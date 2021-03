Universidade de Jinan inaugura escola internacional para estudantes de Macau e Hong Kong em Setembro

A primeira escola internacional com características chinesas para alunos das regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong vai abrir em Setembro na cidade Guangzhou. Com uma capacidade para 1.200 alunos, a nova escola irá proporcionar aulas do ensino pré-escolar, primário, ensino secundário e pré-universitário, sendo esperadas 300 matrículas em Setembro.

A primeira escola para estudantes de Macau e Hong Kong sob orientação directa de uma universidade do interior da China será inaugurada no próximo ano lectivo para cerca de 300 alunos do ensino pré-escolar, primário, ensino secundário e pré-universitário, avançou ontem o jornal China Daily, acrescentando que a Affiliated School of Jinan University para estudantes de Macau e Hong Kong irá acomodar mais de 1.200 alunos.

“A escola irá tentar criar uma atmosfera diversificada no campus, assim como ajudar os seus estudantes a alcançar um crescimento global”, referiu Lucas Deng, director executivo da Affiliated School of Jinan University para estudantes de Macau e Hong Kong em declarações ao China Daily, revelando que o primeiro grupo de estudantes deverá matricular-se em Setembro na escola que tem como objectivo proporcionar uma “educação internacional de alta qualidade às crianças das regiões administrativas especiais”.

De acordo com Lucas Deng, a Affiliated School of Jinan University para estudantes de Macau e Hong Kong será uma “escola internacional com características chinesas” que irá marcar a “tendência de desenvolvimento da área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” nos próximos anos.

Com cerca de quatro hectares no distrito de Tianhe em Guangzhou, capital da província de Guangdong, a escola internacional “sem fins lucrativos” irá acolher ainda “alguns estudantes de Taiwan e de países estrangeiros”. A nova escola será fundada através de uma parceria entre a Universidade Jinan de Guangzhou, o Hong Kong Victoria Harbour Education Group, o Aoyuan Group e o Eton House Dongguan.

Em declarações ao referido jornal, Lin Rupeng, secretário do Partido Comunista da Universidade de Jinan, assinalou a importância da primeira escola para estudantes de Hong Kong e Macau sob a orientação directa de uma “universidade de topo do continente chinês”.

“A Universidade de Jinan está agora a dar plena importância às suas características de ‘universidade chinesa ultramarina’ para acelerar o ritmo do desenvolvimento do ensino básico para gerir uma escola internacional com a Grande Baía de fundo, assim como com as características de Hong Kong e Macau, representando a direcção de desenvolvimento da Grande Baía”, indicou.

Já Zheng Jianmin, vice-director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Governo Provincial de Guangdong, afirmou esperar que “a escola se torne um marco de cooperação entre Guangdong e Hong Kong e Macau no ensino básico, uma base de educação patriótica para estudantes de Hong Kong e Macau e um berço de formação de talentos na área da Grande Baía”.

