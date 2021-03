Candidatos que apoiem protestos de Hong Kong pela independência podem ser afastados, avisa CAEAL

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O pedido para constituição de uma comissão de candidatura para as próximas eleições deve ser feito até 15 de Junho, sendo proibido assinaturas de eleitores em diferentes boletins. A garantia foi dada ontem por Tong Hio Fong após uma reunião da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL). Segundo o presidente do organismo que regula as eleições em Macau, um candidato que se manifeste a favor das manifestações de Hong Kong pela independência pode vir a ser desqualificado e impedido de concorrer a um lugar no hemiciclo por violação das disposições da Lei Básica.

O presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), Tong Hio Fong, afirmou ontem, após reunião do organismo, que um candidato às eleições para a Assembleia Legislativa pode ser excluído do próximo sufrágio caso viole as disposições da Lei Básica, e assumiu que a lista de um candidato que apoie os protestos pela independência de Hong Kong pode ser desqualificada.

“Conforme a lei eleitoral, todos os candidatos têm de declarar que estão a defender a Lei Básica e ser fiel à RAEM, bem como à República Popular da China. Daí, todos os candidatos, se fizerem algo que está a contrariar a lei, então têm a possibilidade de ser desqualificados. Vamos analisar caso por caso e analisando o conteúdo para ter um resultado. Vou dar um exemplo, se um candidato está a apoiar os protestos de Hong Kong [pela independência], então está já a violar as disposições da Lei Básica, ou seja, a ordem constitucional”, afirmou Tong Hio Fong aos jornalistas, depois de ter adiantado algumas restrições no processo de constituição da comissão de candidatura.

Segundo Tong Hio Fong, a Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa introduziu alterações para evitar assinaturas repetidas de eleitores nos boletins de candidatura. “Lembramos a todos os eleitores que até dia 15 de Junho podem apresentar o pedido para constituição da comissão de candidatura. No passado, num só boletim podia haver vários eleitores a pôr a sua assinatura, mas, desta vez, cada eleitor só pode fazer uma assinatura num boletim”, vincou Tong Hio Fong.

Questionado sobre esta alteração, o presidente da CAEAL acrescentou que a assinatura dos eleitores é também uma manifestação da sua “posição política” e que foi necessário restringir as assinaturas em diferentes candidaturas. “Conforme as experiências em edições anteriores, conseguimos ver que os eleitores, muitas vezes, não sabem o que assinaram. Se calhar, alguns assinaram por causa dos amigos, fazendo a assinatura para receber mais regalias, então, nessas circunstâncias, fizeram a assinatura. Desta vez temos uma página separada dizendo ou declarando que a pessoa está a fazer a assinatura para esse fim, e só pode fazer uma assinatura, evitando assim casos de assinaturas repetidas ou assinaturas duplicadas”.

Para além desta medida, o presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa recordou que a divulgação de conteúdo propagandístico é ilegal “durante o período da campanha eleitoral” e frisou que algumas reportagens terão de ser “ocultadas” durante o período de reflexão. “[O período em que não pode haver propaganda é] durante a campanha eleitoral, por isso, fora desse prazo ou durante o dia de reflexão, devem ocultar reportagens que possam ser consideradas propaganda eleitoral, por isso é fora do período de campanha eleitoral e no próprio dia de reflexão. Não estamos a limitar ou a restringir a liberdade de expressão por parte dos profissionais da comunicação social porque é simplesmente seguir a lei. Conforme a lei, durante o dia de reflexão e fora da campanha eleitoral não se deve fazer propaganda”, assinalou Tong Hio Fong.