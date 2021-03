IPOR lança Festival Literário Infantil

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Dedicado a pais e filhos, o evento durará 23 dias e terá um programa vasto que vai desde workshops de escrita criativa e leitura até concertos de música e uma feira do livro. Exposição do fotojornalista português Mário Cruz sobre o lixo no rio Pasig, em Manila – trabalho vencedor do World Press Photo -, estará patente na Galeria do IAM.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O Instituto Português do Oriente (IPOR) apresentou ontem o “Letras & Companhia – Festival Literário para Pais e Filhos”, que terá lugar de 2 a 25 de Abril em diversos locais da cidade. Sob o tema “De Pés na Terra e Cabeça no Ar”, o evento, refere a organização, procurará ser “um projecto transversal e multidisciplinar dirigido a pais, educadores, professores, crianças e jovens em idade escolar”.

O IPOR, juntamente com diversos parceiros, pretende criar experiências associadas a diferentes saberes e às artes. “O projecto estabelece como propósitos simultâneos desenvolver competências sócio-culturais individuais nas crianças e promover o diálogo entre gerações, tendo em vista o desenvolvimento pessoal, o bem-estar comum e a construção de um futuro melhor”, pode ler-se na nota de imprensa divulgada pelo instituto.

Tomando como referência duas datas preponderantes – o Dia Internacional do Livro Infantil a 2 de Abril e o Dia Mundial do Livro a 23 de Abril -, o evento, organizado em torno de 3 L’s: língua, livro e leitura, irá abordar o plástico e a sua problemática no dia-a-dia, bem como o impacto no ambiente e na ecologia mundial.

Nascido num período de confinamento em 2020, o festival procura promover competências de leitura nos mais jovens, bem como impulsionar, junto de diferentes públicos, abordagens multidisciplinares à criação cultural e artística.

No entanto, o evento procura, na sua faceta sustentável, “sensibilizar a comunidade para questões do domínio da protecção ambiental”, promovendo “práticas dirigidas à redução, reutilização e reciclagem de materiais”.

O festival será dividido em duas vertentes que passam por um programa em contexto escolar e por um programa em contexto público. De 2 a 16 de Abril, na Livraria Portuguesa, acontecerá uma feira do livro infantojuvenil com publicações de editoras locais e portuguesas, em língua portuguesa, chinesa e inglesa.

Também. na Livraria Portuguesa, no dia 3 de Abril pelas 11h, Catarina Mesquita, através da sua editora Mandarina Books, irá promover um workshop de Escrita Criativa para os mais jovens a partir dos oito anos. A ideia, revela a organização, é “incentivar hábitos de redacção, ao mesmo tempo que se explicam e exemplificam técnicas de estímulo à criatividade narrativa”. O evento, em português e inglês, terá um limite máximo de 10 participantes.

“Ler, Escrever e Contar” é o nome dado às sessões de histórias contadas que também acontecerão no dia 3 de Abril na Livraria Portuguesa. Pelas 17h, a portuguesa Susana Esmeriz e a chinesa Lin Hsiang Chun, terão a responsabilidade de trazer uma sessão de leitura de contos nas duas línguas para crianças acima dos seis anos. A entrada é livre.

O lixo e o ambiente

Oficinas de conscientização sobre o lixo e o ambiente terão lugar nos dias 10 e 11 de Abril. Com sessões em chinês, da responsabilidade de Olinda Colaço do Amaral, e em português, promovidas por Edite Ribeiro, as oficinas criativas abordarão o reaproveitamento do lixo para produzir novos objectos. Estas oficinas estão sujeitas a marcação prévia e aceitam um número limite de 10 pares (um adulto mais uma criança) por sessão.

No dia 10 de Abril, na Casa Garden da Fundação Oriente, haverá uma sessão de cinema infantil. “Papel de Natal”, um filme de José Miguel Ribeiro, é a proposta do IPOR. Trata-se de uma história que aborda o desperdício de papel de embrulho com os presentes de Natal. O filme pode ser visto por crianças a partir dos cinco anos, com entrada livre até todos os lugares serem ocupados.

A professora Andreia Martins será responsável por, no dia 11 de Abril nas instalações do IPOR, promover sessões de exploração sensorial e lexical a crianças dos zero aos três anos. Duas sessões – 10h e 16h -, mediante marcação prévia com um limite de 10 pares (um adulto mais uma criança). A actividade consiste em desenvolver vocabulário aos mais pequeninos através da exploração de objectos.

A editora Mandarina Books volta ao encontro dos mais novos no dia 11 de Abril, ao final da tarde, para um espectáculo de sombras. “Na Rua” salta das páginas do livro com o mesmo título para uma animação a cargo de Catarina Mesquita, Bárbara Maria e Carmo e Delfino Gabriel. O teatro, dedicado a crianças até aos três anos, terá entrada livre e ocorrerá na Casa Garden.

Um dos momentos mais aguardados pelas crianças será o “Uma Noite na…”. Trata-se de uma actividade noctura em que, basicamente, os mais novos passarão a noite fora de suas casas. “Uma Noite na… Livraria”, que acontecerá na Livraria Portuguesa e estará a cargo de Filipa Didier e Cláudia Falcão, é dedicado a crianças dos 8 aos 10 anos. “Uma Noite na… Biblioteca” terá lugar na biblioteca do IPOR e será da responsabilidade de Paulo Negreiros e Marisa Poon. A actividade é dedicada às crianças dos 11 aos 12 anos. Por último, “Uma Noite na… Casa Garden” estará a cargo de Sara Figueira e de Sérgio Feiteira que, juntamente com adolescentes dos 13 aos 15 anos, passarão a noite naquele edifício da Fundação Oriente. Os três eventos contarão com duas sessões, das 19h30 às 9h30, de 16 para 17 e de 23 para 24 de Abril, e têm como objectivo criar momentos lúdicos em torno dos livros, estimulando o interesse pela leitura.

Fotojornalismo de primeira água

Outro momento alto do festival será a inauguração da exposição de fotografia “Living Among What’s Left Behind” do fotojornalista português Mário Cruz. Vencedora, entre outros prémios, do World Press Photo, o conjunto de imagens com curadoria de João Miguel Barros, mostrará a todos os públicos locais a poluição no rio Pasig, em pleno centro da cidade de Manila, capital das Filipinas. A mostra estará patente ao público de 18 de Abril a 2 de Maio na Galeria do IAM no edifício do Leal Senado.

O programa do evento contempla ainda uma mesa redonda sobre protecção ambiental que contará com a presença, no dia 17 de Abril, pelas 18h, de Mário Cruz (virtualmente), Maria João Oliveira, Gilberto Camacho e Sara Araújo a moderar a sessão.

Dia 18 de Abril é dia de horticultura em família nas hortas urbanas da empresa Mighty Greens na Taipa. Com três sessões – 9h, 10h30 e 12h -, a empresa promoverá workshops de agricultura e compostagem, bem como também falará aos mais jovens sobre a importância dos alimentos verdes e de uma alimentação saudável.

Outro momento alto do programa acontece também no dia 18, pelas 16h, na Casa Garden. “Gosto de animais todos os dias” é a proposta da Banda da Casa de Portugal para concerto de música dedicado a jovens e graúdos. Poemas infantis escritos pelo poeta chinês Yao Feng e musicados por Tomás Ramos de Deus e Miguel Noronha de Andrade versam sobre histórias em que os animais são os protagonistas.

Por fim, a seguir ao concerto, também na Casa Garden, Sérgio Rolo trará um teatro de marionetas para crianças a partir dos quatro anos. “Jardim jasmim” é um espectáculo construído a partir de memórias de infância. Entrada livre, tanto para o concerto, como para o teatro de marionetas.

A Fundação Oriente, o Instituto Camões, o Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a Casa de Portugal em Macau e a Livraria Portuguesa são parceiros do projecto que conta com o apoio da Fundação Macau.