Novo cartão de vacinação poderá facilitar viagens ao estrangeiro, admitem Serviços de Saúde

De acordo com o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 em Macau, a introdução do novo cartão de vacinação poderá facilitar visitas ao estrangeiro no futuro em substituição dos comprovativos dos testes de ácido nucleico. A informação foi confirmada ontem em conferência de imprensa pelo médico Tai Wa Hou no dia em que a administração da segunda dose das vacinas arrancou no território. O novo cartão irá conter os dados pessoais dos utentes e informações relacionadas com o tipo de vacina, o número do lote e a data de vacinação.

A introdução de um cartão de vacinação em Macau pode representar o primeiro passo para o alívio das restrições fronteiriças, nomeadamente a substituição do comprovativo de teste de ácido nucleico negativo pelo certificado de inoculação de duas doses de uma vacina contra a Covid-19, admitiu ontem Tai Wa Hou, coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, na conferência de imprensa semanal dos Serviços de Saúde.

“Hoje [segunda-feira] é o dia para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e, por isso, será atribuído um cartão de registo de vacina com todas as informações necessárias em inglês, português e chinês, nomeadamente o nome do utente, os dados pessoais, o tipo de vacina, o número do lote e data de vacinação. Na parte traseira do cartão há um código QR com os dados pessoais do utente”, começou por explicar Tai Wa Hou, frisando depois que houve “um número muito reduzido” de pessoas impedidas de tomar a segunda dose por questões de saúde.

Segundo o representante dos Serviços de Saúde, cerca de 1.700 pessoas não foram autorizadas a receber a segunda dose da vacina. “Até agora, por volta de 38 mil pessoas tomaram uma das vacinas e o número de pessoas que marcaram a segunda dose para vacinação, e que não foram autorizadas, foi de 1.700. De acordo com uma avaliação médica não podem, mas isso não significa que no futuro não possam, uma vez que podem fazer uma marcação posterior para uma nova avaliação médica, tanto para a primeira como para a segunda dose”, frisou o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19.

Questionado sobre a marcação da segunda dose de vacinação de Ho Iat Seng e de outros secretários, Tai Wa Hou assumiu que todos fizeram marcação por “iniciativa pessoal”, mas não soube adiantar se André Cheong fez marcação para a primeira dose. “Não tenho aqui essa informação”, indicou o representante dos Serviços de Saúde.

Em relação ao novo cartão de vacinação, Tai Wa Hou admitiu que o comprovativo de administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19 poderá facilitar as viagens ao estrangeiro. “Este cartão de vacinação serve de registo e de certificado de vacina. No futuro poderá facilitar ter este cartão na mão para que os residentes possam deslocar-se a qualquer sítio no exterior, porque esses países podem exigir que se tenha tomado as duas doses da vacina. O código QR serve só para revelar as informações sobre a vacinação. Por enquanto, os outros países ainda estão numa fase inicial para negociar eventuais acessos com vacinas ou não”, disse Tai Wa Hou.

No entanto, o reconhecimento do cartão de vacinação de Macau no exterior não depende das autoridades de Macau. “Todas as vacinas de Macau podem ou não ser reconhecidas noutras regiões e países. De acordo com a OMS só há dois tipos de vacinas que são reconhecidas. Na China, vão reconhecer os fabricantes chineses e tudo irá depender das negociações entre países”, vincou, adiantando que ainda não foram iniciadas negociações com regiões vizinhas nesse sentido.

Confrontado com o baixo registo para marcações, o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19 admitiu ser necessário a introdução de mais estímulos à população. “Actualmente não há um grande número de cidadãos que queiram receber vacina porque a situação em Macau está muito estável. Através das Associações e dos Serviços Públicos vamos tentar incentivar para receberem a vacina, como dispor horário para ajudar as pessoas a virem ao hospital para a vacinação. Actualmente temos de tomar todas as precauções contra a epidemia, e para a próxima fase se calhar podemos ir às escolas ou aos serviços públicos para vacinar a população e ver as possibilidades após a conclusão da vacinação da população de dispensar o teste de ácido nucleico e poder passar fronteiras”.

Sobre a redução do número de dias para observação médica para todos os que venham de Hong Kong, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, assinalou que os Serviços de Saúde registaram melhorias na região vizinha. “Reduzimos o prazo de isolamento para as pessoas provenientes de Hong Kong de 21 dias para 14 dias porque verificámos um desenvolvimento favorável com a redução do número de casos confirmados e o início do programa de vacinação. No futuro iremos acompanhar a situação de outras regiões e faremos um reajustamento para o prazo de isolamento”, disse Leong Iek Hou, depois de anunciar que o número de máscaras vendidas nas primeiras rondas foi de 192 milhões de máscaras.

Homem que esteve internado em Xi’An submetido a observação médica

De acordo com uma notificação do Departamento Municipal de Saúde de Zhuhai, um homem residente na China continental que, no passado dia 9 de Março, esteve no Hospital de Xi’An internado, foi listado pelas autoridades de saúde locais como um alvo importante de vigilância e monitorização. O homem de 52 anos, que entrou em Macau no passado dia 20 de Março e estava hospedado no MGM Cotai, foi identificado e enviado pelo Corpo do Polícia de Segurança Pública (CPSP) para o serviço de urgência especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário durante a madrugada desta segunda-feira para a realização de testes de ácido nucleico para a Covid-19. O resultado foi negativo e o indivíduo em questão, por motivos de segurança, foi transportado para o Centro Clínico de Saúde Pública de Coloane onde está a ser sujeito a observação médica. Um amigo e o taxista que o conduziu também foram submetidos a um teste de ácido nucleico, tendo ambos obtido também resultados negativos. As autoridades registaram as informações dos hóspedes no mesmo andar do hotel onde o indivíduo estava hospedado e os funcionários relacionados para acompanhamento posterior, se necessário.

Os Serviços de Saúde, em comunicado, salientam que o indivíduo só foi listado como um alvo importante de vigilância e monitorização na China continental, não estando identificado como contacto próximo. Até ao momento, os testes do ácido nucleico tiveram resultados negativos, por isso, relembram as autoridades, o risco de infecção não é elevado e representa baixo risco para Macau. Esta situação decorre depois de ter sido emitida no interior da China uma notificação que um analista, que exerce funções na área de isolamento daquele hospital em Xi’An, ter manifestado dores de cabeça, febre baixa e a tomografia computadorizada de tórax anormal no passado dia 17 de Março. O resultado do teste de ácido nucleico foi positivo. As autoridades chinesas revelaram ainda que o técnico de análises desempenha funções na enfermaria de isolamento relacionadas com a colheita de ácido nucleico e análise laboratorial. É sabido, também, que vive sozinho e não teve contacto com o exterior.