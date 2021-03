Pioneiros da moda vegana em Macau coleccionam destaques a nível internacional

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Simpson Lee e Xenia Wong fundaram a marca O.N.E, em 2015, com designs inspirados em características da cidade, tal como a arquitectura colonial. Cinco anos mais tarde, reinventaram e reestruturaram a marca, passando a usar apenas couro vegano depois de ambos se terem convertido ao veganismo. A marca viu-se recentemente envolvida em controvérsia com o designer inglês Alexandre McQueen, que alegadamente copiou um dos designs.

Texto: Joana Chantre

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Xenia Wong e Simpson Lee são os fundadores da marca local de malas e acessórios O.N.E, que vende os seus produtos na boutique ‘En Masse’, na Rua de Luís João Baptista. O PONTO FINAL falou com o casal sobre o início deste projecto de origens éticas e sustentáveis. “Tudo começou quando eu abri a loja ‘Em Masse’, em 2013, que era e continua a ser uma boutique de produtos seleccionados, e, em 2015, criei então a minha própria marca de malas e acessórios para senhora”, começa por explicar Xenia Wong, que revela também que quando começou utilizava materiais diferentes, tal como couro genuíno. Porém em 2020, Xenia e o parceiro Simpson Lee, tornaram-se veganos e começaram o processo de restruturação da marca, para 100% couro vegano, e lançaram a sua primeira colecção chamada “Makeover”, constituída na totalidade por malas, carteiras e alguns acessórios, como braceletes. “Na sua essência, é uma colecção de malas de senhora”, refere a fundadora .

Quando questionada acerca de como descreve o estilo da marca, Xenia Wong responde que, visto que a loja é localizada no coração de Macau, a designer descreve-a como um design macaense. “Eu sempre tive o hábito de caminhar todos os dias até à loja, passando aqui pelo bairro vou sempre absorvendo inspiração dos prédios e casinhas típicas, que considero muito únicas”, explica a fundadora “Recordando até aos nossos designs antigos, ainda do tempo em que usávamos couro genuíno, tudo, desde a palette de cores usada, era já inspirada na arquitectura destes prédios coloniais que temos aqui à volta, em tons bege e algum vermelho dos tijolos, até às pedras da calçada, a mistura ocidental com a oriental que é óbvia nesta dualidade de cores. Portanto, esta estética foi o ponto de partida para a identidade da minha marca que é simples, minimalista, funcional”, descreve. Segundo explicou, todos os modelos de malas podem ser usados pelo menos de duas formas diferentes, ou para ser levado ao ombro ou como uma ‘nécessaire’. “O objectivo é que possa ser usada para qualquer ocasião, para o trabalho, para sair com as amigas, para jantar, etc”, prossegue.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Simpson Wong, parceiro de negócio e de vida de Xenia Wong, é um residente local que nasceu no Canadá. Trabalha no ramo das Finanças, mas está envolvido na marca O.N.E. no seu tempo livre como coordenador do social media, do ‘copywriting’, e basicamente tudo o que tenha a ver com contacto com a imprensa. “Estar envolvido com este projecto é também uma das maneiras de eu defender os direitos dos animais e ter algum valor a acrescentar, e desta maneira funciona melhor pois liberto algum do trabalho da Xenia, que assim pode concentrar-se mais nos desenhos e designs dos produtos, pois é tudo da autoria dela”, explica Simpson Lee ao PONTO FINAL.

Questionado acerca de como esta ligação ao estilo de vida vegano começou, Simpson responde que, entre os dois, foi ele que iniciou a mudança, mas que tudo começou em finais de 2019. “Foi no dia 4 de Agosto, precisamente, e foi enquanto estávamos numa das nossas viagens transatlânticas anuais, onde estávamos relaxados e com mais tempo para pensar em coisas diferentes. Deparámo-nos com uma página de Instagram que advertia a uma petição online acerca de uma organização que salva cães na Tailândia”, refere, prosseguindo: “Nós já doávamos para essa organização há algum tempo, mas vimos que a organização pedia para pressionar o Governo do Vietname para banir o comércio da carne de cão e gato, que é muito comum lá, e obviamente que assinámos, não só porque queríamos apoiar uma organização que admiramos, mas também porque, como a maioria das pessoas, adoramos cães e gatos”, resume Simpson Lee, explicando que se deparou com o dilema da hipocrisia de valores do mundo em que vivia, onde se protege certos animais e se ignora ou discrimina outros, como as vacas e os porcos, por exemplo. “Será que se a petição fosse acerca do fim do consumo de leitão assado, da vitela guisada, ou até de uma galinha no churrasco, assinaria, na mesma? Então isso plantou uma semente na nossa cabeça e apercebemo-nos que haveria uma desconexão em termos de valores, e deparámo-nos com um dilema”, explicou. “Na verdade, foi o discurso de Gary Yourofsky no YouTube ‘A palestra mais importante que você irá ouvir na sua vida’ que sumarizou todos os argumentos éticos, de saúde e do ambiente, que nos convenceram de imediato a tornarmo-nos veganos a 100%. Quando se depara com toda esta informação não há como fugir aos factos”, frisa Simpson Lee, que confessa que nunca pensou fazer uma mudança tão brusca no seu estilo de vida. “Eu que era um invicto carnívoro e agora tornei-me exactamente no tipo de pessoa que eu costumava gozar”, confessa, entre sorrisos.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Polémica internacional

A companhia O.N.E passou recentemente por uma questão a nível internacional, tendo visto um dos designs da sua mala mais popular, a ‘Cage Bucket bag’, que foi destacada na edição inglesa da revista Vogue de Dezembro do ano passado (com a cantora Beyonce na capa), a ser plagiada pela marca de luxo inglesa Alexandre McQueen. A mala em questão, de momento à venda na loja, veio de uma inspiração que Xenia Wong teve dos animais enjaulados, daí o nome ‘Caged Bucket Bag’, ou ‘Mala jaula’. “Começámos com um design mais complicado e acabámos com este que temos agora, que parece um X, tipo um arame de uma jaula”, explica Xenia Wong. “Muitas das nossas malas têm elementos subliminares no design, que não é normalmente algo que partilhamos com os nossos clientes, na nossa página, a não ser que nos perguntem e que se interessem com o tema dos direitos dos animais e da sustentabilidade”, explica Simpson Lee, e como curiosidade aponta para uma das malas maiores. “Estás a ver aquela com uma etiqueta? Essa etiqueta, decidimos inclui-la no design para aludir às etiquetas nas orelhas dos animais de criação, por exemplo, como uma mensagem de consciencialização de que a sua utilidade pode ser para tantas coisas. Porém, estão a ser usadas para mutilar seres vivos, como vacas e porcos, por exemplo”, refere Simpson Lee, e acrescenta: “O assunto que se passou com a Vogue e o plágio do Alexandre McQueen chocou-nos muito, pois, em primeiro lugar, sentimo-nos lisonjeados, pois nem tínhamos feito muita promoção da nossa marca, somos uma companhia independente e mesmo assim recebemos tantos elogios de publicações e revistas nacionais e internacionais. Além da Vogue, estivemos também destacados na Vanity Fair e também na Cosmopolitan”, explica Simpson Lee. “Imaginem a nossa surpresa quando reparámos que a casa de moda Alexandre McQueen, na nova colecção de Primavera-Verão deste ano, apresentaram uma mala quase igual à nossa, com praticamente a mesma palete de cores e até uma descrição igual, evocando jaulas de animais”, descreve.

O par explica que acha irónico que uma pequena marca local, de couro vegano e que advoga pela sustentabilidade e defesa dos animais, tenha dado a ideia a uma grande casa de luxo para ‘escravizar e matar mais animais, pela sua pele, para usos superficiais, como para fazer malas de luxo. “Isto é o que nos chateia, ainda mais do que termos tido o nosso trabalho e produto plagiado”, apontou. “Nós queremos fazer a moda vegana mais comercial, mais ‘mainstream’, porque, de momento, ainda é algo visto como um mercado niche, ou há quem ainda pense apenas para pessoas estereótipo, como os ambientalistas ou os ‘hippies’, mas isso está ultrapassado nos outros países, tanto que a moda sustentável é o futuro”, assinala Simpson Lee.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Estando o mercado das peles em baixo, propulsionado especialmente por esta pandemia, com os principais exportadores de peles vison a abandonar a indústria devido às noticias das crescentes taxas de infecção entre visons em fazendas de peles e a descoberta de que os animais podem ter até ter transmitido o vírus a funcionários, as previsões acerca da indústria do couro estão também pouco risonhas, seguidas pela indústria da lã. “Penso que temos mais e mais pessoas a informarem-se e a perceberem que não há a necessidade de consumir acessórios ou tecidos de origem animal, e cada vez mais temos indivíduos a pronunciar-se publicamente contra. Aliás, a moda vegana, tendo de ser criativa, pode ser ainda melhor do que o couro tradicional. Pelo menos essa é a nossa missão”, conclui Simpson Lee.