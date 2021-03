Ho Iat Seng e embaixador do Qatar discutem lançamento de ligação aérea

FOTOGRAFIA: GCS

Ho Iat Seng encontrou-se ontem com Mohamed A. Al-Dehaimi, Embaixador do Estado do Qatar na China, que está de visita a Macau. No encontro, foi discutida a circulação de pessoas e o lançamento de uma ligação aérea, indica uma nota oficial divulgada na noite de ontem. Na reunião, o Chefe do Executivo começou por apontar os sucessos de Macau nas áreas da economia, turismo, ensino e saúde, assinalando que está empenhado na concretização do desenvolvimento e diversificação da economia. Segundo o comunicado, Ho Iat Seng afirmou ainda que o sector turístico é o principal pilar económico de Macau, tendo, por isso, sofrido um grande impacto perante a pandemia mundial, tendo depois ressalvado que a economia da região está a recuperar gradualmente, havendo a expectativa de que o número de turistas, na segunda metade do corrente ano, possa recuperar também de forma progressiva.

Durante a conversa, Ho Iat Seng disse também que o Governo da RAEM tenciona desenvolver, no futuro, as indústrias financeira, de saúde, de ciência e tecnologia e cultural. Por seu lado, o embaixador do Qatar, que confessou já ter visitado Macau várias vezes, disse haver uma grande margem de desenvolvimento conjunto entre a região e o Qatar, designadamente em termos de cooperação nas áreas financeira e turística.

O Campeonato do Mundo da FIFA de 2022 vai ser realizado no Qatar, pelo que as partes poderão aproveitar essa oportunidade para reforçar a cooperação, nomeadamente para a obtenção de benefícios mútuos na área de turismo, sugeriu Mohamed Al-Dehaimi. Citado pela nota do Governo de Macau, o Embaixador do Estado do Qatar na China frisou que a RAEM poderá servir de referência ao Qatar, no âmbito do sucesso obtido no combate à epidemia e recuperação gradual da economia. Ho Iat Seng disse que o Mundial de Futebol é uma boa oportunidade para o reforço da cooperação turística entre duas regiões e disse esperar que, uma vez finda a pandemia, possa haver um reforço do intercâmbio de pessoas e cultural, assim como ser dado um impulso conjunto ao desenvolvimento do sector de turismo.