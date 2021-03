Equipas estrangeiras continuam de fora das Regatas Internacionais de Barcos-Dragão

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A edição deste ano das Regatas Internacionais de Barcos-Dragão vai decorrer entre os dias 12 e 14 de Junho. À semelhança daquilo que aconteceu no ano passado, as equipas estrangeiras estão excluídas, sendo que está prevista a participação de seis ou sete equipas do interior da China.

André Vinagre

A edição de 2021 das Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau vai decorrer no Centro Náutico da Praia Grande entre os dias 12 e 14 de Junho, anunciou ontem Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID), em conferência de imprensa. No dia 13, serão realizadas as provas das pequenas embarcações, e no dia seguinte é a vez das grandes embarcações. No dia 12 vai realizar-se o Festival em Família com o tema de Barco-Dragão, com jogos e actividades relacionadas.

Tal como aconteceu há um ano, nesta edição também as equipas estrangeiras ficam de fora, sendo que está apenas prevista a participação de equipas do interior da China. Segundo explicou Pun Weng Kun à margem da conferência de imprensa, está previsto que cheguem a Macau seis ou sete equipas do interior da China.

“Dada a situação estável da pandemia no interior da China e em Macau, e por forma a elevar o nível competitivo das Regatas, este ano está prevista a participação de equipas de alto nível do interior da China na categoria Open e na categoria Senhoras, fortalecendo assim os laços de amizade e promovendo o intercâmbio desportivo entre Macau e o interior da China”, disse Pun Weng Kun no discurso.

Este ano haverá seis provas: Regata de Barcos-Dragão de Macau para Pequenas Embarcações, Regata de Barcos-Dragão para Pequenas Embarcações das Entidades Públicas de Macau, Regata Universitária de Barcos-Dragão de Macau para Pequenas Embarcações, Regata de Barcos-Dragão de Macau para Grandes Embarcações.

Com o objectivo de fazer com que as famílias sintam o “ambiente festivo”, estarão no local diferentes tendas de jogos e de actividades experimentais, e serão realizadas exibições culturais e um desfile. Haverá também tendas para venda de produtos culturais e criativos e de gastronomia local.

As inscrições para participar abrem amanhã e todos os participantes terão de apresentar, na altura do evento, um teste de ácido nucleico com resultado negativo. As inscrições terminam a 7 de Abril. “Durante a preparação do evento, a comissão organizadora continuará a prestar atenção à evolução da pandemia, colaborando, durante o evento, nos trabalhos de prevenção epidémica do Governo da RAEM e tomando atempadamente todas as medidas e providências adequadas, de acordo com as directrizes dos Serviços de Saúde”, disse o presidente do ID.

À margem da conferência de imprensa, Pun Weng Kun adiantou que este ano o Grande Prémio de Voleibol não vai passar por Macau devido à pandemia. Segundo o presidente do ID, Itália será o único país a receber provas da competição.