Homem que terá furtado moradia na Penha detido quando se preparava para repetir o crime

O suspeito de um furto numa moradia na zona da Penha, que lhe terá rendido uma soma de 714 mil patacas, foi detido ontem quando regressava a Macau. O homem tinha uma mala com os mesmos objectos usados para consumar o assalto à moradia na Penha e a polícia acredita que se preparava para cometer o mesmo crime.

André Vinagre

Um homem foi ontem presente ao Ministério Público (MP) por furto qualificado, um crime que tinha cometido na zona da Penha em Janeiro deste ano. O caso foi detalhado ontem pelo porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) numa conferência de imprensa.

Segundo as informações divulgadas, o homem, de 28 anos e cidadão da China continental, é suspeito de um furto a uma moradia na zona da Penha que ocorreu no início de Janeiro deste ano. No dia 2 de Janeiro, o proprietário de uma moradia na Estrada da Penha saiu de casa por alguns dias e, no dia 6, a empregada doméstica em part-time foi à moradia e apercebeu-se de que a casa tinha sido furtada. No dia 7 de Janeiro, o proprietário apresentou queixa. Tinham sido furtados três relógios de pulso, joias e moedas estrangeiras, totalizando 714 mil patacas. Os objectos estavam todos dentro de um cofre, no interior do quarto.

As autoridades analisaram as imagens de videovigilância e verificaram que o suspeito entrou na moradia tendo saltado um muro e apoiando-se num poste de iluminação. Dentro da habitação, o suspeito utilizou um berbequim para abrir o cofre onde estavam os pertences. Para sair, o homem voltou a escalar o muro da moradia.

A PJ concluiu que o suspeito estava familiarizado com aquela zona, dado que o homem fugiu a pé do local, tendo evitado passar por ruas com o sistema de videovigilância. Além disso, o homem, para escapar, trocou de roupa pelo caminho.

Ainda assim, a PJ conseguiu identificar o suspeito, quando este já tinha regressado ao interior da China. Na segunda-feira, o homem voltou a tentar entrar em Macau e foi imediatamente interceptado pelas autoridades. O suspeito recusou cooperar com a polícia e, segundo contou o porta-voz da PJ, tinha na sua posse uma mala com brocas para o berbequim, sapatos, luvas e outros utensílios que fazem crer que se preparava para perpetrar novo assalto. O suspeito foi presente ontem ao MP, acusado de furto qualificado.

O porta-voz da PJ detalhou um outro caso que ocorreu na segunda-feira: um homem de 41 anos, da China continental, conheceu uma mulher nas redes sociais e essa mulher ter-lhe-á dito que prestava serviços sexuais. O homem quis os serviços sexuais da mulher e ela foi ter com ele ao seu quarto de hotel. Porém, o homem não terá ficado satisfeito com o serviço e não pagou. A mulher, também ela da China continental, terá chamado um amigo que agrediu o cliente. Depois da agressão, o homem dirigiu-se às autoridades, alegando que a mulher e o amigo que o agrediu lhe roubaram 200 mil patacas, o que, pelo que verificou a PJ, não era verdade. Por isso, o agredido, que ficou apenas com ferimentos ligeiros, foi acusado de denúncia caluniosa e o agressor foi acusado de ofensa corporal. Ambos foram ontem presentes ao MP.