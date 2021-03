CCAC diz que não houve ilegalidade na substituição das portas corta-fogo no Bairro da Ilha Verde

FOTOGRAFIA: GDI

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) concluiu que não há provas que demonstrem ilegalidades no âmbito das obras adicionais de substituição das portas corta-fogo do edifício do Bairro da Ilha Verde.

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) divulgou na passada sexta-feira o relatório de investigação sobre os portões rolantes corta-fogo do Edifício do Bairro da Ilha Verde. O órgão de investigação concluiu que não foram encontradas provas que demonstrassem a prática de ilegalidades no âmbito das obras adicionais de substituição das portas corta-fogo do Edifício do Bairro da Ilha Verde. Além disso, também não houve ilegalidade na adjudicação das respectivas obras, nota o CCAC, acrescentando ainda que os preços praticados correspondiam aos preços do mercado naquela altura.

Em causa está a investigação aberta em 2018, depois de ter sido noticiado que mais de 200 portas corta-fogo no edifício do Bairro da Ilha Verde teriam de ser substituídas. Verificou-se que as portas corta-fogo não estavam de acordo com o regulamento, o que levou a que o Governo avançasse para um plano de substituição destas portas. Inicialmente, estava previsto que se substituíssem 269 portas corta-fogo, o que custaria cerca de 40 milhões de patacas. O CCAC anunciou, em Janeiro de 2019, que o organismo iria investigar a substituição destes equipamentos para perceber se o valor correspondia ao preço de mercado. O Executivo optou, depois, por substituir apenas 100 portas, com o custo de 12 milhões de patacas.

No relatório ontem divulgado, o CCAC diz, porém, que duvida da necessidade de substituição das portas corta-fogo, já que “não se verificou que os serviços ou órgãos públicos em causa se tenham esforçado por encontrar outras vias para resolver o problema, acabando por desperdiçar os portões rolantes corta-fogo que tinham sido instalados há pouco tempo”.

Apesar da ausência de ilegalidades, o CCAC deixa reparos à actuação de vários serviços públicos. Nas conclusões, lê-se que o Instituto de Habitação (IH) “não cumpriu com rigor o papel de coordenador atribuído pela Lei da habitação económica”. Além disso, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e o Corpo de Bombeiros (CB), no decorrer de todo o processo, não procederam à comunicação dos critérios da classe de resistência ao fogo dos portões rolantes corta-fogo ao Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) ou ao IH.

“A DSSOPT e o CB não informaram também ao GDI que podia adoptar um plano alternativo para satisfazer as exigências legais relativas à segurança contra incêndios”, indica o CCAC, acrescentando que “tudo isto fez com que as obras de construção do Edifício do Bairro da Ilha Verde tenham sido apreciadas, executadas e reparadas como se fossem ‘grãos de areia soltos’”. “Os serviços ou órgãos em causa não demonstraram ter conhecimento suficiente sobre a legislação relativa às suas próprias competências, actuando cada um destes serviços ou órgãos à sua própria maneira”, refere o organismo.

O CCAC nota também que “não verificou a existência de quaisquer factos violadores da lei, nem qualquer ilegalidade ou irregularidade administrativa no procedimento de adjudicação da obra adicional por parte do GDI”. No entanto, sublinha que tanto o IH como o GDI “desconhecem as suas próprias competências no âmbito da construção de habitação económica”.

Secretário para a Segurança pede ao CB para avaliar problemas revelados pelo CCAC

Após a divulgação do relatório do CCAC sobre as portas corta-fogo do edifício do Bairro de Ilha Verde, o gabinete do secretário para a Segurança divulgou um comunicado onde começa por dizer que “as autoridades de segurança atribuem grande importância ao conteúdo e às opiniões apresentadas no relatório do CCAC” e que, por isso, Wong Sio Chak “instou imediatamente o CB [Corpo de Bombeiros] a avaliar, com seriedade, os problemas citados no relatório e instruiu igualmente o CB no sentido de reforçar, no futuro, a comunicação e a colaboração com outros serviços competentes no tratamento do respectivo trabalho, para melhor cumprimento das atribuições conferidas pela lei”. O comunicado do secretário lembra ainda que, na proposta de lei do regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos, actualmente em apreciação na Assembleia Legislativa, “estabelece-se uma clara divisão de competências entre o CB e outros serviços competentes”. O secretário diz acreditar que, com este diploma, os problemas serão resolvidos.

IH promete melhorias nos trabalhos relativos a empreendimentos de habitação económica

O Instituto de Habitação (IH) também reagiu ao relatório do CCAC sobre as portas corta-fogo, prometendo melhorar os trabalhos relativos aos empreendimentos de habitação económica. O IH diz que vai “continuar a desempenhar bem o papel de coordenação e supervisão dos empreendimentos de habitação económica”. Por outro lado, diz que vai proceder à “coordenação e distribuição de trabalho no âmbito dos empreendimentos de habitação económica do ponto de vista de promotor e utilizador”, estando o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) responsável pelos trabalhos de coordenação da construção e fiscalização das obras. Por fim, o IH diz que vai “coordenar melhor as atribuições e funções dos serviços ou organismos participantes nos empreendimentos de habitação económica, aproveitar bem os recursos de todos os participantes com vista a melhorar a eficiência na construção dos empreendimentos de habitação económica”.

Obras Públicas vão acompanhar “prudentemente” os problemas apontados

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) disse, em comunicado, que concorda com as considerações tecidas pelo órgão de investigação relativamente às portas corta-fogo do edifício do Bairro da Ilha Verde, pelo que “vai acompanhar prudentemente os problemas apontados”. A DSSOPT diz que vai “proceder a uma profunda análise, revisão e optimização dos respectivos trabalhos, de modo a colmatar as deficiências apontadas e efectuar um balanço da experiência adquirida, reforçando sucessivamente o diálogo e a cooperação com os serviços competentes e o sector”. Isto com o objectivo de “assegurar que as instalações de segurança contra incêndios dos edifícios cumpram a legislação em vigor nesta matéria, salvaguardando, portanto, a segurança da vida e dos bens dos residentes”.

Corpo de Bombeiros vai fazer formação interna após os comentários do CCAC

Também o Corpo de Bombeiros reagiu ao relatório do CCAC, dizendo concordar e respeitar os problemas identificados. “Seguindo as instruções do secretário para a Segurança, já se fez, seriamente, uma apreciação dos actuais modelos de trabalho, e, posteriormente, será realizada formação interna especializada, a fim de permitir ao pessoal uma profunda compreensão quanto às disposições do Regulamento de Segurança contra Incêndios em vigor”, lê-se no comunicado, que acrescenta que “o CB irá intensificar a comunicação e articulação com os serviços e entidades competentes, com vista a poder melhor cumprir os deveres legais com as suas próprias técnicas profissionais”.