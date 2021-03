Nova ronda de apoios poderá beneficiar consumo através do “efeito multiplicador”, dizem economistas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O terceiro pacote de estímulos à economia apresentado por Lei Wai Nong na segunda-feira passada distinguiu-se, em grande parte das medidas implementadas ano passado, na forma como o Governo irá proporcionar benefícios aos consumidores na forma de cupões de descontos até ao final do ano. Para além da entrega mais cedo dos cheques pecuniários e de mais apoios à formação de desempregados, a terceira ronda de apoios tem dividido opiniões na sociedade por ser restrita a pagamentos electrónicos por telemóvel, e por obrigar os consumidores a gastar o triplo para obter vantagens, seguindo a filosofia da indústria do jogo em que “a casa ganha sempre”.

A estratégia apresentada pelo Governo para estimular a recuperação económica de Macau dividiu opiniões e levou vários deputados a criticar o modelo de pagamento electrónico por telemóvel em detrimento do sistema de cartões de consumo implementado no ano passado com a distribuição de 8.000 patacas por cada residente. Numa altura em que o fluxo de turistas continua abaixo das expectativas tanto o sector hoteleiro como a indústria do jogo procuram formas de sobreviver sem visitantes, a opção do Executivo para estimular a economia em 2021 foi a criação de cupões de desconto electrónicos com um valor máximo de 600 patacas por mês.

No entender de Henry Lei há que encarar esta nova ronda de apoios “como um todo” e não reduzir a medida do Executivo a “simples promoções de supermercado”. “Ao contrário das duas primeiras rondas do chamado cartão de consumo, em que as pessoas se limitaram a gastar o dinheiro do Governo e a poupar o seu próprio dinheiro, esta dose de estímulos económicos destina-se a encorajar as pessoas a gastar o seu próprio dinheiro para contornar esse efeito de substituição que pode influenciar a contribuição real destes estímulos para a economia”, começou por dizer Henry Lei ao PONTO FINAL.

Para o professor de Economia da Universidade de Macau, a concepção da terceira ronda de estímulos é bastante diferente e com “um propósito muito diferente”. Na opinião de Henry Lei, os objectivos políticos são “bastante diferentes”, uma vez que o Governo quer dar “subsídios” na forma de incentivos. “Podem usufruir do desconto ao gastar mais para obter as vantagens de obter os subsídios. E desta forma, as pessoas podem ter de gastar o seu próprio dinheiro, utilizando dinheiro do seu bolso em vez de gastar apenas o dinheiro dado pelo Governo para que estes gastos possam ter um efeito multiplicador maior, o chamado ‘efeito multiplicador’”, indicou Henry Lei.

Consumir para um efeito multiplicador

Uma opinião partilhada por Ricardo Siu, um professor de Economia também na Universidade de Macau. “A questão dos cupões de descontos neste novo pacote de estímulos à economia tem sido muito debatida pela sociedade, nomeadamente por tratar-se de uma medida restrita a pagamentos electrónicos através do telemóvel. Esse requerimento tem levantado muitas críticas quanto à eficiência. Mas na minha avaliação, acho o mecanismo justo e eficiente neste período de tempo específico”, assinalou Ricardo Siu, acrescentando que a actual situação económica e social de Macau é “bastante distinta” da vivida em 2020.

“O Governo quer utilizar este novo princípio para estimular a economia local e ajudar as micro e pequenas empresas, e estão a revelar alguma prudência devido à falta de grandes receitas e fluxo de pessoas. Com estes cupões de descontos será mais fácil promover o consumo dos residentes junto das micro e pequenas empresas, e assegurar uma estabilização no consumo entre Maio e Dezembro deste ano”.

Na óptica de Ricardo Siu, com esta medida o Governo está a pensar a longo prazo. “No último ano, os incentivos de 3.000 e 5.000 patacas foram gastos por mais de metade dos residentes no primeiro mês. O que aconteceu foi que as pessoas gastaram este dinheiro e acabou, mas agora o consumo pode gerar retornos, e neste modelo, o consumidor poder ter uma extensão maior e assegurar um efeito multiplicador maior do aquele verificado em comparação com o ano passado. Com este novo pacote de incentivos, os residentes terão direito a um máximo de 600 patacas em descontos por mês entre Maio e Dezembro. Assim, o Governo quer dar continuidade a esta iniciativa para estimular a economia junto das micro e pequenas empresas de Macau, que representam cerca de 90% das empresas locais”, indicou Ricardo Siu.

Consumidores podem contrariar plano teórico do Governo

Já a economista Diana Massada lamentou a falta de informação na divulgação deste terceiro pacote de estímulos. “Os menores e as pessoas com mais idade e menos apetência para plataformas informáticas como é que vão utilizar esses benefícios? Porque um menor não tem à partida um meio electrónico próprio como um telemóvel como plataforma de pagamento própria. No meu Mpay não posso ter o meu e outro para o meu filho menor. Nunca poderia beneficiar de uma plataforma que está amplamente implementada do benefício para mim e para o meu filho menor. É uma complicação acrescida que não me parece que seja fácil de implementar. Não é a questão de ser pagamento electrónico, é mais a praticabilidade da implementação”, começou por dizer Diana Massada.

Sobre o modelo de cupões de descontos do Governo, a economista considerou que assenta na ideia de promoção de benefícios obtidos através do consumo. “A pessoa, para usufruir desse benefício, tem de primeiro gastar. Tem de gastar e pode receber 50 patacas ou 100 patacas, mas não recebe mais do que isso. Não é totalmente proporcional à sua transacção. Se formos ao supermercado gastar 500 patacas recebemos 100 de desconto, que poderei utilizar mais tarde. E só quando utilizar é que vou poder ganhar novamente, e para utilizar tenho de gastar três vezes mais. Isto obriga a um tipo de raciocínio complexo”, considerou a economista, acrescentando que a ideia do Governo é válida na teoria, mas que na prática poderá ser contrariada pelo próprio consumidor.

“Eu percebo que o Governo ache que a população deva fazer a sua parte, e o fazer a sua parte é gastar uma parte sua e outra parte que o Governo dá. Isso vai aumentar ainda mais o consumo. Eu acho que teoricamente isso é bem visto, mas na prática, com esta medida, o que eu acho que vai acontecer é que as pessoas não vão gastar o dinheiro. Porque efectivamente neste momento torna-se complicado a pessoa perceber como é que o vai utilizar. Quais as plataformas electrónicas que pode usar, para todos os elementos da família, idosos e menores. Tem que gastar mais do que tem direito a descontar, pode não ser efectivamente possível para muitas pessoas gastar o triplo daquilo a que têm direito”.

Apesar das críticas ao modelo de descontos electrónicos, Ricardo Siu considerou que a terceira ronda de medidas irá beneficiar a economia local. “A nossa situação económico-social está num período inicial de recuperação, é muito diferente do contexto do ano passado onde a economia foi abaixo com a pandemia. Acho que a medida [dos cupões] não é totalmente perfeita, especialmente na questão da restrição por pagamentos electrónicos através da aplicação Mpay, pois pode induzir alguma confusão entre os residentes, mas no geral concordo com estas medidas”.