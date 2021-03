Babel retoma rumo com projecto de palestras e oficinas que “questionam mundo contemporâneo”

Margarida Saraiva, directora artística da associação cultural Babel, referiu ao PONTO FINAL que o novo programa de palestras e oficinas intitulado “Arte na Escola” pretende “gerar oportunidades de aprendizagem que coloquem os jovens e os seus educadores no centro de uma triangulação: observar, criticar e criar”.

A associação cultural Babel está a organizar, juntamente com a APEP (Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola portuguesa de Macau), o programa “Arte na Escola”, que é um conjunto de palestras e oficinas direccionadas à educação e à aprendizagem. “Este programa convida, no seu conjunto, a uma reflexão sobre a criança, o homem e o planeta a partir de obras de arte contemporâneas”, segundo é referido na apresentação do evento.

Este programa iniciou-se por iniciativa da APEP, no ano passado, e visava a integração da Escola Portuguesa de Macau (EPM) no projecto com Escolas do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, sob o tema “Micro-democracia – O que podemos fazer?”, numa parceria que envolvia a Babel, a Casa de Portugal, a Fundação Oriente e a própria EPM.

Devido às complicações da pandemia, o projecto inicial teve de ser reformulado e apresenta-se, de momento, num novo formato com duas aulas magnas, bem como uma série de oficinas que, segundo a organização, visam “questionar o mundo contemporâneo”. “O conjunto de actividades apresentadas foram especialmente concebidas para expandir as oportunidades de contacto das crianças com o mundo dos artistas e especialista acerca de questões consideradas urgentes. Fundamentalmente, pretende-se gerar oportunidades de aprendizagem que coloquem os jovens e os seus educadores no centro de uma triangulação: observar, criticar e criar”.

Margarida Saraiva, directora artística da Babel, falou ao PONTO FINAL acerca do programa. “Embora o tema da iniciativa seja ‘Arte na Escola’, queremos que isto seja para todos, qualquer pessoa que esteja interessada pode também inscrever-se”, começa por explicar.

As oficinas são grátis para os sócios da associação da APEP, porém, para os não sócios, embora se possam inscrever, cobra-se uma propina mínima de 100 patacas para inscrição nas oficinas. As conversas são abertas a todos os interessados, sem cobrança de bilhetes. “No fundo, as 100 patacas para os não membros é só uma contribuição, porque algumas oficinas requerem alguns materiais que nós temos de preparar e que são mais difíceis de obter”, refere Margarida Saraiva.

Em termos de destaques no programa, a directora aponta que há vários. “Destacaria as duas aulas magnas do professor Álvaro Laborinho Lúcio, e também a aula magna do professor Guilherme de Oliveira Martins”, prosseguiu Margarida Saraiva, que deixou também um destaque às duas oficiais. A primeira, ‘Como nasce uma imagem’, é conduzida por Isaac Pereira e terá lugar na Escola das Artes e dos Ofícios da Casa de Portugal. Nesta oficina, os participantes deveram aprender a construir uma câmara fotográfica e depois fotografar, a partir do terraço da Escola das Artes e dos Ofícios, que tem 360 graus de vista sobre Macau, voltando depois ao laboratório para revelar essas fotografias.

A segunda oficina intitula-se ‘Já imaginaste imprimir o teu próprio rosto?’, e será liderada pelo professor da Universidade de São José, Gerald Estadieu, criador do laboratório de indústrias criativas da faculdade da instituição. “Esta é uma oficina de impressões 3D. Aqui, os participantes vão assistir ao processo de fazer o scan do rosto de um dos participantes”, explicou. Segundo Margarida Saraiva, dever-se-á aprender como é que se processa um rosto para efeitos de impressão e vai assistir-se a impressões no fundo de um rosto. “Esta tecnologia é algo que está a evoluir muito rapidamente e que vai permitir imprimir o que quer que seja, portanto, é expectável que seja possível ir a uma sapataria, por exemplo, onde não haja sapatos, e estes venham a ser impressos, na altura, no próprio acto da compra. É um bocadinho da evolução desta tecnologia que vamos falar e do impacto que isso vai ter, não só na área da arte, mas de todas as indústrias e da medicina em particular”, explica.

Instrutores de “alto nível”

Em relação à escolha dos instrutores, Margarida Saraiva frisa a importância de “a educação para as crianças não ser feita por qualquer pessoa”, pois acredita que quanto maior for o nível de qualificação dos professores, maior vai ser a qualidade do ensino. “Nós na Babel procuramos sempre efectivamente encontrar formadores que têm qualificações para ensinar ao mais alto nível, então acho que estas oficinas vão também transparecer essa qualidade”, assinala.

“O programa no seu conjunto não se dirige só a crianças, e as aulas magnas têm realmente um objectivo de criar momentos de reflexão sobre o que é a escola e para que ela serve. Além do mais, penso que faz sentido pensarmos aqui em Macau acerca do papel da Escola Portuguesa, do seu futuro, do seu projecto e qual o seu papel a desempenhar no futuro, neste contexto que é a RAEM”, refere Margarida Saraiva.

O primeiro workshop “Como nasce uma imagem” está aberto para inscrições na pagina da APEP através do preenchimento de um formulário online, e começará amanhã, dia 25 de Março, indo até 1 de Abril, das 15h00 até às 17h30, com aulas todos os dias, excepto ao domingo. Serão aceites, em cada oficina, até 10 alunos, com um número mínimo de oito. É esperado que os alunos saibam montar, sozinhos, as suas próprias câmaras, com este primeiro workshop.