila de Ka Ho”, começa a explicar Alice Kok, a curadora da exposição, em conversa ao PONTO FINAL. “Foi mais ou menos nessa altura que o presidente Augusto Nogueira me contactou com um convite para ajudar a estabelecer a galeria, e desde aí que eu tenho estado a ajudá-los numa base de voluntariado”, prosseguiu.

A artista e presidente da “Art For All” (AFA), Alice Kok, conta que já no ano passado, em conversas com a ARTM, surgiu a ideia de uma exposição de fotografia para angariação de fundos, visto que embora a associação seja privada, com alguns subsídios do Governo, necessitam de meios para continuar a ajudar os toxicodependentes a voltar à sua vida normal. Este projecto “Light of Hope” é mais uma ajuda para os direccionar no caminho certo, preparando-os para voltarem à sociedade, explicou.

“A ARTM tem um espaço muito interessante, onde o café e a galeria são geridos pelos seus membros. E como fica também situada nesta vila muito popular para os entusiastas e os meus estudantes de fotografia, eu achei giro organizar uma apresentação de candidaturas para expor trabalhos nesta galeria”, nota a presidente da AFA..

Os requerimentos para submissão das fotografias foram simples: as imagens precisavam de ser acerca do espaço das casas amarelas da Igreja da Nossa Senhora das Dores em Ka Ho, sem quaisquer limites do ano em que foram tiradas. “A entrega pode ser de trabalhos de qualquer altura, desde que seja este espaço”, reitera Alice Kok. O grande objectivo da iniciativa, conta a curadora, é estabelecer um sustento para os membros da associação ARTM, visto que o café não é subsidiado e opera através dos membros.

Em Fevereiro, quando se lançou o desafio público para as candidaturas, foi registada uma grande adesão. “Chegámos a receber até trabalhos de grandes fotógrafos e tivemos mais de 180 fotografias enviadas. Porém, visto que o espaço da galeria é muito pequeno, decidimos escolher apenas 46 trabalhos para exibir nesta exposição” refere a curadora, acrescentando: “Tivemos todo o tipo de pessoas a participar, até não residentes e turistas, e baseámos as nossas escolhas apenas de acordo com a imagem”.

Em relação ao critério de escolha de trabalhos, Alice Kok explicou o processo. “Fui eu que fiz a selecção e escolhi as fotos com base em variáveis como a técnica, a composição e também a estética da imagem”. A curadora afirma não ter querido restringir a participação a fotógrafos profissionais, por haver tantos amadores da fotografia em Macau, de todos os estatutos. “Outra coisa que pedimos aos participantes foi, se quisessem apresentar uma série de fotografias com um seguimento, num máximo de cinco, poderiam fazê-lo, mostrando diferentes ângulos para compor uma imagem geral da vila”, assinala. A artista curadora afirma que o projecto não se tratou de uma competição, mas apenas uma selecção de imagens.

O evento, que terá a abertura no sábado às 15h00 na Galeria da ARTM H2H, vai também ser uma venda de caridade, onde todas as fotografias expostas estarão disponíveis por um valor simbólico de 500 patacas cada. “Gostaria de agradecer a todos os participantes, pois a submissão dos seus trabalhos foram todos numa base de boa vontade, tendo os seleccionados não só oferecido as suas fotos, mas também pago pelo custo da sua impressão”, afirma Alice Kok, acrescentando que “com esse dinheiro eu coleccionei todas as imagens e imprimi-as num formato uniforme de 55 a 33 centímetros”.

No final da exposição, as fotografias que não foram vendidas poderão, após decisão dos artistas, ser doadas à associação. A totalidade das receitas das vendas irá para a ARTM. A exposição estará patente até 24 de Abril.