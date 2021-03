Desde 2018, autoridades arrecadaram 538 milhões de patacas em multas de trânsito

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Nos últimos três anos, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) arrecadou no total 538 milhões de patacas em multas de trânsito. Segundo dados enviados ao PONTO FINAL pelas autoridades, desde 2018 registaram-se 2,4 milhões de infracções à lei do trânsito rodoviário.

André Vinagre

Entre o início de 2018 e Fevereiro de 2021, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) registou um total de 2,4 milhões de infracções à lei do trânsito rodoviário. Como resultado, as autoridades arrecadaram a quantia de 538 milhões de patacas em multas.

Segundo os dados das autoridades cedidos ao PONTO FINAL, entre Janeiro e Fevereiro deste ano o CPSP registou 104 mil infracções de trânsito, que resultaram em mais de 24 mil patacas em multas.

Em 2018, o número de infracções de trânsito foi de 875.269 e em 2019 o número cresceu ligeiramente para os 877.687. Em consequência disso, em 2018, o valor das multas foi de 209 milhões de patacas. Porém, ainda que o número de infracções tenha aumentado em 2019, o valor das multas correspondentes foi menor do que no ano anterior: 186 milhões de patacas.

Em 2020, já em tempos de pandemia, as autoridades registaram uma diminuição significativa no número de infracções nas estradas de Macau, com cerca de 550 mil transgressões. O valor das multas também caiu para os 118 mil patacas. Ou seja, de 2019 para 2020, houve uma diminuição de 37% no número de infracções e uma queda de 36% no montante das multas.

Assim, entre 2018 e 2019, a média mensal de infracções manteve-se nas 73 mil. No ano passado caiu para 45 e este ano, olhando apenas para os dois primeiros meses, as infracções estão a aumentar para uma média de 53 por mês. Em 2018, as autoridades obtiveram 17 milhões de patacas por mês. Em 2019, a média decresceu para os 15,5 milhões por mês. Em 2020, a média caiu para menos de 10 milhões por mês. Nos primeiros dois meses deste ano, tem-se registado uma recuperação para os 12 milhões de patacas por mês no que respeita a multas.

O CPSP esclareceu ainda que o valor resultante das multas é remetido à Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) para o devido acompanhamento e tratamento.

Há dois anos, recorde-se, o Governo deu início a uma consulta pública para a revisão da lei do trânsito rodoviário, que propunha um agravamento da moldura penal até dois anos de prisão para os crimes de condução em estado de embriaguez ou sob influência de estupefacientes. Por outro lado, era sugerido o agravamento das sanções a aplicar em contravenções como a não cedência de passagem aos peões e também a introdução da carta por pontos. Os resultados da consulta pública foram divulgados em Setembro de 2019, que mostravam que os residentes estavam de acordo com as alterações propostas.