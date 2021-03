Museu do Grande Prémio de categoria internacional abre ao público dia 1 de Abril

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Ainda que de forma parcial, o renovado museu dedicado do Circuito da Guia abrirá portas no início do próximo mês. Qualquer semelhança com o anterior museu é mera coincidência.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O renovado Museu do Grande Prémio de Macau vai abrir parcialmente ao público a partir de 1 de Abril, com venda de bilhetes já a partir da semana que agora começa e com a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) a prever cerca de 23 mil pessoas numa média diária de visitas nos primeiros tempos. “Macau tem uma longa tradição de desportos motorizados, faz parte da cultura local. Queremos que o museu permita às gerações futuras saber mais e criar uma ligação com o Grande Prémio”, afirmou, na passada sexta-feira, a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, em conferência de imprensa antes de uma visita guiada ao novo espaço.

A partir de agora, o público poderá agendar visitas e adquirir ingressos antecipadamente online (https://eticket.macaotourism.gov.mo) a partir das 9h00 de hoje, com horários programados para manhã e tarde, mas com cotas de entrada limitadas devido à pandemia de Covid-19.

O museu ocupa o mesmo lugar do anterior – juntamente com velhinho Museu do Vinho que ainda não se sabe onde voltará a ser reerguido -, na Rua de Luís Gonzaga Gomes. Estará aberto ao público aos sábados, domingos e feriados em Abril e diariamente em Maio, com bilhetes a metade do preço inicial de 20 patacas para residentes de Macau, 40 patacas para não residentes e grátis para crianças, idosos com mais de 65 anos, estudantes e residentes com deficiência. “Achamos que é necessário cobrar pelos ingressos. Há muitas ofertas interessantes, jogos interactivos e outros elementos inovadores. Temos de ter em conta toda a gestão do museu, incluindo funcionários e restantes trabalhadores. A maior despesa são, efectivamente, as instalações”, assumiu Maria Helena de Senna Fernandes.

No poupar está o ganho

De um primeiro orçamento estimado de 832 milhões de patacas, a remodelação acabou por custar ao erário público 479 milhões. O director-adjunto da DST, Ricky Hoi, indicou que 390 milhões destinaram-se à remodelação propriamente dita com as construções e a expansão, 69 milhões de patacas foram direccionados para hardware e outros serviços de apoio, incluindo supervisão e equipamento tecnológico e 30 milhões para os materiais de exposição, tais como figuras de cera de pilotos, que ainda não chegaram ao território, bem como para outros materiais expostos, e ainda simuladores de corridas.

Outrora um espaço mais exíguo, o edifício remodelado pretende agora ser uma referência na RAEM. O espaço, conforme pode ver na foto-reportagem que acompanha esta prosa, distribuir-se-á por quatro pisos num total de 16 mil metros quadrados, o que significa um aumento de seis vezes mais em relação ao antigo museu.

No rés-do-chão, estará instalada uma zona dedicada ao piloto vencedor da primeira edição do evento, um modelo do Circuito da Guia com tecnologia de projecção vídeo mapping a 3D, entre outras instalações. No primeiro piso, estão em destaque os primeiros tempos das corridas de Fórmula 3 do Grande Prémio de Macau. As motas têm destaque no segundo andar, onde se pode ver em exposição um modelo de uma mota desmontada, bem como experienciar uma corrida em realidade virtual. Na cave o destaque vai na sua totalidade para as corridas locais: Taça GT Macau e a Corrida da Guia Macau.

Vhils e Senna presentes

Umas das grandes novidades é o mural do conceituado artista português Alexandre Farto, conhecido por Vhils, que retrata o malogrado piloto brasileiro Ayrton Senna, que em 1983 venceu uma das corridas mais importantes da sua carreira na Fórmula 3 no Circuito da Guia ao volante de um bólide da histórica equipa de Teddy Yip, a Theodore Racing.

As obras de remodelação do museu obtiveram a Certificação de Ouro para novas construções (na categoria de design e construção) da Leadership in Energy and Environmental Design, uma certificação não-governamental dos Estados Unidos da América, revelou a DST.

Desde o primeiro momento que as autoridades locais fixaram critérios para um desenvolvimento sustentável, exigindo ao empreiteiro, durante a execução das obras, que efectuasse uma boa gestão da qualidade do ar no local da obra e dos resíduos de construção. Ao mesmo tempo, revela a DST, “foi instalado um sistema de geração de energia solar na estrutura do edifício, e foram colocados, no terraço do museu, 446 painéis solar para recolha de energia, que depois será transformada em energia eléctrica para parte dos sistemas de ar condicionado e de aquecimento de água, a fim de promover o aproveitamento de recursos energéticos”.

A renovação do espaço teve em atenção, assegura a DST, a criação dum ambiente inclusivo para indivíduos com deficiências, “promovendo assim uma visita sem barreiras”. “Além de contar com elevadores, plataformas elevatórias e casas de banho sem barreiras com acessibilidade, inclui ainda faixas de alerta táctil e planta táctil do museu em todos os pisos”, revelou ainda a DST durante a apresentação à comunicação social.

O museu foi inaugurado originalmente em 1993, com algumas obras de renovação realizadas em 2003, tendo encerrado em 2017 para a realização desta profunda realização, tornando-o num museu que faz inveja a alguns dos mais conceituados museus do mundo.

