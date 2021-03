Governo quer intensificar trabalhos das relações externas de Macau através do Comissariado do MNE

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Na cerimónia de recepção ao novo Comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) da República Popular da China na RAEM, Ho Iat Seng assinalou a importância do trabalho desenvolvido pelo Comissariado para as boas relações de Macau com o exterior. O Chefe do Executivo frisou que Macau quer intensificar os trabalhos no âmbito das relações externas com o intuito de acelerar a integração do território no padrão de desenvolvimento de “dupla circulação” e que 144 países e regiões concedem isenção de visto ou visto à chegada aos titulares do passaporte da RAEM.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, atribuiu as boas relações de Macau com o exterior ao trabalho desenvolvido pelo Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) da República Popular da China em Macau ao longo dos anos, e frisou que os recursos diplomáticos do Governo Central permitiram a expansão de intercâmbios com países e regiões estrangeiras sempre com “a defesa da segurança nacional no topo dos trabalhos”.

No discurso de boas vindas ao Comissário Liu Xianfa, Ho Iat Seng começou por recordar o historial de cooperação com o Comissariado dos MNE desde a fundação da RAEM em 1999. “O Comissariado, estabelecido na mesma data da formação do Governo da RAEM, é responsável pelo tratamento dos assuntos das relações externas da RAEM, de acordo com a Lei Básica. Desde o regresso de Macau à Pátria, o Governo da RAEM tem cooperado activamente com o Comissariado na implementação da política externa geral do Governo Central, mantendo uma estreita colaboração, e sempre colocou a defesa da segurança nacional no topo dos trabalhos referentes às relações externas de Macau, tendo estabelecido e melhorado constantemente o regime jurídico da defesa da segurança nacional e os respectivos mecanismos de implementação, nos termos da lei, opondo-se intransigentemente à interferência de forças externas nos assuntos da Região”, começou por dizer Ho Iat Seng.

Para o Chefe do Executivo, as relações de Macau com o exterior contribuíram também para o intercâmbio da China com o estrangeiro. “O Comissariado, trabalhando activa e pragmaticamente no âmbito das relações externas de Macau, expandiu o intercâmbio da Região com o exterior e apoiou o seu desenvolvimento económico, o que criou um bom ambiente externo para a grandiosa prática do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau, e permitiu a Macau contribuir com a sua experiência para o intercâmbio do País com o estrangeiro”, indicou Ho Iat Seng.

Protocolos para continuar

Actualmente, Macau tem protocolos de amizade com cidades em oito países, sendo que 144 países e regiões concedem isenção de visto ou visto à chega aos titulares do passaporte da RAEM, um estatuto elogiado pelo Chefe do Executivo. “As relações da RAEM com o exterior têm conhecido novos avanços e o número de organizações e mecanismos internacionais participados pela RAEM tem vindo a aumentar continuamente. 144 países e regiões concedem isenção de visto ou visto à chegada aos titulares do Passaporte da RAEM, a RAEM mantém relações de ‘cidade irmã’ ou de cidade amiga com cidades de oito países, e o Comissariado tem trabalhado em conjunto com a RAEM na defesa da segurança e dos direitos e interesses legítimos dos residentes de Macau no estrangeiro”.

Nesse sentido, Ho Iat Seng, recordou a importância do trabalho diplomático do Comissariado do MNE no ano passado no auxílio de residentes de Macau no estrangeiro perante o início da pandemia da Covid-19. “No ano passado, perante o impacto da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, o Comissariado prestou um forte apoio a Macau no âmbito das acções com o exterior em matéria de prevenção de epidemia, o que permitiu a Macau, para além do combate à epidemia, continuar a manter contactos com instituições consulares estrangeiras e organizações internacionais, e a proporcionar-lhes os serviços e apoio necessários ao cumprimento das suas atribuições nos termos da lei, em prol das relações de amizade entre os vários países e Macau”.

Para além dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do turismo, o Comissariado tem promovido Macau no exterior ao nível económico. “Para promover a construção da RAEM como ‘um centro, uma plataforma, uma base’ e para uma melhor participação de Macau na iniciativa nacional ‘uma Faixa, uma Rota’, o Comissariado, aproveitando plenamente os seus recursos diplomáticos, tem apoiado Macau na organização de um grande número de conferências e actividades de organizações internacionais, no âmbito regional e em áreas especializadas, nomeadamente a ‘Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau)’, o ‘Fórum de Economia de Turismo Global’ e o ‘Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas’, as quais obtiveram resultados notórios”, recordou Ho Iat Seng.

Num mundo com desafios cada vez mais globais, Ho Iat Seng agradeceu o papel determinante do Comissariado para fazer a ligação de Macau com o mundo. “Os resultados alcançados pela RAEM, no âmbito das relações externas, estão associados ao forte apoio e à orientação do Comissariado ao longo dos anos. Quero, em representação do Governo da RAEM, manifestar o profundo apreço e sinceros agradecimentos a toda a equipa do Comissariado pelo seu constante empenhamento”, disse Ho Iat Seng, acrescentando que “o mundo atravessa hoje grandes mudanças, inéditas nos últimos 100 anos, a situação internacional é complexa e instável e o desenvolvimento da RAEM, a nível interno e externo, enfrenta vários desafios”.

A terminar, Ho Iat Seng recordou a aprovação do 14.º Plano Quinquenal nacional que exige “a defesa da soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do País e da estabilidade da conjuntura das Regiões Administrativas Especiais, a firme oposição e contenção da interferência de forças externas nos assuntos de Hong Kong e de Macau, o apoio a Hong Kong e a Macau no que refere à consolidação e elevação da competitividade, de modo a reforçar a integração na conjuntura de desenvolvimento do País”, e que “o Governo da RAEM está confiante que, com o apoio do Governo Popular Central e a cooperação do Comissariado, e através da articulação com a política externa do País, da promoção plena da vantagem institucional do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e do aproveitamento dos recursos diplomáticos do País, irá intensificar constantemente os trabalhos no âmbito das relações externas de Macau, acelerar a sua integração no novo padrão de desenvolvimento de ‘dupla circulação’ e estimular a construção de ‘um centro, uma plataforma, uma base’, e juntos irão contribuir para a implementação estável e duradoura do grandioso princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Macau”.