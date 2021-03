Aumento do limite para aquisições públicas teve em conta taxa de inflação e PIB, diz Governo

Ho Ion Sang

Os membros da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem com representantes do Governo para discutir na especialidade a proposta de lei relacionada com despesas públicas que estipula um novo limite para gastos do Executivo com obras e aquisição de bens e serviços. Segundo Ho Ion Sang, os deputados levantaram dúvidas sobre os mecanismos de fiscalização que serão implementados pela proposta de lei que visa “aumentar em seis vezes os valores limites”.

O presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, assegurou que os deputados não se opõem ao aumento “em seis vezes” dos valores limites do novo regime das despesas com obras e aquisição de bens e serviços, em discussão na especialidade, mas admitiu que vários membros levantaram dúvidas quanto ao reforço dos mecanismos de fiscalização e aos factores tidos em conta no cálculo dos novos limites.

“Segundo a apresentação do Governo, os dados que tiverem em consideração foram, por exemplo, o PIB, as receitas e despesas das finanças públicas, a taxa de inflação e também o salário dos operadores e os preços de materiais de construção”, começou por explicar Ho Ion Sang depois de frisar que a “alteração do diploma em causa será só para aumentar os valores limites em seis vezes”.

De acordo com as justificações apresentadas aos deputados pelos representantes da secretaria para a Economia e Finanças, o Governo pretende, com este aumento, “acompanhar o desenvolvimento socio-económico”. “[O Governo] quer também um aumento consensual e viável na prática. Portanto, os membros da comissão não se opõem a este aumento. E estes dados apresentados pelo Governo vão constar do nosso parecer”, frisou Ho Ion Sang.

Apesar de concordarem com este aumento, os deputados levantaram dúvidas quanto à implementação de novas medidas de fiscalização que acompanhem este aumento “em seis vezes” dos valores limites. Em esclarecimento aos membros da comissão, os representantes do Governo remeteram as suas respostas para a legislação em vigor. “Depois do aumento dos valores limites, como é que o Governo vai reforçar a fiscalização interna? O Governo respondeu que, independentemente da forma das aquisições, sejam elas realizadas por concurso público ou ajuste directo, antes da criação de um projecto e antes de emitir a autorização das despesas, os Serviços Públicos têm de seguir a lei de enquadramento orçamental e também a regulamentação da lei de enquadramento orçamental. Para proceder à apreciação prévia sobre esses projectos a criar e também sobre a emissão de autorização de despesas para determinar que essas despesas têm fundamentos legais e satisfaçam as regras financeiras, e, portanto, as aquisições dos Serviços Públicos também têm de cumprir algumas instruções ou normas legais”, assinalou o presidente da comissão, dando como exemplo, as instalações sobre o procedimento de aquisição de bens e serviços emitidas pelo CCAC.

Sobre a criação de uma base de dados, o Executivo recordou que, em 2018, a secretaria para a Economia e Finanças criou, a título experimental, uma “base de dados de fornecedores de bens e serviços destinados aos serviços sob tutela da economia e finanças” e que “esses serviços, ao fazerem aquisições, podem ter mais opções sobre os fornecedores para assim reduzir os custos administrativos e aumentar a transparência das aquisições”, ao mesmo tempo que permite a “partilha das informações” para aumentar a “transparência da aquisições públicas”.

Aos deputados, os representantes do Governo assinalaram também que, neste momento, cada secretaria tem os respectivos mecanismos de fiscalização, e deu como exemplo a secretaria para a Economia e Finanças que, desde Maio de 2017, implementou um mecanismo com instruções de divulgação de informações para aquisições de valores superiores a 650 mil patacas, ou de obras com um valor estimado superior a 2,5 milhões de patacas. “Os serviços têm de divulgar no seu portal informações sobre o documento do concurso resultante da abertura das propostas ou da consulta por um período não inferior a dois anos”.

Uma vez que a proposta de lei em discussão visa o aumento “em seis vezes os valores limites” e o “aperfeiçoamento da redacção sem alterar o seu conteúdo substancial”, Ho Ion Sang disse que os membros da comissão apresentaram sugestões ao Governo sobre eventuais alterações aos mecanismos de fiscalização. “Os membros da comissão apresentaram algumas questões e o Governo disse que irá incluir essas sugestões na futura lei das aquisições públicas”, afirmou o presidente da comissão, adiantando que alguns deputados sugeriram a implementação de “um mecanismo de realização centralizada das aquisições” para compra de materiais como canetas ou “bens não duradouros”.