Grande Baía na rota de duelo de gigantes do boxe

Anthony Joshua e Tyson Fury assinaram um contrato para dois combates em 2021, prometendo dois eventos que prometem gerar muitos milhões de dólares. Os locais ainda não foram oficializados, mas uma oferta milionária colocou a possibilidade de um deles se realizar na Grande Baía.

Os pugilistas Anthony Joshua e Tyson Fury assinaram um contrato para dois combates, representando o maior acordo da história recente do boxe. Os dois campeões mundiais de pesos-pesados chegaram a fazer o anúncio no início do ano passado, mas as negociações pararam devido à pandemia. Agora, as data estão mais ou menos alinhavadas, com o primeiro combate a decorrer em Junho ou Julho, e o segundo no final do ano, em Novembro ou Dezembro.

Eddie Hearn, co-promotor do evento, revelou na passada sexta-feira ao Daily Mail que um multimilionário asiático fez uma oferta – que se estima ser superior a 200 milhões de dólares – para que um dos combates tivesse lugar “no seu país de origem”. Porém, ficou a questão no ar sobre o local, tendo inclusive sido colocada a possibilidade de ser Macau. “Tudo o que posso dizer é que será na Ásia. Não será Macau… mas não será longe. E é uma opção realista porque o dinheiro não é um entrave para esta pessoa. Em termos comerciais é um pouco estranho, mas não se trata disso. É um triunfo dizer ‘este é o maior evento do mundo’”, prosseguiu.

Eddie Hearn, CEO da Matchroom Boxing, e o co-produtor Bob Arum, da Top Rank, têm outras possibilidades em carteira caso este cenário na Grande Baía não se venha a concretizar, como o Médio Oriente, Arábia Saudita ou Singapura. Porém, a possibilidade de se concretizar nas proximidades de Macau tem vindo a ganhar força. “A mentalidade deste indivíduo é que ele quer trazer esta luta para o seu próprio país”, disse Hearn. “Não se trata de vender bilhetes; não se trata de investimento governamental. É ele a dizer: ‘Eu estaria a pagar por isso’. Há um número para a luta; se acertas no número, recebes a luta. Não posso dizer quem é, mas é um indivíduo muito rico, e ele quer fazer algo muito especial”, prosseguiu.

Tyson Fury, de 32 anos, está invicto na carreira, com 30 vitórias, sendo 21 por KO, e um empate. O seu último combate foi em Fevereiro de 2020, quando derrotou o americano Deontay Wilder e conquistou os títulos do Conselho Mundial de Boxe e da The Ring.

Anthony Joshua, por sua vez, tem 31 anos. Campeão Olímpico nos Jogos de Londres, em 2012, o britânico tem uma derrota na carreira no boxe profissional. Em Junho de 2019, foi derrotado por Andy Ruiz, perdendo os cinturões da Associação Mundial de Boxe, da Federação Internacional de Boxe, da Organização Mundial de Boxe e da Organização Internacional de Boxe. Seis meses depois, porém, venceu o ‘rematch’ e recuperou o status de campeão mundial. Ainda defendeu com sucesso os seus títulos com uma vitória contra o búlgaro Kubrat Pulev, em Dezembro do ano passado.

P.A.S.