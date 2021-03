Cimeira no Alasca foi “sinal positivo” para retoma das relações diplomáticas sino-americanas, dizem analistas

Fotografia: EPA

Os principais chefes da diplomacia chinesa e norte-americana reuniram-se em Anchorage, no Alasca, entre 18 e 19 de Março, para relançar as relações sino-americanas. Numa cimeira marcada por críticas a Pequim por causa de Hong Kong, Taiwan ou Xinjiang, tanto a China como os Estados Unidos acabaram por concordar na criação de um grupo de trabalho sobre as alterações climáticas. Para além disso, as duas superpotências concordaram em adoptar uma postura de “cooperação mútua e benéfica” nas suas relações bilaterais para “evitar mal-entendidos e julgamentos errados”. Para Jianwei Wang, politólogo especialista na política externa chinesa e nas relações entre os EUA e a China, a retoma das relações diplomáticas sino-americanas depois da Administração Trump é um “sinal positivo” porque, uma vez que têm interesses comuns, “o facto de estarem a falar é melhor do que não falarem de todo”.

As primeiras discussões entre os chefes das diplomacias chinesa e norte-americana na cimeira de Anchorage, no Alasca, ficaram marcadas, desde logo, pelas críticas do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e do assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, à forma como a China geriu as questões de direitos humanos em Hong Kong, Xinjiang ou Tibete. Apesar do arranque áspero das reuniões e que levou, inclusive, Yang Jiechi e Wang Yi a questionaram os diplomatas norte-americanos sobre o racismo endémico nas instituições dos EUA levantadas pelo movimento “Black Lives Matter”, os diplomatas chineses acabaram por classificar as discussões como tendo sido “directas, construtivas e úteis”.

A informação foi avançada pela televisão estatal chinesa CCTV, citando fontes da missão diplomática da China que se reuniram com os chefes das diplomacias norte-americana. De acordo com a informação veiculada, os representantes chineses concordaram em “promover o desenvolvimento saudável e estável das relações sino-americanas de acordo com o espírito” da conversa telefónica entre o Presidente chinês, Xi Jinping, e o Presidente dos EUA, Joe Biden, a 11 de Fevereiro, e que as discussões entre os chefes das diplomacias norte-americana e chinesa tinham sido “directas, construtivas e úteis”. Para o mais alto responsável do Partido Comunista Chinês para a diplomacia, Yang Jiechi, o diálogo com os norte-americanos foi “directo, construtivo e útil, se bem que haja sempre importantes divergências entre as suas partes”.

“No primeiro dia do encontro penso que a posição da China ficou muito clara, assim como os EUA, que se debruçaram, desde logo, nas questões de direitos humanos, democracia ou liberdade de expressão das pessoas de Xinjiang e Hong Kong. Estes foram alguns dos temas com que os EUA implicaram, e claro que a China, por outro lado, afirmou, com bastante clareza, que todos esses assuntos eram de natureza interna do país, e que, por isso, nenhum país estrangeiro tem o direito de interferir nestas matérias”, começou por analisar o politólogo Larry So em declarações ao PONTO FINAL.

Acordo conjunto com Japão e Coreia do Sul irritou Pequim antes de cimeira no Alasca

Já no entender de Jianwei Wang, politólogo especialista na política externa chinesa e nas relações entre os EUA e a China, a primeira abordagem diplomática da Administração de Joe Biden com a China foi um erro, nomeadamente o périplo realizado pelo secretário de Estado, Antony Blinken, pelo Japão e Coreia do Sul antes da cimeira no Alasca.

“A primeira sessão da reunião azedou com alguma controvérsia por causa de acusações e disputas públicas de ambos os lados. Isto é algo que não é suposto acontecer em diplomacia. Quando alguém tem uma série de problemas e está perante a comunicação social deve ter um compromisso de cordialidade, mas do lado dos EUA isso não se verificou, uma vez que os diplomatas norte-americanos levantaram de imediato as questões relacionadas com Hong Kong, Tibete ou Taiwan, e o lado chinês irritou-se e contra-atacou em público com as questões do ‘Black Lives Matter’”, assinalou o especialista, acrescentando que em situações normais “a diplomacia chinesa não age dessa forma em público”.

Um dos aspectos apontados por Jianwei Wang para este comportamento atípico dos diplomatas chineses vai para o contexto antes da cimeira no Alasca, já por si um local simbólico para as “relações gélidas” entre os dois países. Para o analista, os moldes com que Antony Blinken visitou o Japão e a Coreia do Sul antes da cimeira com a China irritou Pequim.

“O facto desta reunião ter decorrido no Alasca é um pouco simbólico, dada a actual frieza das relações entre os dois países, mas também importante porque foi a primeira reunião diplomática entre EUA e China desde que Biden assumiu a presidência norte-americana, e era importante quebrar o gelo”, frisou Jianwei Wang, recordando depois que antes da cimeira no Alasca, os EUA assinaram um acordo conjunto com Japão e Coreia do Sul com críticas à China. “Antes da realização da cimeira, Blinken visitou o Japão e a Coreia do Sul para depois emitirem um acordo conjunto público com acusações de várias ordens contra a China. Se a minha memória não me engana, isto é algo inédito. Num acordo conjunto público podem insinuar acusações contra a China, sem nunca a mencionar. E isso irritou a China”, considerou Jianwei Wang.

Para Larry So, a abordagem diplomática dos EUA foi de “separar as águas” antes de uma eventual normalização das relações de comércio. Na opinião do politólogo, os diplomatas norte-americanos cometeram o erro de pressionar entendimentos através de cedências. “Creio que a abordagem chinesa foi de restabelecer as relações amistosas com os EUA, mas o facto de haver um desejo por relações amistosas não significa que a China permita qualquer tipo de intervenção externa dos seus princípios. Acho que a diplomacia chinesa delineou bem essa fronteira de não aceitar intervenções externas nos seus assuntos domésticos. Os EUA recorreram à sua táctica nas relações internacionais de assegurar um entendimento em determinados assuntos desde que a China ceda noutras matérias, e que neste caso foi Xinjiang ou Hong Kong”.

No final deste encontro, Sullivan assumiu o tom áspero entre os representantes diplomáticos dos dois países. “Esperávamos ter uma troca dura e directa sobre uma ampla gama de assuntos e foi exactamente o que tivemos”. Por seu lado, Blinken assegurou que a delegação chinesa reagiu de forma adversa às reclamações dos EUA, em assuntos como Hong Kong, Taiwan, Tibete e as violações de direitos humanos dos muçulmanos uigures na província do Xinjiang. “Não é de estranhar que, quando colocamos esses problemas de forma clara e directa, obtenhamos uma resposta defensiva. Mas também pudemos ter uma conversação muito sincera durante estas muitas horas com uma agenda muito ampla”, afirmou Blinken, em conferência de imprensa após a reunião, citado por agências internacionais.

Em resposta ao balanço proferido por Blinken, Yang Jiechi acusou os EUA de hipocrisia acusando-os de usarem o poder financeiro e militar para intimidarem outros países. Para além disso, Yang Jiechi recordou que os Estados Unidos têm a sua própria “longa história de problemas de direitos humanos e de acções irresponsáveis no estrangeiro”.

Em vez de falar dois minutos, como estava estabelecido, Yang Jiechi usou 18 minutos para contestar, diante das câmaras, as declarações do diplomata norte-americano. “Não acreditamos em invadir países através do uso da força, derrubar regimes por outros meios, ou massacrar povos de outros países porque tudo isso só iria causar agitação e instabilidade no mundo”, acusou Yang.

Na opinião de Larry So, os EUA dificilmente irão alcançar entendimentos com a China com uma postura diplomática de confronto aberto, apesar de, no actual contexto, ver um “sinal positivo” no diálogo entre as duas superpotências. “Sabemos que a China não irá ceder nesses aspectos, assim como na guerra comercial com os EUA. As armas da linha da frente dos EUA contra a China são as sanções e o aumento dos impostos de importação. Ao mesmo tempo, a China segue a mesma estratégia, por isso estamos perante o início de uma espécie de Guerra Fria, mas estas duas superpotências que estão a sancionar-se mutuamente precisam de manter canais diplomáticos de diálogo, e isso é um sinal positivo. No entanto, não é de esperar que o diálogo melhore e as relações regressem aos níveis de cooperação de há três ou quatro anos, pois essas relações entre EUA e China já estavam a enfraquecer”.

“Há um ditado chinês que diz que ‘não nos conhecemos uns aos outros enquanto não lutarmos’”, assinalou Jianwei Wang ao PONTO FINAL, para depois acrescentar que muito do “teatro político” dos diplomatas norte-americanos é dirigido para o eleitorado dos EUA, mas que, “assim que fecham as portas”, ambos os lados adoptaram uma postura racional para se sentarem à mesa das negociações para “discutirem e resolverem” todos os assuntos, não só problemas bilaterais como problemas globais.

“Ninguém esperava que fossem resolvidos todos os problemas entre dois países com posições muito fortes em assuntos como Taiwan, mas acabaram por falar de alterações climáticas, cooperação no actual contexto pandémica da Covid-19, Coreia do Norte, o que é positivo porque tanto a China como os EUA têm interesses interligados. E uma vez que têm interesses comuns, o facto de estarem a falar é melhor do que não falarem de todo. Pelo menos assim podem vincar as suas posições e intenções ao nível das relações internacionais” afirmou Jianwei Wang.

Apesar das dificuldades na retoma das relações diplomáticas, China e Estados Unidos concordaram em criar um grupo de trabalho sobre as alterações climáticas, bem como em realizar uma “cooperação mútua e benéfica” nas suas relações bilaterais para “evitar mal-entendidos e julgamentos errados”.

“Sendo um pouco optimista diria que este passo do acordo para a criação de um grupo de trabalho é um sinal positivo, mas creio que as questões económicas e de comércio são mais importantes neste momento do que a criação desse grupo de trabalho. Do ponto de vista da comunidade internacional creio que não saiu nada de relevante desta reunião”, assinalou Larry So.

Depois deste primeiro passo, Jianwei Wang considerou que o diálogo entre EUA e China tem margem de continuidade, uma vez que os países têm “interesses comuns”, mas frisou também que o canal diplomático terá de ser alterado para ser mais produtivo. “Se vão pegar por questões domésticas dos dois países para fazer diplomacia ninguém chega a lado nenhum. Os EUA falam dos direitos humanos no Tibete e noutras regiões na China, e os diplomatas chineses vão responder com os problemas do racismo endémico nos EUA. Assim ninguém chega a acordo. Creio que a abordagem dos EUA com a China pode ser contra-produtiva. Acusar a China de assuntos internos em acordos conjuntos com aliados não abre caminho a um consenso. Claro que há uma componente teatral nestas acusações para o eleitorado norte-americano porque os diplomatas de Joe Biden têm de mostrar algo para o seu público doméstico. Compreendo essa posição, mas considero que tenham exagerado e agido demasiado concentrados na opinião pública doméstica. Se continuarem a fazer as coisas dessa maneira e fizerem diplomacia para agradar ao eleitorado norte-americano, para quê fazer diplomacia? Porquê sobrecarregar os canais diplomáticos com esses assuntos quando o podem fazer a nível doméstico? Assim teria sido desnecessário a marcação de um encontro no Alasca com diplomatas chineses só para lhes dizerem isso e mostrarem-se politicamente incorrectos? Acho que não havia necessidade de um acordo público, mas em privado, quando se encontram com diplomatas chineses, não se começa logo ao ataque com temas sensíveis, considero que foi um erro de diplomacia por parte dos EUA”, concluiu Jianwei Wang.