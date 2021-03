Novo livro de Hugo Luz dos Santos sugere duas velocidades para a justiça de Macau

Hugo Luz dos Santos, doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Macau, lançou um livro em Portugal que sugere uma reforma do Código do Processo Civil de Macau e, ao mesmo tempo, a aposta num modelo de mediação para a resolução de conflitos. Ao PONTO FINAL, o autor explicou que isto poderia fazer com que houvesse uma justiça a duas velocidades.

André Vinagre

“Direito Civil e Direito Processual Civil Contemporâneo – Volume II: Entre a Dogmática e a Prática” é o nome do livro lançado ontem por Hugo Luz dos Santos, e editado pela NovaCausa Edições Jurídicas. Hugo Luz dos Santos é magistrado do Ministério Público de Portugal, Doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Macau e ‘Fellow’ no Forum for International Conciliation and Arbitration, e, ao PONTO FINAL, explica que, apesar de o livro ter sido lançado apenas em Portugal, “tem muito que ver com o Direito de Macau”.

O autor começa por explicar que o livro está entre a prática jurídica e a dogmática, e que tem quatro pilares essenciais. “Em primeiro lugar, este livro quer fazer uma visão panorâmica dos contratos de jogo e dos contratos de aposta no confronto analógico dos instrumentos financeiros, e a sua importância no ordenamento jurídico de Portugal e de Macau”, indica o magistrado.

O segundo ponto focal do livro é a reforma do Código do Processo Civil. O magistrado explica que o Código do Processo Civil de Macau já pouco tem a ver com o de Portugal, apesar das alterações ao Código do Processo Civil de Portugal, o de Macau manteve-se igual desde 1999. O Código do Processo Civil de Macau ainda está muito ligado aos ónus e preclusões das partes processuais”, recorda, assinalando que isso faz com que o juiz tenha de ter uma “intervenção muito tardia e muito fossilizada”.

“Se congraçarmos este princípio de gestão processual com os mecanismo alternativos de resolução de disputas, principalmente a mediação, podemos ter uma justiça a duas velocidades”, afirmou Hugo Luz dos Santos. Ou seja, “uma justiça em que se tomasse de casos complexos que pedissem a intervenção de um juiz quando estão em causa questões legais” e “uma segunda velocidade para os casos em que se discute mais questões de custódia de menores, atribuição de alimento, divórcio, questões que concitam muitas emoções e que trazem o melhor da natureza humana”.

Em terceiro lugar, o livro lançado ontem destina-se também à compreensão dos contributos de Direito Comparado que podem ser trazidos para Macau, principalmente do ponto de vista do princípio da gestão processual. Por último, a falta de mediação: “Este livro vem lamentar a oportunidade perdida encabeçada pela reforma do Código do Processo Penal de Macau no que tange à não inclusão de mais mecanismos alternativos de resolução de disputas, como por exemplo a mediação civil”. “Macau passou um pouco ao lado deste tipo de reforma de inclusão de certos mecanismos de alternativas para resolução de disputas como a mediação, tendo em vista a fadiga processual dos tribunais”, conclui o autor.