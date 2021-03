Pereira Coutinho sugere terceira ronda de cartões de consumo com 8 mil patacas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) e deputado da Assembleia Legislativa, José Pereira Coutinho, enviou uma carta ao Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, a pedir alterações ao “Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população” de 2021, nomeadamente a implementação de uma terceira ronda de cartões de consumo com 8 mil patacas, isenção do pagamento de tarifas de água e de electricidade para todos os residentes, e atribuição de 15 mil patacas aos trabalhadores da função pública do nível básico.

Apesar de considerar que as medidas de apoio económico à epidemia para aliviar as dificuldades da população no primeiro semestre de 2020 foram tomadas “prontamente” pelo Governo, Pereira Coutinho assinalou que a Covid-19 “impediu a recuperação rápida da economia de Macau e muitos residentes ainda estão a sofrer” e, por isso, sugeriu ao Governo a introdução de uma “terceira ronda dos cartões de consumo de 8.000 patacas”.

Para o deputado, o pacote de estímulos apresentado pelo secretário para a Economia e Finanças na passada segunda-feira, em conferência de imprensa, “causou muitos desapontamentos” entre as famílias de Macau “em situação vulnerável” devido aos “problemas económicos graves”, os quais não serão satisfeitos pelas actuais medidas de apoio que, “para a plena utilização das 4.800 patacas atribuídas pelo Governo, é necessário primeiro antecipar o gasto de 14.440 patacas do próprio bolso”.

“O problema é que como os trabalhadores em situação de desemprego ou licença sem vencimento, ou trabalhadores de tempo parcial têm esta capacidade financeira? Muitas pessoas desempregadas referiram que é como fazer as coisas às avessas e que a Administração não está a considerar, nem as situações vulneráveis, nem as pressões económicas deles. Estas medidas de apoio não os vão ajudar a enfrentar as dificuldades causadas pela epidemia”, frisou Pereira Coutinho, acrescentando ainda que “muitos idosos também criticaram as medidas de apoio, dizendo que o Governo da RAEM deixou de atribuir as 7.000 patacas às contas individuais de previdência central, por não ter saldos orçamentais”.

A terminar, o presidente da ATFPM pediu ao Governo para adoptar as medidas de apoio do ano passado, “como o cartão de consumo electrónico e isenção de tarifas de água e de electricidade”, “atribuir as 7.000 patacas às contas individuais de previdência central dos idosos através da Fundação Macau”, “conceder subsídios especiais aos a grupos vulneráveis, como portadores de deficiência visual, famílias monoparentais, cuidadores, doentes psiquiátricos, crianças autistas e idosos isolados, para ajudá-los de forma eficaz”, ou “atribuir aos trabalhadores da função pública com rendimento mensal inferior de 60.000 patacas, nomeadamente os trabalhadores do nível básico, montantes de apoio no valor de 15.000 patacas”.

E.S.