SMG antecipam entre cinco a oito tempestades tropicais até meados de Outubro

As previsões dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) apontam para a ocorrência de um super tufão de alta intensidade este ano. Segundo o director dos SMG, a época das tempestades tropicais poderá ir este ano até meados de Outubro, sendo previsível que Macau seja afectado entre cinco a oito tufões em 2021. No dia em que se celebrou o “Dia Meteorológico Mundial de 2021”, Leong Weng Kun anunciou também que os SMG vão lançar um sistema de alerta de tsunamis entre o terceiro e quatro trimestre deste ano.

O director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG), Leong Weng Kun, anunciou ontem que será implementado um sistema de alerta de tsunamis no território até ao final do ano, e que as autoridades preveem uma época de tufões, em 2021, marcada por um super tufão de alta intensidade e até oito tempestades tropicais entre a primeira quinzena de Junho e meados de Outubro.

Numa conferência de imprensa que serviu para assinalar o “Dia Meteorológico Mundial de 2021” e a influência dos oceanos nos fenómenos meteorológicos extremos, os representantes da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau apresentaram previsões sobre chuvas e tempestades tropicais, assim como os objectivos operacionais para 2021, nomeadamente a criação de um sistema de alerta de tsunami, optimização de informações meteorológicas, expansão da rede de monitorização, e o reforço da promoção e a educação na prevenção de desastres meteorológicos.

Questionado sobre a data para a implementação do novo sistema de alerta, Leong Weng Kun apontou para o final do ano. “Neste momento, Macau não é uma localização ou um ponto facilmente afectado por tsunamis. No ano passado melhorámos vários avisos e alertas, portanto, queremos melhorar este aviso também. Tal como nos trabalhos anteriores de melhoramento, neste também precisamos de tempo para contactar com a estrutura da Protecção Civil, reunir opiniões e fazer vários contactos e troca de impressões. Queremos terminar este trabalho no terceiro ou quarto trimestre durante este ano”, disse Leong Weng Kun, acrescentando depois que os SMG pretendem expandir a cobertura da rede de vigilância da qualidade do ar e das estações meteorológicas em Macau, nomeadamente na Rua do Campo e na zona do Fai Chi Kei.

Em relação às previsões meteorológicas para a época das tempestades tropicais, Leong Weng Kun revelou que Macau poderá ser afectado por um super tufão de alta intensidade em 2021. “Prevemos que em 2021 a situação de tempestade tropical seja de normal a relativamente alta, sendo que, entre cinco a oito tufões podem afectar Macau. Algumas destas tempestades tropicais podem atingir o nível de tufão severo ou o nível superior de super tufão. O primeiro ciclone tropical pode ocorrer na primeira quinzena de Junho ou antes. E sobre a temperatura do ambiente, entre Abril e Setembro, as previsões apontam para uma temperatura de normal a relativamente alta, enquanto que a previsão para a precipitação seja um valor entre normal e relativamente baixo, mas mesmo assim não quer dizer que não vai ocorrer precipitação intensa. Ainda sobre a época dos tufões, e relativamente à duração, esperamos que seja um pouco mais longa do que em anos anteriores”, afirmou Leong Weng Kun.

As tempestades tropicais que geralmente afectam Macau estão relacionadas com o fenómeno “La Niña” no Oceano Pacífico que, segundo as previsões dos SMG, irão prolongar a época dos tufões até meados de Outubro. “De acordo com os dados climáticos, a temperatura tem apresentado uma tendência para aumentar e podemos notar também que há mais fenómenos meteorológicos extremos relacionados com tufões mais intensos ou chuvas intensas que possam ocorrer. Segundo os dados que temos, [sobre] o nível de tufão severo ou super tufão [para este ano] podemos dizer que será muito provável um de nível muito intenso”, explicou o director dos SMG, adiantando depois que, apesar da previsão ser incerta, os dados meteorológicos do passado indicam que a probabilidade deste super tufão afectar Macau “entre Julho e Setembro é mais alta”.