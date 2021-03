Oficina sobre imagem promove reflexão sobre a natureza da fotografia

Começa hoje a ser leccionada a primeira oficina do novo programa ‘Arte na Escola’ organizado pela Babel. “Como nasce uma imagem”, com o professor Isaac Pereira procura ensinar aos alunos um pouco acerca da história da fotografia, os seus princípios elementares, partindo daí para a construção de uma câmara artesanal estenopeica, sendo que o objectivo final do ‘workshop’ é fazer com que os participantes estejam habilitados a compor uma história por imagens.

Isaac Pereira vai ser o professor a leccionar a primeira oficina do programa que começa hoje, às 14 horas, com a duração de uma semana, sem contar com o domingo. O evento intitula-se “Como nasce uma imagem?” e, segundo o professor Isaac Pereira, é uma oficina aberta a estudantes dos 12 anos até ao 12º ano. A inscrição é gratuita para os estudantes com pais membros da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Portuguesa de Macau (APEP), com os outros estudantes interessados a terem de pagar 100 patacas.

“O programa é muito simples, as pessoas vão começar por perceber os princípios elementares da fotografia, passando depois para a construção de uma câmara estenopeica, usando suportes fotográficos, nomeadamente papel fotográfico, e o que se pretende no final é que os estudantes fiquem habilitados a compor uma historia por imagens”, começa por explicar Isaac Pereira, acrescentando que “estes são os objectivos práticos”.

Contudo, o enquadramento teórico que se pretende com esta oficina é que os participantes fiquem esclarecidos acerca do que é a base da fotografia e o que é essencial para a mesma. “Para respondermos à questão de ‘Como nasce uma imagem’ temos de ir à história da fotografia, para perceber qual é o processo, porque é uma coisa que as pessoas hoje não estão muito dentro da questão”, explica o professor, admitindo uma certa preocupação à situação que considera “uma super democratização da cultura fotográfica”. “Hoje toda a gente fotografa e tudo bem, não há problema nenhum. Porém, desde que as pessoas saibam falar e discutir sobre a fotografia e perceber como é que é. O que se vê hoje em dia são as pessoas usarem a fotografia um bocado gratuitamente”, lamenta.

Isaac Pereira recorda o pensador Walter Benjamin, que dizia que quem não soubesse ler uma fotografia seria analfabeto. “Eu acho que esta massificação (de fotógrafos) é um pouco prejudicial, se não houver este enquadramento, temos de perceber aquilo que estamos a fazer e qual o processo, estudando-o e pensando sobre ele”, sublinha o professor.

Uma das premissas da oficina será também tentar criar algo tal como seria feito em tempos passados, um objecto artístico ou educativo neste caso, permitindo aos alunos reflectir um pouco sobre aquilo que é a natureza neste caso, da fotografia. “Para já é absolutamente importante perceber o que é a luz, e depois perceber qual é a ligação da luz à fotografia, como é que os primeiros pensadores do fenómeno o faziam”, aponta, assinalando depois, poeticamente: “porque no fundo, a fotografia é a história de uma amizade entre a física e a química, que depois convidaram outra amiga para aparecer e tomar um copo, que é a arte”.

Segundo Isaac Pereira, é de maior importância realçar o fenómeno físico da luz, que foi a grande preocupação dos primeiros pensadores desde a antiguidade chinesa até à antiguidade grega, aos pensadores árabes. “Depois na Idade Média, com o Da Vinci que usava a câmara escura, tal como outros criadores, para fazerem desenhos. E depois, até chegarmos ao século XIX – apesar de aí ainda não haver fotografia – já estavam lançadas, digamos assim, as condições para o seu aparecimento”, indica.

A origem da fotografia é, sem duvida, um processo. “Depois de se saber prender a luz, os físicos e químicos tentaram perceber ou descobrir como é que se podia fixar uma imagem. Houve até um filósofo chinês que se destacou aqui a fazer os primeiros ensaios com a câmara escura, embora não a tenha sistematizado”, explicou o professor. “Mas neste momento chegámos à fase da captação da luz, para fazer com que ela seja útil em alguma forma, quer para observações astronómicas, quer depois para perceber muito melhor e estudar como a luz se comporta em termos científicos”, indica, acrescentando. “Nós sabemos que a luz, por exemplo, não tendo meios não homogéneos, viaja sempre em linha recta, e foi na antiguidade árabe, e mesmo na Grécia antiga, que começaram a perceber que havia a possibilidade de aprisionar a luz num compartimento escuro, e a partir daí surge o conceito da câmara escura, e estão criadas as condições para o aparecimento da fotografia”.

Foi então no século XVIII que surgiram as primeiras tentativas de fixar as imagens, segundo vários historiadores. “Não se pode dizer, de maneira nenhuma, que a fotografia nasceu no dia tal às tantas horas, isso é horrível e não existe, pois há um processo de tentativa de erro e aperfeiçoamento constante, embora se convencionou a dizer que a fotografia nasceu por volta do período de 1934, há quem defenda que tenha sido noutras datas, de qualquer maneira, para mim, o essencial é o processo”, assinala.

A questão de afixar uma imagem resulta das primeiras experiências de cientistas físicos e químicos, também eles criadores. Fixaram imagens recorrendo a vários materiais, nomeadamente materiais químicos, e os feitos das primeiras experiências verificaram que havia materiais sensíveis à luz, nomeadamente os sais de prata. “O betume da Judeia, por exemplo, é um material fotossensível tipo alcatrão, que o inventor Niépce usou para fazer aquela que existe como sendo a primeira fotografia que se conhece, feita em 1826”, conta o professor.

O que se pretende com esta oficina, depois de esclarecidas a parte teórica e histórica, é de estabelecer os conceitos básicos. Isaac Pereira vai explicar, em campo e na prática, como construir uma câmara escura a partir de uma caixa de sapatos ou de uma caixa de madeira. “Quero que seja flexível a construção, não quero criar uma regra rígida, as pessoas podem até construir mais que uma câmara”, nota o responsável. “Isto será algo muito experimental, pois não são as câmaras que fazem as fotografias, são as pessoas”.

Concluindo, Isaac Pereira partilha que o maior requerimento, para aprender esta arte, é a paixão. “Isto é um processo lento, é um tempo diferente, não é o tempo dos telemóveis”, concluiu.