Professor de música travesti detido depois de ter furtado cerveja e vinho

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Um homem, que tinha por hábito vestir-se de mulher, foi detido por ter furtado um total de mais de duas mil patacas em cerveja e vinho. Segundo a polícia, o professor de música em part-time terá sido responsável por vários furtos ao longo deste ano em lojas de conveniência. Em seis furtos, o travesti levou cerca de uma centena de latas de cerveja e duas garrafas de vinho. O homem, residente de Macau, terá assumido ser viciado em álcool.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O funcionário de uma loja de conveniência na Rua de Brás da Rosa deu o alerta no dia 12 de Março: um homem vestido de mulher teria furtado cerveja e vinho da loja. Ao receber a denúncia, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) investigou e verificou que esta não era a primeira vez que o travesti furtava álcool em lojas daquela zona de Macau. O caso foi detalhado ontem por um porta-voz do CPSP em conferência de imprensa.

Depois da denúncia, a polícia foi analisar as câmaras de videovigilância da loja de conveniência. Pelas imagens, os agentes terão ficado com a impressão de que o crime teria sido perpetrado por uma mulher, mas o funcionário da loja alertou que era um homem vestido de mulher.

As autoridades acabaram por conseguir interceptar o homem, de 35 anos e residente de Macau, ainda vestido de mulher. Após a investigação, os investigadores perceberam que o professor de música em part-time teria sido também o responsável por outros cinco furtos semelhantes, a maioria dos quais na Rua de Brás da Rosa. Dois dos furtos aconteceram também na Estrada do Repouso. Aquando dos furtos, o homem estava sempre vestido de mulher.

Da loja de conveniência da Rua de Brás da Rosa, o homem terá levado, no total, 72 latas de cerveja, duas garrafas de vinho, uma caixa de chocolates e duas caixas de plástico. Na loja de conveniência da Estrada do Repouso, o homem terá furtado 26 latas de cerveja. No total, os furtos tiveram o valor de 2.034 patacas.

Segundo o porta-voz do CPSP que detalhou o caso, o suspeito terá confessado o crime e justificado que era viciado em álcool. O homem terá explicado também que desde 2005 que tem o hábito de se vestir de mulher e que não se vestia de mulher para fazer os furtos, mas sim porque normalmente o fazia quando saía à rua.

Na mesma conferência de imprensa, o porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) detalhou um caso de violência doméstica em que uma criança de sete anos terá sido agredida pela mãe com uma cana de bambu. No dia 15 de Março, a professora da criança, que anda no 1.º ano do ensino primário, terá reparado nas marcas na menina e, por isso, acompanhou-a à polícia para fazer queixa. A criança explicou que a mãe lhe bateu com a cana de bambu porque esta tinha cortado o próprio cabelo.

Após a investigação da PJ, a mãe foi levada à esquadra no dia seguinte, acusada de violência doméstica. A criança de sete anos ficou com ferimentos ligeiros.