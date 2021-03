Executivo garante que não vai estudar aplicação de sistema de crédito social em Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Depois de, na tomada de posse, Cheong Chok Man, o novo director da Direcção dos Serviços de Estudos de Políticas e Desenvolvimento Regional (DSEPDR), não ter excluído a possibilidade de vir a estudar a implementação de um sistema de crédito social em Macau, ontem, a mesma direcção divulgou um comunicado em que garante que, afinal, o sistema não vai ser estudado.

Na nota da DSEPDR, lê-se que o organismo “não realizou qualquer estudo sobre a possibilidade de implementação de um sistema de avaliação de crédito social em Macau” e que “actualmente, a DSEPDR não tem planos de realizar um estudo sobre o sistema de avaliação de crédito social”.

A possibilidade de implementação de um sistema de avaliação de crédito social, semelhante ao usado no interior da China, foi colocada em cima da mesa em 2019. Na altura, Mi Jiang, antigo líder da DSEPDR, acabou por dizer que este sistema não seria implementado em Macau. Questionado durante a cerimónia de tomada de posse de Cheong Chok Man como novo director da DSEPDR, o novo responsável deste ‘think tank’, que tomou posse a 15 de Maço, afirmou: “É muito importante uma pessoa ser sincera e ter crédito”. O novo director disse que o organismo que dirige vai estudar a possibilidade de implementação desse sistema. “Depois vamos pensar se vamos começar esse estudo”, indicou.

Na altura, Cheong Chok Man disse que a prioridade é fazer a coordenação do segundo Plano Quinquenal da RAEM e “implementar de melhor forma o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características próprias de Macau”. “O que nós pretendemos agora é que a implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ continue estável e seja duradouro”, salientou.

