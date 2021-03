DSAT sem planos para aumentar número de parques de estacionamento em Coloane

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em resposta a uma interpelação da deputada Ella Lei, o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego assegurou que não há planos para ampliar o número de parques de estacionamento em Coloane e na vila de Ká-Hó. A questão foi levantada pela representante da Federação das Associações dos Operários de Macau devido ao aumento do número de visitantes nos pontos turísticos fora da península de Macau devido à pandemia. Por outro lado, Lam Hin San assinalou que a frequência da carreira de autocarros que parte de Ká-Hó aumentou 9% e que foram disponibilizadas carreiras especiais “consoante o fluxo de passageiros”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Lam Hin San revelou que o Governo não tem planos para ampliar o número de parques de estacionamento nos pontos turísticos e instalações de lazer em Coloane e na Vila de Nossa Senhora em Ká-Hó. A questão foi levantada pela deputada Ella Lei numa interpelação escrita dirigida ao Executivo em Fevereiro sobre a necessidade de realização de aperfeiçoamentos e construção de parques de estacionamento em diversos pontos turísticos de Coloane devido ao aumento do número de visitantes.

“Coloane é o ‘jardim das traseiras’ de Macau, é um espaço raro de lazer e diversão para os residentes realizarem actividades ao ar livre com a família. Durante os feriados, os transportes públicos e os lugares de estacionamento públicos estão sempre sobrelotados, nomeadamente durante esta fase de epidemia, em que a procura é superior à oferta. O Governo já procedeu a uma avaliação global e já aperfeiçoou as instalações complementares de trânsito desses espaços de lazer e diversões em Coloane? Quanto ao terreno de Hac Sá recuperado pelo Instituto para os Assuntos Municipais, com uma área de cerca de sete hectares que vai ser gradualmente aproveitado como espaço de lazer para actividades de grande dimensão, o Governo vai adoptar medidas preventivas e atempadas em relação às respectivas instalações complementares de trânsito?”, questionou a representante da Federação das Associações dos Operários de Macau.

Na resposta às questões da deputada, Lam Hin San assumiu que o número de visitantes nestas zonas aumentou a procura de parques de estacionamento, mas considerou que “já existe um número adequado de lugares de estacionamento”.

“Ultimamente os residentes de Macau preferem realizar diversas actividades nos sábados, domingos e feriados em Coloane, aumentando assim a procura de lugares de estacionamento na zona adjacente. Embora esta procura se limita a determinados dias e períodos, e tendo em conta que, actualmente, já existe um número adequado de lugares de estacionamento nas zonas de Coloane e Hac Sá que reúnem condições para o efeito, pelo que, por enquanto, esta Direcção de Serviços não tem planos para aumentar o número de lugares de estacionamento ou construir parques de estacionamento públicos. Paralelamente, a DSAT tem vindo a elevar a prestação de serviços de autocarros e a capacidade de transportes, de modo a encorajar mais residentes a utilizarem os transportes públicos para a sua deslocação. Presentemente, existem 16 carreiras de autocarros para facilitar a deslocação dos residentes de Macau e Taipa às diversas zonas de Coloane”, indicou Lam Hin San numa resposta assinada a 8 de Março.

Outra questão levantada pela deputada Ella Lei foi a possibilidade de o Governo reavaliar as necessidades de instalações complementares de trânsito na Vila de Nossa Senhora de Ká-Hó com o intuito de facilitar as visitas dos residentes. “Os edifícios da Vila de Nossa Senhora em Ká-Hó estiveram desaproveitados durante muito tempo, o que levou à sua deterioração. Após o seu restauro e reabilitação, passaram a ser local de visita para muitos residentes, que se sentiram atraídos a fazer caminhadas nas suas proximidades. Naquela zona, foram também construídos um lar de reabilitação mental, um lar de idosos e o hospital de reabilitação geriátrica, mas os transportes públicos e os lugares de estacionamento públicos ainda estão por aperfeiçoar. O Governo deve reavaliar as necessidades de instalações complementares de trânsito, tendo em conta o desenvolvimento e as recentes mudanças de Ká-Hó, e proceder ao respectivo acompanhamento, no sentido de facilitar as visitas dos residentes. Vai fazê-lo?”, inquiriu Ella Lei.

Neste aspecto, a DSAT garantir estar “atenta ao trânsito na zona da Vila de Nossa Senhora de Ká Hó”, e que, por isso, aumentou, no ano passado, “o número de lugares de estacionamento para automóveis ligeiros no troço adjacente à Estrada de Nossa Senhora de Ká Hó”. Por outro lado, Lam Hin San frisou que a “carreira nº 21 que vai até Ká Hó, a respectiva operadora de autocarros aumentou, a partir de Janeiro de 2021, 9% do total das frequências de partidas e introduziu a exploração mista de autocarros de porte médio e pequeno para aumentar a capacidade de transporte; a partir da segunda metade de Fevereiro, foi aumentado as carreiras especiais consoante o fluxo de passageiros”.