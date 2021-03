Empresário de Macau Ng Lap Seng deve sair da prisão em breve

FOTOGRAFIA: Andrew Gombert/EPA

O empresário de Macau Ng Lap Seng, condenado por suborno, poderá ser libertado mais cedo após cumprir 34 meses de uma pena de quatro anos de prisão. A notícia foi avançada ontem pela Reuters. Ng Lap Seng foi condenado em 2017 por subornar dois embaixadores das Nações Unidas (ONU), incluindo o ex-presidente da Assembleia Geral do organismo, John Ashe, para conseguir apoio para um projecto milionário de um centro de conferências para Macau. No entanto, um juiz norte-americano anuiu ao pedido de libertação de Ng, de 72 anos, citando motivos “compassivos” devido às más condições de saúde do empresário, bem como aos problemas relacionados com a Covid-19 na prisão de Allenwood, onde estava encarcerado. A defesa de Ng também pediu que o empresário tivesse autorização para apanhar um vôo privado de volta à China, de acordo com a ONG Inner City Press.

Supostamente, o empresário ter-se-ia recusado a ser vacinado contra a Covid-19 a 9 de Fevereiro, mas, posteriormente, mudou de ideias e recebeu a sua primeira dose da vacina produzida pela Moderna a 24 de Fevereiro, estando programada a segunda dose da inoculação na próxima semana, um argumento utilizado pelos promotores para solicitar que o juiz reconsidere a sua decisão, mas em vão. O ex-embaixador da República Dominicana que admitiu ter participado no suborno às Nações Unidas, e cujo testemunho foi considerado importante na condenação de Ng em 2017, recebeu uma sentença de 20 dias de detenção. Enquanto isso, John Ashe, o ex-presidente da Assembleia Geral da ONU entre 2013 e 2014, morreu em 2016 devido a diversas lesões enquanto levantava um haltere na sua casa, em Nova Iorque. Na altura, o caribenho natural da Antígua e Barbuda aguardava julgamento no mesmo caso.