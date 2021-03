Número de visitantes baixou em Fevereiro

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

No mês de Fevereiro, o número de visitantes que chegaram a Macau foi de 427.122, o que significa uma diminuição de 23,3% em comparação com o mês de Janeiro, indicam os dados divulgados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). O organismo explica que a diminuição tem a ver com as medidas de prevenção epidémica adoptadas por outros países e territórios. No entanto, o número de visitantes que chegam a Macau cresceu 173,1% face ao mês de Fevereiro do ano passado. A DSEC divide o número de visitantes do mês passado em 245.309 turistas e 181.813 excursionistas, o que mostra um aumento respectivo de 225,8% e 124,2%, em termos anuais. No que se refere ao período médio de permanência dos visitantes, em Fevereiro passado foi de 1,9 dias, menos 0,9 dias do que em Fevereiro do ano passado. O período médio de permanência dos turistas foi de 3,2 dias, tendo a média caído 2,2 dias. A média de permanência dos excursionistas foi de 0,1 dias, que se manteve inalterada, segundo os dados da DSEC.

A DSEC faz também a análise da proveniência dos visitantes. O número de visitantes do interior da China fixou-se em 380.649, aumentando 426,4%, em termos anuais. Destes, 163.157 tinham visto individual, equivalendo a uma subida significativa na ordem dos 2.702,4%. Cerca de 241 mil dos visitantes eram oriundos da Grande Baía. Os números de visitantes de Hong Kong e de Taiwan corresponderam a 40.037 e 6.410, respectivamente. Quanto à via de entrada em Macau, chegaram por via terrestre 393.625 visitantes no mês de Fevereiro. Por via marítima chegaram 13.064 visitantes e por via aérea entraram 20.433 visitantes. Nos dois primeiros meses de 2021 entraram no Território 983.887 visitantes, menos 67,3%, face ao período homólogo do ano transacto.

A.V.