AIPIM: Eleições serão marcadas para breve

José Carlos Matias, presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), esclareceu que, na assembleia-geral que se vai realizar este sábado, vai sugerir uma nova data para a realização das eleições na associação de jornalistas. Ao PONTO FINAL, José Carlos Matias adiantou que vai sugerir uma data para a realização das eleições que seja o mais breve possível.

As listas das candidaturas para os órgãos associativos terão de ser apresentadas à direcção e depois remetidas ao presidente da assembleia geral até dez dias antes do dia marcado para as eleições.

Inicialmente, as eleições para a direcção da AIPIM estavam marcadas para este sábado, dia 27, porém, não foram apresentadas candidaturas, o que faz com que o presidente da direcção em funções tenha de se manter no cargo até novas eleições. Segundo os estatutos da associação, “os titulares manter-se-ão, porém, nos respectivos cargos até à tomada de posse dos que os hajam de substituir”.

Gilberto Lopes, actual vice-presidente da associação, chegou a apresentar uma lista às eleições, mas acabou por retirá-la da corrida. Segundo o jornal Hoje Macau, também Paulo Coutinho, director do Macau Daily Times, ponderou avançar com uma lista, mas também ele desistiu da intenção.

Há ainda a acrescentar que José Carlos Matias não se poderá recandidatar à presidência da direcção da associação, uma vez que os estatutos não permitem que o mesmo associado seja eleito para o cargo por mais de dois mandatos consecutivos.

