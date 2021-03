CPSP deteve 10 pessoas envolvidas em quatro casos de casamentos falsos para obtenção do BIR de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Departamento de Controlo Fronteiriço do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) identificaram quatro casos de casamento falso entre indivíduos com laços familiares para obtenção de residência permanente de Macau. As autoridades abriram uma investigação a quatro casamentos que duraram pouco mais de sete anos na sequência de uma denúncia anónima sobre as relações familiares entre os envolvidos, nomeadamente uma tia que terá casado com o próprio sobrinho em 2008.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública deteve 10 pessoas envolvidas em quatro casos de casamento falso que permitiram a sete pessoas do interior da China a obtenção do cartão de residente de Macau entre 2005 e 2008. A investigação foi desencadeada pelas autoridades após denúncias anónimas recebidas pelo Departamento de Controlo Fronteiriço do CPSP e pela Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) que levaram à conclusão de que quatro residentes da província de Guangdong tinham obtido BIR de Macau para si e para os seus filhos através de casamentos falsos com residentes locais.

Para além dos 10 detidos, o CPSP está no encalce de dois suspeitos em fuga relacionados com os casos de casamentos falsos. Apesar de anunciar em conferência de imprensa que os 10 suspeitos foram presentes ao Ministério Público, o porta-voz do CPSP não adiantou as datas das detenções ou o dia em que as 10 pessoas envolvidas foram constituídas arguidas.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do CPSP descreveu apenas os quatro casos e as relações familiares entre os suspeitos. No primeiro caso, um homem do interior da China casou-se, em 2006, com uma residente de Macau, 11 dias após se ter divorciado da mulher do interior da China. “Depois de obter o BIR de Macau em 2011, o suspeito de 63 anos pediu divórcio à residente de Macau de 58 anos à qual terá pago 20 mil yuan pelo matrimónio. O suspeito é um operário da construção civil, enquanto que a residente local estava desempregada. Durante o interrogatório, o homem assumiu o crime e justificou-se com a vontade de aperfeiçoar a sua vida”, assinalou o porta-voz da polícia.

No segundo caso investigado pelas autoridades, o CPSP descobriu relações familiares entre as mulheres do interior da China que se divorciaram para que os maridos, ambos primos, pudessem casar-se com residentes de Macau. “Um homem do interior da China, de apelido Xie, casou com uma residente local em 2005 logo após se ter divorciado do anterior casamento com uma residente do interior da China de 57 anos, irmã da mulher do primeiro casamento do suspeito detido. O suspeito terá pago 20 mil yuan a uma residente de Macau para se casar em 2010”. Depois de obter o BIR em 2017, o homem de apelido Xie pediu o divórcio da residente de Macau de 63 anos, sendo ele também um operário da construção civil.

Já o terceiro caso de casamento falso investigado pelo CPSP envolve um terceiro primo dos dois suspeitos. “Um casal do interior da China divorciou-se em 2005, sendo que o marido era primo do suspeito de apelido Xie, e a mulher acabou por casar-se, 15 dias após o divórcio, com um residente de Macau, que por sua vez era namorado da irmã do ex-marido. Ou seja, o residente de Macau namorava com a irmã do marido verdadeiro da suspeita, sendo que esta era prima dos dois operários da construção civil. Com o casamento, a mulher e os filhos do marido verdadeiro obtiveram BIR de Macau em 2010, sendo que tanto o marido falso como a suspeita alegaram não ter sido feito qualquer pagamento. O marido verdadeiro tem 54 anos e é auxiliar. Já a mulher verdadeira tem 55 anos e trabalha em limpezas, enquanto o marido falso de 61 anos é agente de segurança e a irmã do marido verdadeiro de 50 anos é Relações Públicas de um casino”, explicou o porta-voz do CPSP.

O quarto caso de casamento falso descoberto pelas autoridades envolve um homem do interior da China, primo dos restantes três suspeitos, que terá casado com uma tia, residente de Macau, em 2008 para obter o BIR em 2013 para si a para a sua filha. “O homem de 54 anos é operário de decoração e a tia de 59 anos é auxiliar do Corpo de Bombeiros”, disse o porta-voz do CPSP, adiantando que todos os suspeitos foram acusados de falsificação de documentos.