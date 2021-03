Ella Lei pede pormenores sobre plano de construção das habitações destinadas à classe sanduíche

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A deputada Ella Lei quer saber o ponto de situação do planeamento e distribuição de terrenos para a implementação da política “habitação de diferentes níveis”, nomeadamente referentes a habitação pública, habitação para classe sanduíche e residências para idosos. Numa interpelação oral que será apresentada ao Executivo na próxima semana, a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) assinalou que o Estudo do Planeamento da Zona A dos Novos Aterros Urbanos, divulgado pelo Governo, apenas indicou a construção de 4.000 habitações sociais e 24.000 habitações económicas.

“A sociedade está atenta ao cumprimento do plano, e espera que o Governo reserve terrenos suficientes para implementar a referida política, sobretudo para garantir o planeamento e afectação de terrenos para a habitação para a classe sanduíche e as residências para idosos, no sentido de construir fracções suficientes para responder às necessidades”, indicou a deputada, acrescentando que o Executivo “deve reservar terrenos adequados e fazer bem o planeamento, para construir mais fracções, no sentido de satisfazer as necessidades”.

Para Ella Lei, o Governo deve revelar onde serão construídas as fracções para habitação pública, habitação para classe sanduíche e residências para idosos. “O Governo tem sublinhado que os novos aterros urbanos e os terrenos recuperados nos últimos anos vão ser destinados prioritariamente à resolução das dificuldades habitacionais. Então, além dos planos existentes e da Zona A, qual é o ponto de situação dos terrenos reservados para construir, durante os próximos cinco anos, habitação pública, habitação para a classe sanduíche e residências para idosos?”, questionou a deputada.

Em relação à consulta púbica sobre a habitação para classe sanduíche, Ella Lei quis também saber quando serão concluídos o relatório de consulta pública e o plano geral com o número de fracções e a respectiva localização. “Se houver consenso na sociedade, quando é que a construção vai começar?”.

Sobre a construção de residências para idosos, a deputada quer saber a localização. “De acordo com as estimativas do Governo, a procura de residências para idosos é grande. Então, o Governo deve abrir mais canais para recolher as opiniões da população, sobretudo dos interessados, no sentido de avaliar a respectiva procura, e planear e afectar quanto antes os terrenos. Vai fazê-lo?”, concluiu.

E.S.