Lei Chan U sugere emissão de novos cartões de consumo e ajustes ao plano para estimular economia

O deputado Lei Chan U enviou ontem uma interpelação escrita ao Governo com várias sugestões para auxiliar os residentes afectados pelo actual contexto económico devido à pandemia da Covid-19. No documento dirigido ao Executivo, o vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) considerou que o plano de estímulo à economia apresentado na segunda-feira pode não ser suficiente para ajudar os cidadãos e promover o consumo local. Nesse sentido, Lei Chan U perguntou às autoridades sobre a possibilidade de serem emitidos novos cartões de consumo à imagem do que aconteceu em 2020.

“Como resultado da experiência adquirida com as duas rondas de cartões de consumidor, tanto as lojas como os residentes, mesmo os idosos, já estão familiarizados com a utilização dos cartões e podem utilizá-los directamente para cobrir as suas despesas de vida e aliviar a pressão sobre as suas famílias. Neste contexto, irá o Governo da RAEM considerar fazer referência às medidas de assistência adoptadas nas duas primeiras rondas e emitir cartões de consumidor adicionais ao público, bem como considerar a introdução de novos subsídios às taxas de água e electricidade, de modo a impulsionar a procura interna, prestando simultaneamente assistência aos residentes? Que medidas de assistência específicas serão fornecidas aos desempregados de longa duração e às pessoas em dificuldades especiais em termos de política?”, questionou o parlamentar.

Para Lei Chan U, o novo pacote de estímulos à economia apresentado pelo Governo é complexo e restrito, uma vez que não abrange menores de 18 anos. “Tendo em conta a complexidade da utilização do Sistema de Descontos Electrónicos no Consumidor e a sua curta duração, o Governo irá fazer ajustamentos para melhorar as medidas relevantes para facilitar a utilização deste sistema pelo público? Que medidas de assistência tem o Governo para ajudar aqueles que têm menos de 18 anos, têm problemas de mobilidade ou não sabem como operar os ‘smartphones’, o que pode causar-lhes algumas dificuldades para beneficiarem deste sistema?”, questionou o deputado.

A terminar, o vice-presidente da FAOM quis ainda saber que medidas foram colocadas em prática para “evitar a subida dos preços”. “Como irá o Governo estabilizar os preços através da intensificação das inspecções e da supervisão?”

