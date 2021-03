Furto em quarto de hotel deixou vítima imobilizada com cinturões de roupão e toalhas

FOTOGRAFIA: DR

A Polícia Judiciária deteve um homem com mais de 20 anos do interior da China por suspeita de furto qualificado de uma mala com 300 mil dólares de Hong Kong num quarto de hotel no Cotai. O suspeito tentou abandonar o território através do posto fronteiriço de Hengqin, depois de ter deixado a vítima imobilizada no quarto de hotel com dois cinturões de roupão e uma toalha na boca.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Um homem do interior da China foi presente ontem ao Ministério Público por suspeita de furto qualificado de 300 mil dólares de Hong Kong (HKD) de uma mulher que se dedicava à troca ilegal de dinheiro nos casinos, informou ontem a Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa.

“No dia 22 de Março por volta das 23h30, a PJ recebeu uma participação do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) com a informação de que uma mulher alegou ter sido alvo de furto qualificado num quarto de hotel de um casino na zona do Cotai. Além disso, a mulher acusou um homem do interior da China de lhe ter roubado uma mala com 300 mil HKD em numerário”, começou por explicar um porta-voz da PJ, acrescentando depois que foram destacados agentes ao local do crime e aberta uma investigação.

Nas alegações à PJ, a mulher admitiu ter entrado em Macau em meados de Março com o intuito de trocar HKD por yuan, “uma actividade ilegal no território”, frisou porta-voz da PJ, antes de apresentar mais pormenores que levaram ao furto qualificado. “No dia 19 de Março, a vítima alegou ter conhecido o suspeito num casino no Cotai e trocaram contactos para uma eventual troca de dinheiro ilegal. Segundo a mulher, a primeira transacção ocorreu no dia 19 com a troca de 11.600 HKD por 10.000 yuan. Dois dias depois, a 21 de Março, o suspeito pediu para trocar dinheiro novamente e a vítima entregou-lhe 8.000 yuan por 9.200 HKD”, contou o porta-voz.

Depois de duas transacções bem-sucedidas, o arguido contactou novamente a vítima a 22 de Março para “fazer uma nova troca de dinheiro”. Uma vez que o arguido exigiu uma quantia avultada, a mulher combinou a terceira transacção num quarto de hotel. “O suspeito concordou com o câmbio oferecido pela vítima de 70.000 HKD por 60.000 yuan. Já no quarto de hotel, o arguido alegou ter má ligação à internet e com esse pretexto não fez a transferência dos 70.000 HKD. A vítima acreditou na justificação do suspeito, mas 20 minutos depois foi surpreendida pelo homem e imobilizada contra a sua vontade com um abraço. Depois de imobilizar a mulher com dois cinturões dos roupões do quarto de hotel, o suspeito ameaçou-a de morte com uma faca. O homem amordaçou então a vítima com uma toalha de banho e saiu do quarto de hotel com uma mala com 300 mil HKD. A mulher conseguiu libertar-se e pediu ajuda aos agentes do CPSP destacados para o casino em questão”, relataram as autoridades em conferência de imprensa.

Após comunicação com o CPSP, os agentes da Polícia Judiciária iniciaram as investigações para localizar o suspeito. “Através dos circuitos internos de videovigilância do hotel e do sistema ‘Olhos no Céu’, os investigadores souberam todos os pormenores do percurso do suspeito desde que saiu do hotel. De acordo com as imagens, o homem do interior da China apanhou um táxi no ‘lobby’ do hotel e foi até uma casa de penhores com o intuito de fazer a transferência do dinheiro roubado para uma conta no interior da China”.

O arguido foi interceptado quando tentava sair do território através do Posto Fronteiriço de Hengqin e o dinheiro foi recuperado na totalidade na casa de penhores. “O suspeito foi ontem presente ao Ministério Público e constituído arguido pelo crime de furto qualificado”, concluiu o porta-voz da PJ.