IAM assume dificuldades em determinar motivo de morte dos golfinhos que dão à costa de Macau

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, o presidente do Instituto para os Assuntos Municipais assegurou que são recolhidos dados regularmente para avaliar o estado actual de sobrevivência dos golfinhos brancos chineses que entram nas águas de Macau para “caçarem e conviverem”. Para além disso, José Tavares assegurou que o IAM encarregou várias instituições da região de monitorizar, através de um sistema de sonda, a população de golfinhos brancos chineses no território.

Os golfinhos brancos chineses que entram nas águas de Macau procuram alimento e convívio, sendo difícil ao Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) determinar a causa de morte dos cetáceos que apareceram na costa do território nos últimos tempos. A garantia foi dada por José Tavares, presidente do IAM, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Governo no apuramento das causas de morte de vários golfinhos brancos chineses na costa de Macau.

“Nos últimos anos, foram encontrados cadáveres de golfinhos brancos chineses em vários sítios da área marítima de Macau, e a população espera a divulgação da causa após a respectiva investigação, no sentido de permitir à sociedade eliminar a preocupação, prestar opiniões e participar nos trabalhos de protecção, mas as autoridades ainda não deram os esclarecimentos relativos ao ponto de situação, nem ao resultado da investigação. Porque é que é assim? As autoridades vão dar os respectivos esclarecimentos?”, questionou o deputado eleito por sufrágio directo numa interpelação a 10 de Fevereiro.

Na resposta a 10 de Março, José Tavares assumiu dificuldades na determinação do local e as causas de morte dos cetáceos, nomeadamente o caso concreto invocado pelo deputado Leong Sun Iek. “O cadáver do golfinho descoberto na área marítima administrada por Macau já estaria morto ao flutuar até à costa. Em circunstâncias semelhantes, só um pequeno número de cadáveres apresenta ferimentos exteriores evidentes. O processo de apodrecimento da maioria deles já se iniciou ao serem descobertos, tornando difícil determinar local e causas da morte. Para determinar estas, são necessárias múltiplas análises tais como autopsia ao cadáver, exames patológicos, toxicológicos e meio ambiente no qual viveu. O grau de apodrecimento do cadáver dificulta os exames, sendo bastante difícil definir exactamente o motivo de morte do golfinho”, indicou o presidente do IAM.

Leong Sun Iok recordou que Macau participou em trabalhos de protecção dos golfinhos brancos chineses e pediu dados concretos sobre a eficácia dos mecanismos implantados. “As autoridades vão apresentar a situação dos trabalhos nos últimos três anos? E como é que vão proceder à respectiva revisão em seguida?”

O presidente do IAM frisou que os protocolos de comunicação previstos para dar conhecimento da morte de qualquer golfinho às entidades interessadas da Província de Guangdong foram accionados num reforço da “troca inter-regional de informações” acerca de cetáceos e que o IAM encarregou instituições profissionais como a Investigação de Golfinhos Brancos Chineses no Território Marítimo de Macau (2018-2019 e 2020-2021) para investigar os golfinhos brancos chineses no território marítimo de Macau, e, em 2018, o instituto organizou um Concurso de Pintura sobre a Vida Marinha em colaboração com Guangdong e Hong Kong para promover a ideia da protecção obrigatória à vida oceânica.

José Tavares assinalou também que o IAM “recolhe dados regularmente e efectua investigações ao meio ambiente para avaliar o estado actual de sobrevivência dos golfinhos brancos chineses no território da RAEM e a tendência evolutiva as espécies da comunidade, de modo a servir de referência científica base ao trabalho de protecção”.

Quanto à protecção dos golfinhos brancos chineses, o presidente do IAM assegurou que serão mantidos todos os contactos com as instituições encarregadas de monitorização dos golfinhos brancos chineses “através de um sistema de sonda”, e que os “resultados mostraram que os golfinhos brancos chineses que surgem nas águas territoriais de Macau geralmente aproveitam-nas para caçarem e conviverem”.

A terminar, José Tavares garantiu que, na presente fase, o “IAM efectuará esse tipo de tarefas de acordo com a situação encontrada a cada momento”, servindo como referência o documento Plano de Acção de Protecção de Golfinhos Brancos Chineses (2017-2026). Para além disso, o IAM manterá também um “estreito contacto com as respectivas entidades do interior da China, com elas trocando informações oportunamente e avaliando conjuntamente a situação dos golfinhos brancos chineses nas áreas aquáticas dos distritos próximos”, concluiu o presidente do IAM.