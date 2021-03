Governo diz que o baixo número dos crimes de tráfico de pessoas se deve ao efeito das suas políticas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Sulu Sou tinha pedido ao Governo detalhes sobre os trabalhos do Governo no apoio às vítimas de violência doméstica e tráfico humano. Na resposta, o Instituto de Acção Social (IAS) fez um balanço dos trabalhos realizados ao longo dos anos e salientou que o baixo número de crimes de tráfico de pessoas que se tem registado demonstra “o efeito positivo das acções” do Executivo.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), detalhou os trabalhos do Executivo no que respeita às medidas para fazer face aos crimes de tráfico humano e violência doméstica, por exemplo. O democrata perguntou também quais as razões para o Centro Bom Pastor não fazer parte do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças. O IAS não deu resposta à questão.

O responsável do IAS indicou que os membros de instituições e personalidades sociais do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças abrangem várias áreas, nomeadamente no que toca às mulheres e jovens, família, educação, cultura, emprego, serviço social, entre outros.

Além disso, diz o IAS, o Governo está a promover a política de promoção dos objectivos do desenvolvimento das mulheres, cujo trabalho prioritário consiste na promoção da mobilização vertical das mulheres e no reforço da sensibilização para a igualdade de género no domínio cultural, por exemplo.

No que respeita ao “bem-estar” das crianças, Ho Wai diz que o Governo tem “prestado atenção à protecção dos direitos das crianças”. O responsável indica ainda que os objectivos no desenvolvimento das crianças será alvo de discussão do grupo especializado para o acompanhamento dos direitos e interesses das crianças durante o 3.º mandato do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças.

Também no que diz respeito ao tráfico de pessoas, o Governo diz que se tem empenhado ao longo dos anos no combate a este tipo de crimes. “Segundo as estratégias internacionais adoptadas, tem-se desenvolvido um grande volume de trabalho nos âmbitos da prevenção e da dissuasão de crimes de tráfico humano, bem como da protecção das vítimas, estabelecendo-se parcerias com organizações não-governamentais, complementando-se com investigações que se realizam sob fiscalização dos órgãos judiciais”, lê-se na resposta de Hon Wai. “Com o esforço dos serviços do Governo e dos diferentes sectores da sociedade, tem-se registado, nos últimos anos, uma percentagem quase nula ou uma baixa percentagem de casos, o que demonstra o efeito positivo das acções a que nos referimos”, acrescenta o presidente do IAS.

Quanto à cooperação com as organizações não-governamentais, o IAS diz que, através da atribuição de apoio financeiro, da cedência de instalações, entre outros, o IAS tem dado assistência às organizações no desenvolvimento de serviços de apoio às vítimas de tráfico humano e de violência doméstica.

“É de referir também que as acções de protecção das vítimas têm sido implementadas de forma abrangente através de serviços diversificados, nomeadamente o serviço de alojamento e acolhimento, o serviço de aconselhamento psicológico e o serviço de repatriamento ao local de origem das vítimas de tráfico de pessoas”, sublinha o IAS, concluindo que o instituto, juntamente com as equipas de serviços familiares e comunitários das seis zonas, “têm desempenhado um papel importante na prestação de apoio às vítimas de violência doméstica através da rede de serviços comunitários”.