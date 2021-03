Operação mobilizou mais de sete mil agentes num mês

FOTOGRAFIA: SPU

Uma operação de prevenção ao crime em Macau mobilizou mais de sete mil agentes policiais durante um mês e resultou na indiciação de 274 indivíduos e no repatriamento de 359, informaram ontem os Serviços de Polícia Unitários (SPU).

Sob o nome “Operação Preventiva do Inverno 2021”, a iniciativa da Polícia Judiciária, do Corpo de Polícia de Segurança Pública e dos Serviços de Alfândega teve lugar entre 22 de Janeiro e 21 de Fevereiro. As autoridades mobilizaram no total 7.158 agentes policiais, tendo identificado 21.581 indivíduos e repatriado 359.

De entre os 1.132 indivíduos averiguados, 274 foram encaminhados ao Ministério Público indiciados pelos crimes de usura, tráfico ou consumo de droga, furto e burla, entre outros, segundo o comunicado dos SPU. “Além disso, 18 indivíduos foram interceptados em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelas autoridades judiciárias e ordens de intercepção, entre os quais sete foram enviados para o estabelecimento prisional para cumprimento de penas”, pode ler-se na mesma nota. As autoridades detiveram ainda 121 pessoas por troca ilegal de dinheiro e outras 39 por prostituição.

Por fim, os Serviços de Alfândega reforçaram no mesmo período do Ano Novo Chinês o combate ao contrabando: “251 indivíduos foram acusados nos termos da Lei do Comércio Externo, tendo [sido] apreendidos cigarros, produtos cosméticos, vestuários de marca, medicamentos, produtos eletrónicos, entre outros”. As acções das forças de segurança foram efectuadas nas vias públicas, centros comerciais, salas de karaoke ou casinos.

Fazendo um balanço, as autoridades consideram que a operação conseguiu atingir os resultados esperados, “tendo contribuído para a manutenção da segurança e a estabilidade da ordem social de Macau”. Os SPU continuarão atentos à situação da segurança de Macau, desencadeando operações preventivas e de combate adequadas a fim de manter um ambiente seguro no território.