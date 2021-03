Governo diz que tem mostrado trabalho na integração de minorias étnicas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou, Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), elencou os esforços do Governo na integração dos cidadãos de minorias étnicas a residir em Macau. O responsável diz que muitos dos serviços públicos prestam apoio em língua inglesa e que, por exemplo, as escolas são incentivadas a criar uma “atmosfera escolar harmoniosa e inclusiva”.

Sulu Sou tinha enviado uma interpelação escrita ao Governo, a 10 de Janeiro, em que se focava na discriminação de que, segundo o próprio, sofrem as minorias étnicas em Macau. Sulu Sou lembrava que as comunidades filipinas, vietnamitas, birmanesas, indonésias, tailandesas, indianas e nepalesas continuam a crescer e representam cerca de 9,5% da população total. Porém, “devido às óbvias barreiras culturais e linguísticas, é frequentemente difícil integrar-se na comunidade local”. Por isso, o democrata dizia que o Governo de Macau “nunca teve uma política abrangente e explícita de apoio às minorias étnicas implementada através da colaboração interdepartamental”.

Numa resposta ao deputado, Hon Wai, presidente do Instituto de Acção Social (IAS), começa por apontar que as línguas oficiais da RAEM são o chinês e o português. Porém, “tendo em consideração a necessidade dos indivíduos que não têm como língua materna o chinês ou o português, actualmente muitos dos serviços públicos, consoante a situação dos respectivos indivíduos, prestam apoio em língua inglesa”.

Por outro lado, além de os serviços públicos terem páginas online em língua portuguesa e chinesa, também têm disponíveis páginas em inglês. Também os produtos publicitários são traduzidos para inglês para poderem chegar às minorias étnicas, indica o responsável do IAS. Hon Wai diz que também a polícia dá formação de língua inglesa ao seu pessoal e disponibiliza serviços de tradução.

“Dado Macau ser uma sociedade multiétnica de modelo aberto, a Administração tem estado sempre a actuar de forma mais activa, a fim de que os respectivos indivíduos possam obter a devida informação”, lê-se na resposta do IAS. O instituto exemplifica com a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), que “produziu panfletos publicitários impressos nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa”, nomeadamente no que diz respeito à lei sobre a prevenção e o combate ao tráfico de pessoas”. Também a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tem materiais publicitários disponíveis em chinês, português, inglês e há até uma parte em indonésio, birmanês, vietnamita e filipino. É referido ainda que a DSAL, no tratamento de processos de conflitos laborais, trata cada caso de acordo com a lei e sem discriminação, “independentemente de o trabalhador ser de qualquer etnia”.

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), por seu lado, “promove nas escolas, através do currículo da disciplina de Educação Moral e Cívica, o desenvolvimento das capacidades de respeito pela diferença e de tolerância dos alunos, para alargar a sua visão internacional e elevar a sua compreensão intercultural”. Ainda em relação à educação, o IAS recorda que “as escolas e os docentes são incentivados a criarem uma atmosfera escolar harmoniosa e inclusiva para os alunos”.

O IAS diz que, relativamente ao ‘bullying’ nas escolas, “a polícia tem enviado pessoal para realizar diferentes palestras educativas, conforme as necessidades dos estudantes de diferentes grupos étnicos de cada escola, em várias línguas”.

A resposta de Hon Wai diz também que, pelo facto de no passado se ter verificado o envolvimento de suspeitos de países do sudeste asiático em casos de pornografia de menores, “as informações policiais foram elaboradas e divulgadas em inglês e em outras línguas, para reforçar o nível de conhecimento dos diversos grupos étnicos sobre a lei de Macau, prevenindo que pudessem cair, por engano, nas malhas da justiça”.

Também as informações relativas à prevenção do novo coronavírus estão disponíveis nos três idiomas: chinês, português e inglês. Hon Wai diz que a linha aberta do organismo que lidera recebeu, em 2020, 37 mil contactos relacionados com problemas emocionais devido à pandemia.

O IAS diz também que, “quando são detectadas famílias residentes em Macau com necessidades latentes de serviços, mesmo que essas não tenham a nacionalidade chinesa, o IAS irá coordenar as instituições para, em conjunto, acompanhar esses casos, e os assistentes sociais irão recorrer à gestão de casos de família associada aos apoios dos serviços públicos e da comunidade da respectiva zona”. Em conclusão, o IAS assegura que vai “continuar a prestar apoio aos residentes de diferentes etnias”.