Estudante detido por fotografar pernas femininas para arquivo pessoal

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve um estudante de 24 anos por suspeita do crime de devassa da vida privada na sequência de uma queixa apresentada por uma mulher de 20 anos que acusou o suspeito de a ter fotografado por debaixo das saias através de um mecanismo montado numa mochila. A vítima é uma turista do interior da China que na passada sexta-feira foi avisada por testemunhas para o facto de um homem ter usado uma máquina fotográfica oculta numa mochila para a fotografar por debaixo das saias.

“Segundo a vítima, no dia 19 de Março, por volta as 13h30, um desconhecido avisou-a de que um homem tinha tirado fotografias às suas pernas através de uma câmara oculta numa garrafa de plástico modificada dentro de uma mochila. A vítima e uma amiga confrontaram o suspeito que fugiu para a zona do Jardim Cidade das Flores”, explicou o porta-voz do CPSP, adiantando depois que o suspeito foi avistado uma hora depois, por duas testemunhas, a praticar o mesmo crime.

Após apresentação da queixa, o CPSP recorreu ao sistema ‘Olhos no Céu’ para identificar e localizar o suspeito. Na residência do estudante de 24 anos, a polícia encontrou um mecanismo artesanal que permitia ao suspeito fotografar e filmar as vítimas de forma oculta. “Os agentes encontraram quatro telemóveis e um disco externo com vários vídeos e fotos de raparigas. O homem admitiu que desde muito novo que tem por hábito filmas as pernas das raparigas”, referiu o porta-voz do CPSP.

Para além disso, os agentes descobriram na residência do suspeito as roupas identificadas pelas testemunhas. Através do mecanismo instalado na mochila, o estudante conseguia controlar a máquina de filmar através de um mecanismo de ‘bluetooth’ com o qual transmitia os dados para os dispositivos móveis.

E.S.