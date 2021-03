Casa de Portugal promove património cultural com concertos ao ar livre

Nos dias 19, 20 e 21 deste mês, a Casa de Portugal vai organizar um ciclo de concertos intitulado “Património Cultural de Macau” 2021, onde a banda residente vai tocar temas originais em três espaços destacados ao ar livre na cidade, nomeadamente na Biblioteca Robert Ho Tung, Casa Garden e a Casa do Mandarim.

A banda residente da Casa de Portugal vai apresentar três concertos entre hoje e domingo. Os concertos são organizados pela Casa de Portugal e, além de representarem uma oportunidade para destacar a própria banda residente, a ocasião será também para divulgar três locais da cidade, ao ar livre, considerados património cultural: a Biblioteca Sir Robert Ho Tung, a Casa Garden e a Casa do Mandarim.

Diana Soares, coordenadora da Casa de Portugal, e Tomás Ramos de Deus, vocalista da banda da Casa de Portugal, falaram ao PONTO FINAL acerca da iniciativa deste ciclo de concertos. “É suposto apresentarmos [Casa de Portugal] várias propostas ao Instituto Cultural, das quais eles aprovam algumas. Esta foi uma delas”, explicou ao PONTO FINAL Diana Soeiro, acrescentando que a CPM está sempre à procura de projectos ao ar livre. “Achamos que funciona bem e que seria interessante conjugar os projectos que nós temos com a música e os discos, conciliando-os com determinados espaços”.

Hoje, o concerto será sobre o álbum de Fernando Pessoa, na Biblioteca Sir Robert Ho Tung. “Nunca fizemos nada lá, mas escolhemos este local devido ao disco que vamos tocar em concerto ser o ‘Fernando Pessoa’”, refere Diana Soeiro. O grande objectivo deste evento será o de divulgar os discos da Casa de Portugal, que são oito actualmente, para serem apresentados em cenários sobre os quais estão relacionados.

Amanhã, o evento continuará, na Casa Garden, local já familiar da banda da Casa de Portugal, onde as músicas serão do disco dos 20 anos da transferência de soberania de Macau para China. “No dia 20 teremos o concerto de homenagem a Macau, onde os cancões são poemas, e fazem parte do disco que lançámos no ano passado com 20 poemas de autores de Macau”. Os temas são todos composições originais da banda.

No último dia, no domingo, o concerto será do disco “8” feito com uma selecção de oito poemas de autores chineses, e será na Casa do Mandarim. É de realçar que Yao Feng foi o responsável pela selecção e pela tradução para português dos poemas, figurando igualmente como autor neste álbum. “O objectivo deste disco é dar a conhecer a poesia chinesa, cantada em português, e como nunca tínhamos feito um concerto aqui, apesar de já ter estado previsto no ano passado, achámos que era uma boa forma de os dinamizar e convidar as famílias a aparecerem”, reitera Diana Soeiro.

Tomás Ramos de Deus, por sua vez, acrescenta que considera estes três locais “super culturais” e relacionados com a envolvência da música que vão apresentar. “A Casa Garden, por exemplo, é um sitio onde já tocámos bastantes vezes, e é sempre um local maravilhoso para se tocar e para se estar, além de que é um sítio que tem imenso a ver com Macau e com os portugueses em Macau”, conclui.

Cada concerto terá uma duração média entre 45 minutos e uma hora, e a entrada será gratuita.