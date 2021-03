Horácio e companhia. Este ano há Festival de Artes em Macau

Depois de adiado por um ano devido à pandemia de Covid-19, o Festival de Artes de Macau está de volta ao programa cultural do território. Horácio a “Patrão por um dia”, dos Dóci Papiaçám di Macau, é uma entre muitas propostas em cartaz.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A 31.ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM) foi ontem apresentada no MGM Cotai. Sob o tema “Reiniciar”, o evento decorrerá entre 30 de Abril e 29 de Maio, apresentando 20 propostas que vão desde o teatro até às artes visuais, passando pela dança e pela música.

“Há um ano, quase pronto para subir ao palco, carregou no botão de pausa devido à situação global (…) como a pandemia não mostra sinais de abrandar, o FAM deste ano, que tem como tema ‘Reiniciar’, irá privilegiar produções do interior da China e de Macau (…), perfazendo um total de mais de 100 actuações e actividades do Festival Extra”, referiu a presidente do Instituto Cultural (IC), Mok Ian Ian, durante a apresentação do programa deste ano que terá um orçamento de 21 milhões de patacas.

“Patrão por um dia” é o título do espectáculo que os Dóci Papiaçám di Macau apresentam ao público nos dias 15 e 16 de Maio. “É uma comédia como tem sido sempre nas peças dos Dóci Papiaçám”, começou por dizer aos jornalistas Miguel de Senna Fernandes, responsável pelo grupo de teatro macaense, que garantiu que “há espaço para uma boa risada”, apesar da pandemia.

Por conta das restrições existentes devido à Covid-19, o organizador do evento aposta em produções da China continental e uma vez mais na prata da casa. O também presidente da Associação dos Macaenses considera a decisão do Governo local acertada. “Estamos felizes porque o Festival de Artes é retomado, e é importante a atenção dada aos artistas locais, principalmente em ambiente de pandemia”.

Com aproximadamente 2h30 de duração, o espectáculo versa sobre uma história de amor em tempos de pandemia. O enredo relata a vida do Horácio, um funcionário exemplar, que substitui todos nas faltas que os colegas cometem, exercendo em lugar deles as respectivas tarefas, com todo o talento. Um dia, diz que já não pode mais substituir ninguém, porque se vai casar e precisa estar focado nesse importante acontecimento. Porém, os planos saem furados a Horácio que é solicitado a substituir o patrão, que acaba de ser raptado. “Há muitos Horácios por aí…”, constata o macaense em tom jocoso.

O mote está dado. “Trata-se de uma história completamente diferente, em tempo de pandemia, mas não sobre a pandemia. A pandemia não é o tema principal, mas vamos aproveitar situações que se vivem à volta da pandemia. É um teatro mais musical que os anteriores. Este ano temos muitos participantes e cheios de vontade”, explicou Miguel de Senna Fernandes.

Do interior da China vem o Estúdio de Teatro Lin Zhaohua. A companhia baseada na capital Pequim traz o espectáculo “Cobra Branca”, que “redesenha os personagens do popular conto chinês “A Lenda da Cobra Branca”, de uma forma artística onde combina teatro, música, dança e multimédia. Será o evento de abertura a ter lugar nos dias 30 de Abril e 1 de Maio, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM).

O festival encerra, a 28 e 29 de Maio, com “Tirando Licença”, uma produção adaptada da peça do dramaturgo norte-americano Nagle Jackson. Apresentada pelo Teatro Nacional da China, o espectáculo conta com direcção do aclamado encenador chinês Wang Xiaoying e também subirá ao palco do Grande Auditório do CCM.

Também da China continental, desta vez de Xangai, chega “Flor Silvestre” e “Trindade”, espectáculos de dança moderna realizados pelo Grupo de Dança e Teatro Jing Xing. É aclamada pela crítica como “uma peça importante na história da dança chinesa” e estarão ambos no grande palco do CCM.

A ópera chinesa também não foi esquecida no programa desta edição do FAM. A ópera de Huangmei faz parte do Património Cultural Intangível da China e, como tal, o Teatro de Ópera Huangmei de Anhui apresenta a produção “O Sonho da Câmara Vermelha”.

Macau apresenta mais do que o teatro em patuá

De Macau, para além dos Dóci Papiaçám di Macau, há outras propostas. “Dança do Dragão Embriagado”, apresentada por Four Dimension Spatial na forma de um teatro de dança, integra a dança do dragão embriagado, que é uma actividade tradicional. O espectáculo terá lugar no edifício do Antigo Tribunal.

O teatro documentário “Vejo-te através de Memórias”, da Associação de Workshops de Arte Experimental Soda-City, explora o passado e o presente de um bairro ligado intimamente ao mar. A ideia é divagar pela cidade.

As propostas são imensas. O FAM incentiva ainda pais e filhos a experimentarem em conjunto “momentos felizes com arte”. “No Outro Lado de Macau – Uma aventura mágica” é a proposta do artista plástico radicado em Macau, Bernardo Amorim. Recorrendo a marionetas e videomapping, uma narrativa mágica ganha vida.

O “Jogo Coloane” da Dream Theatre Association propõe uma visita guiada pelas ruelas de Coloane, “experienciando o espírito de entreajuda das pessoas e a prosperidade e declínio da indústria de construção naval”, em Lai Chi Vun.

Outra produção local, com dramaturgia e encenação de Lei Sam I, que também protagoniza com Li Wun Lam, é o “Pequeno Escape”. O público é convidado, literalmente, para o corredor de um supermercado onde os dois actores promovem partes interactivas, jogos e contexto. “Pequeno Escape” foi recomendado pelos conselheiros artísticos do Festival Fringe de Macau e 12 sessões ao longo dos dias do FAM.

A maioria das actividades é gratuita, mas há espectáculos com entrada custeada. Os bilhetes ‘online’ vão estar disponíveis a partir de 28 de Março e o programa completo do festival poderá ser consultado em https://www.icm.gov.mo/fam/31/pt.