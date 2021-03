Ciclo de palestras do CCCM pretende discutir a língua chinesa em Portugal e em Macau

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Esta quarta-feira vai realizar-se um ciclo de palestras online, organizado pelo Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM), e que tem como objectivo reflectir sobre o papel da língua chinesa, quer em Macau, quer em Portugal.

André Vinagre

Esta quarta-feira, o Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM) organiza um ciclo de palestras online que tem como título “A Língua Chinesa em Portugal e em Macau”. O objectivo é que haja uma reflexão sobre o ensino da língua chinesa nos dois territórios. As sessões serão realizadas na totalidade através da plataforma Zoom.

Este ciclo de palestras online começa às 17h30 de Macau, ou seja, 9h30 da manhã em Lisboa. As sessões, que serão feitas exclusivamente pelo Zoom, começam com uma apresentação que estará a cargo de Carmen Amado Mendes, presidente do CCCM e também professora da Universidade de Coimbra.

Logo após a apresentação do ciclo, Sónia Ao Sio Heng, directora do Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês/Português (CPC) da Universidade de Macau e também docente do Departamento de Português da mesma instituição, faz uma reflexão sobre os desafios e as actividades do CPC.

Pelas 18 horas em Macau, Sun Lam, professora associada em Língua e Civilização Chinesa da Universidade do Minho e também ex-directora do Instituto Confúcio da Universidade do Minho, vai falar sobre o plano curricular de Estudos Chineses na Universidade do Minho e sobre a herança deixada pelo sinólogo português, padre Joaquim Gonçalves.

Depois, Wang Suoying, docente da Universidade de Aveiro e investigadora do Centro de Línguas da Universidade Nova de Lisboa, juntamente com Lu Yang, director do Centro de Intercâmbios Culturais Molihua e docente de Chinês do CCCM, vão falar sobre o ensino da língua chinesa em Portugal.

“O Ensino do Chinês na Universidade Lusíada, Uma Experiência Original” é o título da palestra que estará a cargo de Manuel Martins Lopes, professor aposentado daquela instituição de ensino superior. Pelas 19 horas, Ana Cristina Alves, coordenadora do serviço educativo do CCCM, vai moderar um debate sobre o tema. Mais tarde, Carlos Morais, director do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, vai falar sobre o ensino da língua chinesa no distrito de Aveiro e qual o papel do organismo que dirige.

António Lázaro, investigador e docente do departamento de Estudos Sociais da Universidade do Minho e director do Instituto Confúcio daquela instituição, vai depois falar sobre o ensino da língua chinesa, apontando os problemas que se encontram no processo e apresentando propostas de resolução dos mesmos.

Pelas 20 horas, Wang Jincheng, ex-vice-reitor da Faculdade de Negócios Estrangeiros da Universidade de Tianjin e também director do Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, vai também abordar os modelos de ensino da língua chinesa em Portugal, bem como os seus desafios e motivações.

Cristina Zhou, directora executiva do Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra, do centro CASS-UC de estudos chineses e do centro BFSU-UC de estudos sino-lusófonos, vai focar-se na sua experiência à frente do Instituto Confúcio na Universidade de Coimbra. A fechar a sessão, Ana Cristina Alves modera mais um debate entre os participantes e o evento termina pelas 21 horas.