“Devia haver mais oportunidades na área da Grande Baía”

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Calvin Chui é presidente da Associação de Direito Financeiro de Macau, presidente da Cimeira da Juventude de Macau e recentemente tornou-se sócio no escritório Rato, Ling, Lei & Cortés. Em entrevista ao PONTO FINAL, fala na importância da Grande Baía no desenvolvimento dos jovens locais e aponta a indústria financeira como solução para a diversificação da economia de Macau.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

“Talvez a indústria financeira seja a solução” para diversificar a economia de Macau, sugere Calvin Chui, em entrevista ao PONTO FINAL. O mais recente sócio do escritório de advogados Rato, Ling, Lei & Cortés, que estudou nos Estados Unidos e em Portugal, assume que está em sintonia com a estratégia do escritório relativamente à área da Grande Baía. Para Calvin Chui, é precisamente na área da Grande Baía que residem as melhores oportunidades para os jovens de Macau. Na opinião do presidente da Associação de Direito Financeiro de Macau, a indústria financeira poder ser a solução para a diversificação da economia de Macau.

Foi recentemente promovido a sócio no escritório Rato, Ling, Lei & Cortés, tendo completado o estágio apenas no ano passado. Já estava à espera desta promoção?

É um desafio, definitivamente. Mostra a confiança que os outros sócios depositam em mim. Acho que, ao longo da minha experiência, tenho feito um esforço para mostrar, perante os outros sócios, que sou capaz, em termos de capacidades técnicas e em termos das outras capacidades necessárias para se ser sócio.

O escritório indicou que a sua promoção se insere na estratégia para os mercados de Macau, Grande Baía e países e regiões de língua portuguesa e inglesa. O que vai procurar fazer neste âmbito?

O escritório Rato, Ling, Lei & Cortés tem uma origem muito interessante. Podemos ver que o doutor Frederico Rato, a doutora Paula Ling, o doutor Lei Wun Kong e o doutor Pedro Cortés fazem uma mistura muito boa. Na estratégia de Macau para a Grande Baía e no que toca aos países de língua portuguesa e países de língua inglesa, acho que as minhas competências podem ser compatíveis com a nossa estratégia. Dada a minha formação académica e as minhas qualificações profissionais, estou sintonizado para levar a cabo os nossos planos para o futuro nessas áreas.

Mas que planos são esses?

É sigilo profissional [risos]. Tem a ver com servir melhor os nossos clientes, não apenas clientes de Macau, mas principalmente servir melhor os clientes que saem de Macau.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Foi de Macau para os Estados Unidos aos 14 anos. Como é que foi a mudança?

Teve a ver com uma tentativa de abrir os horizontes, para aprender coisas novas e alcançar uma perspectiva mais global. Eu fui para lá para compreender a cultura, aprender a língua, melhorar as minhas competências e abrir os olhos.

Esteve na Califórnia com o seu irmão. Como foi a experiência?

Nós éramos os melhores amigos. Por exemplo, eu não jogava basquetebol muito bem e queria entrar na equipa de basquetebol da escola. O meu irmão ficava todos os dias comigo depois das aulas enquanto eu fazia 300 lançamentos para treinar. Um ano depois, acabei por conseguir entrar na equipa de basquetebol do liceu, o que era bastante difícil, porque a pessoa mais alta tinha mais de dois metros. Eu não era assim tão alto e, por isso, era um grande desafio. Ainda bem que o meu irmão estava ao meu lado.

Mais tarde foi estudar Direito para Lisboa, aos 18 anos. Porquê Direito e porquê Lisboa?

Eu sempre gostei de informática, de codificar, não gostava muito de Direito. Mas, de certa maneira, comecei a pensar no meu futuro e a pensar que um dia queria voltar a Macau, e depois percebi que a linguagem da codificação e a linguagem do Direito têm um raciocínio idêntico. Quando percebi que a lógica e o raciocínio eram semelhantes, comecei a pensar: “Porque não Direito? Seria algo muito interessante para fazer em Macau”. Depois pensei em ir para Portugal: “Porque não aprender também português?”. Comecei a pensar nisso. Eu adoro codificação e computadores, mas a codificação muda todos os anos, mas a lei não se altera muito. Pensei no tempo que teria de investir. Pelo menos, o princípio das leis não muda muito. Tive uma forma de pensar mais prática.

Como era a sua vida em Lisboa?

Maravilhosa. Lisboa é uma das minhas cidades preferidas. Nos dias normais, depois de terminar as aulas, eu ia sempre à praia, ia para Cascais, para o Estoril ou para Carcavelos. Era fantástico.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Mais tarde, foi para Chicago fazer o Mestrado em Direito. Como é que dá esse passo? Era algo que queria mesmo fazer, voltar aos EUA para fazer um Mestrado?

Quando se começou a aproximar o fim da Licenciatura, comecei a pensar: “Faço um Mestrado ou não?” Mas fui muito rápido a decidir. Pensei: “Porque não?”. Depois tinha de decidir onde. Podia voltar a Macau, podia ficar em Portugal, ou podia ser noutro lado qualquer. Depois pensei no outro sítio onde estudei, nos EUA. Eu fiz um mapa e candidatei-me a muitas, muitas escolas, incluindo em Singapura, Portugal, EUA, Reino Unido…

Não considerou Macau?

Macau eu sabia que seria o meu destino. Eu sabia que iria voltar a Macau. No que toca às grandes empresas em Macau, há muitas que têm ligações aos EUA, os ‘resorts’ integrados. Por isso pensei que, depois de conseguir o diploma em Portugal, por que não aprender algo que me seja benéfico quando eu começar a trabalhar. Quando pensei nisso, pensei: “Não é preciso pensar mais, vou para os EUA”. Foi muito lógico para mim.

Então, o objectivo principal era voltar a Macau para trabalhar num dos ‘resorts’?

Naquela altura, eu pensava como é que me podia preparar para estar mais equipado para lidar com o trabalho legal em Macau. Então, uma Licenciatura em Portugal e um Mestrado nos EUA são uma boa combinação. Quando obtive a licença dos EUA, vim directamente para Macau.

Qual é o principal desafio no exercício de advocacia em Macau?

O maior desafio é que é muito geral. Temos de ir ao encontro das necessidades dos clientes. Esse é um desafio em todas as jurisdições do mundo.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Tem experiência na área do Direito Comercial e de mercados de capitais e também é presidente da Associação de Direito Financeiro de Macau. Como vê a intenção do Governo de criar uma bolsa de valores em Macau?

É algo natural. A economia de Macau tem por base o entretenimento e o turismo. Com a Covid-19 percebemos que esse não pode ser o único recurso de Macau, temos de encontrar uma outra indústria. Talvez a indústria financeira seja a solução e, por isso, vemos o Governo avançar com novas intenções para renovar o quadro legal do sistema financeiro. Isso vai melhorar muito o motor para que se possa avançar, porque uma vez que as ferramentas estejam prontas, isso poderia dar outro motor influente para a economia de Macau.

Macau tem recursos humanos para isso, por exemplo?

Macau tem as condições necessárias, mas, quanto às condições suficientes, talvez ainda haja espaço para melhorias.

O Governo também tem dito que quer transformar Macau num centro financeiro. É possível que isso aconteça num futuro próximo?

Nada é impossível.

Mas Macau poderia beneficiar disso?

Definitivamente. Para Macau diversificar a economia e ter uma outra indústria, parece-me que a indústria financeira pode ser uma boa saída.

Também é presidente da Cimeira da Juventude de Macau. Os jovens de Macau participam o suficiente na sociedade?

No geral, vemos que muitos jovens fazem parte de associações e todas as associações têm um objectivo social. Através da participação em associações, isso já demonstra que eles estão interessados na sociedade.

Quais são os principais objectivos da Cimeira da Juventude num futuro a curto prazo?

A Cimeira da Juventude é uma plataforma. A origem da Cimeira da Juventude vem de duas associações, uma associação de jovens de Macau que estudam em Portugal e uma associação de jovens de Macau que estudam no Reino Unido. Desde 2014, quando demos início à Cimeira, começámos a convidar cada vez mais jovens de Macau que estudam no estrangeiro. Até agora, vemos que a Cimeira da Juventude de Macau dá informações relativas à sociedade, economia e assuntos sociais de Macau para estudantes que estão no estrangeiro, longe da realidade de Macau. Vemos essa como a nossa principal função. Ao partilharmos informações com eles, vemos o outro lado, eles dão-nos as suas opiniões sobre o que se passa em Macau. Há uma troca de ideias que permite aos jovens contribuírem para o desenvolvimento social.

Quais são as principais políticas para os jovens que o Governo de Macau devia melhorar?

Há muitas oportunidades em Macau, mas devia haver mais oportunidades na área da Grande Baía. A forma mais eficiente para que os jovens de Macau beneficiem dela e a compreendam é através da troca de informações. A integração na Grande Baía, a procura de oportunidades e o empreendedorismo envolvem um grande volume de informação. E a responsabilidade é de três partes: os jovens, que se quiserem fazer algo devem procurar essa informação; o Governo deve dar assistência; e em terceiro, nas associações, que devem ser responsáveis pela criação de mais oportunidades de troca de informações e ideias.