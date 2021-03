Vacinação da BioNTech suspensa devido a defeitos de embalagem

FOTOGRAFIA: GCS

Um problema na anilha da tampa do frasco da vacina está na base da decisão da farmacêutica, acatada pelas autoridades locais. Para já, o programa de vacinação contra a Covid-19 em Macau segue apenas com Sinopharm. Inoculados mostram-se tranquilos.

Os Serviços de Saúde de Macau suspenderam ontem, e temporariamente, o processo de inoculação com vacinas fabricadas pela germânica BioNTech. A decisão, depois de uma notificação da farmacêutica, prende-se com defeitos detectados na embalagem. Autoridades locais garantem que “nenhuma vacina com embalagem defeituosa foi utilizada em Macau”.

A Fosun Industrial (Hong Kong) informou as autoridades de Macau que a tampa do frasco do lote 210102 da vacina mRNA Comirnaty (BNT162b2) contra a Covid-19, desenvolvida e produzida na Alemanha pela BioNTech e comercializada na China pela Fosun, apresenta defeitos com anilhas de alumínio indevidamente apertadas e, em algumas situações, até mesmo frouxas, pelo que, como medida preventiva e porque em Macau todas as vacinas mRNA existentes pertencem ao lote em questão, a vacinação encontra-se suspensa até novo aviso. O período de validade das vacinas termina em Junho deste ano.

A BioNTech e a Fosun Pharma já iniciaram investigações para apurar a causa do problema, mas tendo aconselhado a suspensão da vacinação, consideram não haver motivos para duvidar que a segurança do produto esteja em risco. “Como medida cautelar, durante o período de investigação, a inoculação do lote número 210102 deve ser suspensa”, pode ler-se numa nota divulgada pelos Serviços de Saúde do território, ontem de manhã.

Ainda durante a manhã desta quarta-feira, os Serviços de Saúde efectuaram uma reunião com a Fosun Pharma para analisar a fundo a situação. A farmacêutica chinesa afirmou que apenas está a suspender a vacina, não estando, para já, a efectuar a recolha do lote. Reiterou que a suspensão da vacinação é uma medida meramente preventiva.

As autoridades já começaram a avisar as pessoas que estavam inscritas para receber a vacina. Aos que ainda não se inscreveram, mas tinham intenção de escolher a vacina da BioNTech, os Serviços de Saúde pedem para que não o façam até novas indicações. “Os cidadãos que marcaram a vacinação de mRNA não precisam recorrer ao posto de vacinação para a vacinação a partir de hoje [quarta-feira].”

“Aviso dos SS: Devido a problemas detectados na embalagem da vacina de mRNA, a administração desta vacina fica suspensa a partir de hoje. Por favor não se desloque ao local previsto. Será notificado da nova data de vacinação quando for possível”, foi com esta mensagem que muitos dos que receberam a primeira inoculação da BioNTech, e já tinham reservado a data da segunda toma, começaram o dia em Macau.

Alimentar cepticismos

O PONTO FINAL ouviu algumas das pessoas que já receberam a inoculação da BioNTech que, de uma forma geral, mostraram-se tranquilas com a situação.

O advogado José Álvares também se mostra tranquilo quanto à suspensão da vacina. “Não tenho qualquer receio. Sendo um leigo em medicina, confio cegamente na comunidade científica e acredito que cautelas tenham sido adoptadas para que situações destas não causem dano aos receptores da vacina”.

O português apenas lamenta que situações destas possam alimentar os não crentes. “Creio que o pior que nos poderá acontecer é a vacina não ter eficácia. No fundo, tenho muita pena desta situação por uma única razão: vai apenas alimentar os cépticos e aqueles que nos andam a prejudicar a todos ao advogar contra as vacinas. Se me disserem amanhã para ir tomar a segunda dose, serei o primeiro na fila”, garantiu, revelando que se preparava para ser novamente vacinado no dia 1 de Abril.

Susana Diniz também já recebeu a primeira dose da BioNTech, mas não recebeu qualquer mensagem do Governo, porque ainda não tinha agendado a segunda toma. Ainda assim, a professora está “absolutamente tranquila”. “Pelo que percebi foi suspenso um lote desta vacina. A toma da segunda, penso que será administrada com doses de outro lote, por isso estou tranquila. Aliás, não tive qualquer sintoma a não ser leve dor no local da inoculação”, revelou a portuguesa.

“Por enquanto, estou tranquilo. Desde que haja uma abordagem sensata e uma clarificação célere dentro do possível”, começou por dizer Rui Barbosa ao nosso jornal. O engenheiro português já havia tomado a primeira dose e tinha agendamento para a segunda toma para o próximo dia 1 de Abril. Agora, vê o processo suspenso. “A separação entre tomas noutros países até é por vezes efectuada com maior distância temporal, o eventual atraso da segunda não me preocupa. Há estudos que comprovam que a primeira toma já garante 50% de imunidade”, assumiu Rui Barbosa, que compreende a decisão dos Serviços de Saúde. “Presumo que a resposta do Governo seja para dar tempo à avaliação da situação, há de todas as partes preocupações superiores às habituais por se tratar de uma vacina nova conseguida em tempo recorde e um excesso de zelo que se agradece. Mas tenho confiança que não será um problema de maior”.

A professora Margarida Vidinha recebeu a primeira toma da inoculação da farmacêutica alemã. Para a portuguesa, não é preciso entrar em histerismos. “Estou tranquila, sinceramente. Acho que não é nada de grave, porque se fosse as autoridades já tinham dito para as pessoas irem ao hospital fazer análises ou algo do género”, refere, concluindo que “na pior das hipóteses, a toma não fará efeito”.

Maria Coelho Yee é enfermeira e também tomou a primeira dose da vacina da BioNTech. Tomou conhecimento da suspensão pela TDM, cujas notícias recebe diariamente no telemóvel. “Estou calma e serena, à espera de novos desenvolvimentos. Parece-me óbvio que havendo uma notificação de eventuais problemas num lote, sejam eles de que natureza for, se retenha o lote até novos esclarecimentos. Não é a primeira vez que isso acontece, nem será a última no que diz respeito a medicamentos em geral. Acho que esta atitude está em conformidade com o cuidado com que se tem vindo a desenrolar todo o processo em Macau”, afirmou.

Hong Kong alinha no mesmo diapasão

A região vizinha de Hong Kong, que se preparava para introduzir as vacinas produzidas pela BioNTech no programa de vacinação contra a Covid-19, também suspendeu todo o processo. Algumas doses da vacina BioNTech que deveriam ser administradas em Hong Kong têm o mesmo número de lote 210102. “Por precaução, a vacinação deve ser suspensa durante o período de investigação”, disse o Governo liderado por Carrie Lam em comunicado, que suspendeu igualmente o lote 210104 por questões de segurança, sem adiantar se esse lote tem o mesmo problema que o outro. “Mais de 50 defeitos variados nas embalagens da vacina da BioNTech foram encontrados e relatados pelas equipas da linha de frente. Todas as vacinas com problemas foram eliminadas”, revelou Chan Hon-yee, directora do Departamento de Saúde da região vizinha, em conferência de imprensa.

Macau tinha encomendado um total de 400 mil vacinas à BioNTech. O primeiro lote, com cerca de 100 mil vacinas, chegou ao território, via Hong Kong, no passado dia 27 de Fevereiro, tendo sido armazenadas em local de temperaturas ultrabaixas no Centro Hospitalar do Conde de São Januário.

A população de Macau pode escolher entre as vacinas da Sinopharm, BioNTech e AstraZeneca, sendo que esta última só chegará ao território no Verão. Ao todo, vão chegar a Macau cerca de 1,5 milhões de vacinas. De acordo com as autoridades locais, a vacina chinesa tem tido uma adesão muito superior à da BioNTech.

Até às 21h00 de ontem, de acordo com o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, foram administradas 40.701 vacinas contra a Covid-19, estando agendadas 81.708 inoculações. Nas últimas 24h, houve 16 notificações de eventos adversos, nenhum deles grave. Desde o início do programa de vacinação as autoridades receberam 134 notificações de eventos adversos, tendo sido apenas um considerado grave.

Até ontem, 6.215 pessoas tinham recebido a primeira toma da vacina produzida pela BioNTech. O sistema de registo de vacinas tinha ainda previstas 5.393 pessoas com agendamentos. Destas, 1.520 iriam administrar a primeira dose e 3.873 tinham já agendada a segunda dose.

Os Serviços de Saúde garantiram, em comunicado, estar em contacto permanente com o fornecedor para avaliar a possibilidade de serem implementados planos de contingência caso o lote de vacinas não possa ser usado. Para isso, propuseram usar outros lotes da vacina que se encontram em Hong Kong ou, em alternativa, que vacinas recém-produzidas na Alemanha possam ser despachadas com urgência para Macau.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus continua a apelar para que todos os residentes recebam a vacina de modo a se protegerem, e proteger os membros da sua família até criar uma barreira imunológica em Macau.

Cerca de 72 países e regiões já aprovaram a vacina criada pelo consórcio Pfizer-BioNTech, que foi a primeira inoculação contra a Covid-19 a ser autorizada para uso geral pela Organização Mundial da Saúde, em Dezembro de 2020. A vacina tem uma eficácia demonstrada de 95% em adultos, de acordo com os dados do seu ensaio clínico global na fase 3, ainda em laboratório. Contudo, diversos programas de vacinação no mundo já revelaram resultados “muito positivos” da vacina alemã, mesmo após a primeira injecção.

Acções da Fosun Pharma caíram mais de 4% em Hong Kong

O valor das acções da Shanghai Fosun Pharmaceutical Group, nos mercados em Hong Kong, caiu 4,83% depois das autoridades daquela região vizinha e de Macau terem anunciado que estava suspensa a inoculação com vacinas da BioNTech, devido a problemas nas embalagens do lote 210102. A empresa farmacêutica chinesa disse, entretanto, à Reuters que não espera que a suspensão da vacina possa trazer “impacto significativo” nas operações da companhia. O índice Hang Seng em Hong Kong foi um dos maiores perdedores entre os principais mercados da região, fechando 2,03% abaixo de 27.918,14. As perdas desta quarta-feira deixaram o índice em território de correcção, já que estava mais de 10% abaixo da alta de 52 semanas definida em meados de Fevereiro. No mercado chinês, revelou o NASDAQ, as acções da farmacêutica tiveram perdas na ordem dos 6%. As acções das concessionárias dos casinos a operar em Macau estão também sob vigilância depois da suspensão da vacinação da BioNTech em Macau e Hong Kong. As acções da MGM China fecharam a cair 2,74% e as da Wynn a derrapar 2,44%, noticiou o portal Seeking Alpha.

Alta para o 47.º paciente

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou ontem que o 47.º paciente confirmado em Macau teve alta hospitalar nesta terça0feira, sendo este o 48.º paciente a ter alta hospitalar em Macau devido à COVID-19, ou seja, o número de casos de pneumonia causada pela COVID-19 em Macau foi eliminado novamente. A paciente, nacional das filipinas e residente de Macau, esteve no Reino Unido entre 22 de Novembro e 23 de Dezembro de 2020; partiu do Reino Unido a 24 de Dezembro de 2020 com o destino Dubai, onde esteve alojada num hotel até ao dia 19 de Janeiro de 2021. No mesmo dia, partiu de Dubai com destino a Macau via Singapura e Tóquio, tendo chegado o Aeroporto Internacional de Macau em 21 de Janeiro de 2021. Durante a inspecção no aeroporto, a mulher foi diagnosticada com a pneumonia causada pela COVID-19 devido aos dois testes rápidos e a um teste de amostra única de rotina com resultados positivos, tendo sido internada na enfermaria em isolamento no dia 22 de Janeiro. Como não havia evidências de pneumonia em exame imagiológico, foram administrados medicamentos antivirais e tratamento de suporte sintomático. Actualmente, o quadro clínico do paciente é estável, sem febre nem sintomas respiratórios. Os exames de ácido nucleico através da zaragatoa nasofaríngea realizados nos dias 21 e 23 de Março, tiveram resultado negativo, o que corresponde aos padrões de alta hospitalar, motivo pelo qual foi autorizada alta hospitalar, após 61 dias de internamento hospitalar. A mulher será agora enviada ao Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane para ser submetida a um período de convalescença em isolamento por 14 dias, acrescenta o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.