Quatro restaurantes de Macau entre os 50 e 100 melhores da Ásia

A novidade deixa a nu uma queda protagonizada pelo Sichuan Moon de André Chiang. O restaurante do Wynn Palace ocupava na 23.ª posição no ranking de 2020 e caiu 72 lugares para fora dos “50 melhores restaurantes da Ásia”, que serão anunciados esta quinta-feira.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Pela primeira vez, o programa “50 melhores restaurantes da Ásia” anunciou, ontem, a lista de 2021 de restaurantes classificados entre o 51.º e 100.º lugares. A ideia foi projectada para dar mais oportunidade e uma ampla gama de estabelecimentos em toda a região asiática.

“Este ano, decidimos publicar a lista de restaurantes classificados entre a 51.ª e a 100.ª posições, criada a partir do processo de votação dos 50 melhores restaurantes da Ásia, a fim de reconhecer um maior número de restaurantes. A pandemia foi, e está a ser, devastadora para a hotelaria, e é vital apoiar restaurantes em toda a Ásia ajudando na sua recuperação. Ao anunciar o 51-100 lista de restaurantes, junto com a colecção Essência da Ásia, na semana passada, podemos mostrar mais dos diversos restaurantes, cozinhas e experiências gastronómicas únicas da região”, afirmou William Drew, director do programa ‘50 melhores restaurantes da Ásia’, em comunicado.

Neste novo ranking, Macau tem quatro representantes. Em 68.º lugar surge o The Eight, restaurante de comida chinesa situado no Hotel Grand Lisboa, na península de Macau, que há alguns anos ostenta três estrelas Michelin. Com também três estrelas Michelin, o Robuchon au Dôme ocupa a 88.ª posição. O restaurante de nouvelle cuisine francesa, que ocupa o 43.º piso do Grand Lisboa, há muito que é visto como um dos melhores restaurantes do território, com filas de espera para marcação de vários meses. Na posição 95.º surge o Sichuan Moon, situado no Wynn Palace. O restaurante duas estrelas Michelin, tem na cozinha o famoso chef chinês André Chiang e é dedicado à gastronomia de Sichuan, na China, pode ser uma das grandes decepções do ranking dos “50 melhores restaurantes da Ásia” deste ano, uma vez que em 2020 ocupou o 23.º lugar. A fechar a presença local no novo ranking, na posição 100, surge o também renomeado Jade Dragon. Portador de três estrelas Michelin, o restaurante dedicado à comida cantonesa está situado no complexo do City of Dreams, no Cotai.

A tão esperada lista de 2021 dos “50 melhores restaurantes da Ásia” será revelada através de uma cerimónia online, no YouTube e no Zoom, na próxima quinta-feira, 25 de Março, a partir das 16h30.

A lista anual dos “50 melhores restaurantes da Ásia”, bem como este novo ranking 51-100, são criados a partir dos votos de um grupo influente de mais de 300 líderes formado por jornalistas de culinária e críticos, chefs, donos de restaurantes e especialistas em culinária regional, com um equilíbrio de género de 50/50. A votação este ano foi ajustada para levar em conta questões relacionadas com restrições de viagens devido à pandemia de Covid-19, colocando um foco maior nas experiências gastronómicas locais. A consultoria de serviços profissionais esteve, uma vez mais, a cargo da Deloitte.

Gastronomia local em alta

Recorde-se que, na semana passada, três restaurantes locais foram considerados na lista “Essência da Ásia”. Henri’s Galley, Restaurante Educacional do IFT e La Famiglia foram os escolhidos para figurar no primeiro ranking dedicado àqueles que normalmente estão longe dos holofotes da indústria, mas que representam o espírito da gastronomia asiática.

Oitenta restaurantes compõem a nova colecção. São estabelecimentos de restauração oriundos de 49 cidades em 20 países e territórios, que vão do Paquistão ao Japão, passando pela China, Hong Kong, Índia ou Macau.

Integrados no ecossistema culinário da Ásia, refere a organização da iniciativa, os restaurantes agora nomeados “honram as tradições culinárias, reinventam a culinária indígena e revivem receitas centenárias, ao mesmo tempo que desempenham um papel fundamental em suas comunidades”.

A colecção ‘Essência da Ásia’ foi criada com base nas recomendações dos chefs dos 50 melhores restaurantes da Ásia 2020 e 2021, bem como de especialistas de confiança baseados na região. ‘Essência da Ásia’ surge após um ano de desafios extraordinários, conforme referiu a organização britânica William Reed Business Media, que criou o prémio “50 Melhores Restaurantes”.