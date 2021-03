Consultora diz que casinos não estão a seguir as regras de distanciamento

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um analista da empresa consultora Sanford C. Bernstein veio a Macau na semana passada para avaliar se as medidas preventivas contra a pandemia estão a ser implementadas, devidamente e consistentemente, pelos casinos de Macau. Segundo apurou, a grande maioria dos casinos não está, de facto, a estipular na prática as leis de prevenção impostas pelo Executivo.

A Macau News Agency deu conta que as regras de distanciamento social não estão a ser devidamente e consistentemente cumpridas na maioria dos casinos em Macau. A opinião provém de um analista da empresa consultora Sanford C. Bernstein, que esteve no território recentemente para avaliar os ‘resorts’ de jogo locais. Na semana passada, um membro da equipa consultora Sanford C. Bernstein veio de Shenzhen com um visto individual e permaneceu em Macau durante vários dias, visitando cada uma das propriedades no Cotai, e também as do lado da península de Macau, tal como o Wynn Macau, MGM Macau, Starworld, Sands Macau e o Grand Lisboa.

As actuais regulamentações sanitárias e regras de distanciamento social estabelecidas pelo Governo de Macau obrigam ao uso de máscara no piso do casino e à entrada, bem como limites no número de mesas de jogo autorizadas a funcionar e uma restrição no número de lugares disponíveis em cada mesa de jogo.

As instruções da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) exigem também que os clientes não sejam autorizados a fazer apostas enquanto estiverem ao pé de uma mesa de jogo, e que haja um lugar vazio entre cada um dos clientes, com apenas três a quatro jogadores autorizados a sentarem-se no que seria normalmente uma mesa de jogo de sete lugares.

Segundo o relatório da Bernstein, verificou-se que embora os funcionários do casino fizessem apelos a grupos de pessoas agrupadas em torno de uma mesa para que se dispersassem, era notório que tais regras de distanciamento social não estavam a ser rigorosamente aplicadas na maioria das propriedades locais. Contudo, não era explícita a razão para esse incumprimento.

No que diz respeito às áreas especificas observadas, o analista alega que observou tanto as áreas principais dos casinos, como algumas áreas de salas ‘premium’ para o mercado de massas, não tendo observado, porém, as áreas de jogo privadas em algumas salas ‘premium’ para o mercado de massas ou salas VIP.

O analista apontou que o Wynn pareceu ser o único que seguia as regras, “uma vez que não vimos qualquer comportamento de apostas/classificação de fundos”, e adiantou que “o Grand Lisboa da SJM pareceu ter tido o maior número de pessoas e, em termos da área da península mais concorrida, pareceu-nos que tenha sido o primeiro andar do Grand Lisboa. Contudo, o espaço foi quase inteiramente composto por jogadores de gama baixa”, declarou o analista. Foi também referido no relatório que os casinos do Venetian e Sands Macau, em geral, teriam sido as únicas propriedades a ter separadores de plástico entre as mesas abertas.

De acordo com o relatório, na grande maioria dos casinos, as mesas abertas estão agrupadas em vez de haver uma mesa fechada entre cada uma delas, uma vez que é mais dispendioso manter apenas uma ou duas mesas num determinado local. “Talvez seja pelo facto de os jogadores chineses gostarem de estar rodeados por alguma actividade”, de acordo com o artigo da Macau News Agency. “Em 10% de cada mesa dos casinos onde havia pelo menos um jogador verificou-se a presença de espectadores em pé a rodear a mesa, sendo até difícil, por vezes, ver a área de jogo entre a multidão de pessoas, mesmo tendo a mesa, em vários casos, apenas três jogadores”, de acordo com o relatório. “Era claro de se observar que, na maioria das mesas, havia algumas apostas clandestinas, usando o jogador sentado na mesa como intermédio, na recolha de apostas, em nome dos jogadores que estavam a assistir, de pé e atrás”, conclui o analista.

