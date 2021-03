Mais de 1.500 alunos inscreveram-se para o “Dia das Carreiras 2021” do IPM

FOTOGRAFIA: IPM

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) organizou, na semana passada, uma série de actividades para facilitar a entrada dos estudantes universitários no mercado de trabalho de Macau e da Grande Baía. O evento “Dia das Carreiras 2021” contou com a participação de mais de 70 instituições de Macau e da Grande Baía, e teve como objectivo a disponibilização de informações sobre “mais de dois mil lugares de emprego e de estágio”.

Segundo os organizadores do evento, mais de 1. 500 finalistas e alunos universitários inscreveram-se para consulta das actividades que contaram com “mais de 10 sessões de apresentação sobre o emprego, com a participação de mais de 500 alunos”. Em comunicado, o IPM frisou que, através dessas sessões, espera “elevar a competitividade profissional dos alunos universitários, ajudando os finalistas a ingressar na carreira profissional e a obterem um conhecimento mais aprofundado sobre o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, desejando que os alunos aproveitem as oportunidades e se preparem bem, dando as suas contribuições ao desenvolvimento de Macau e da Grande Baía”.

Durante as actividades, os alunos tiveram a oportunidade de ouvir palestras de representantes de instituições como a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico sobre que estratégias adoptar em entrevistas de emprego, técnicas para conseguir emprego e análises sobre o mercado de emprego.

Para além de conhecerem as oportunidades de emprego e de estágio noutras cidades da Grande Baía, os finalistas puderam elaborar os respectivos currículos em inglês através de um workshop do Centro de Inglês IPM-Bell, assim como simular entrevistas em inglês. Para o IPM estas sessões de apresentação sobre emprego são fundamentais para colocar em contacto os alunos, que saem da universidade para o mercado de trabalho, e as entidades empregadoras, que procuram novos talentos para enriquecer os seus quadros.