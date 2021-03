A analogia da tecnologia digital, em exposição no Armazém do Boi

Neste sábado, dia 20 de Março, o novo Armazém do Boi vai apresentar a exposição a solo de Kit Lee intitulada “Data is the New Water”, onde a artista pretende mostrar a analogia do papel de dados e da tecnologia digital como uma tendência instalada na economia ou “como fonte de vida”. A artista local vai apresentar três instalações no segundo andar do Armazém do Boi, onde vai destacar elementos como a água, o mar e as gotas da chuva, apelando à interactividade dos visitantes numa interacção com as imagens.

Kit Lee é uma artista local já com experiência em apresentação de exposições individuais, tendo já lançado em Março do ano passado “Floating World”. Este ano, a artista, exibirá as suas novas obras num local experimental do Armazém do Boi com a exposição “Data is the New Water”, que aprofunda o percurso artístico da mesma desde a exposição do ano passado.

Kit Lee tem-se concentrado nos próprios meios de imagens gerados por computador (CGI) para explorar como utilizar esta tecnologia para moldar a imagem entre a realidade e a fabricação, simulando fundamentalmente imagens tridimensionais da realidade e da natureza. Os dados de tecnologia digital representados nesta exposição são a água. Haverá três trabalhos expostos, “Plantio”, onde a artista utiliza sensores que são colocados em contacto com a água para manter a “vida” da flor virtual; “Gotas de chuva”, onde o sensor de movimento capta, exactamente, o próprio movimento e utiliza o corpo para influenciar o movimento das gotas de chuva digitais que atingem a janela de vidro simulada; e “As Ondas”, onde a artista apela ao uso do aplauso dos visitantes para influenciar a flutuação das ondas no ecrã.

Alice Kok, curadora do projecto, falou ao PONTO FINAL acerca desta exposição. “Isto é um trabalho interactivo muito interessante baseado em imagens geradas por computador”, começou por explicar.

Kit Lee tem vindo a desenvolver séries de trabalhos digitais. “De início eram utilizadas flores. Flores em tela, flores em movimento, e depois, no ano passado, ela desenvolveu uma ligação com o mar, e daí decidiu combinar esta ideia de água e flores”, explica Alice Kok, e acrescenta: “por coincidência, quando ela me convidou para ser a curadora desta exposição eu estava a pesquisar sobre a ideia de dados como a água, e pensei neste título de ‘Data is the New Water’ como uma nova ideia ou a própria analogia da água a crescer e a plantar a flor”. A outra analogia também implícita e, de acordo com Alice Kok, ainda mais importante, é o surgimento de Dados, como o novo petróleo ou como o ouro, em termos de valor. “Sabemos que hoje em dia os Dados são muito valiosos, os grande Dados principalmente, pois tudo o que fazemos online está a ser registado como Dados. Até a forma como interagimos com o nosso telemóvel, ou o nosso comportamento de consumidor, tudo isto está a ser analisado e a ser utilizado como ‘input’ para novas acções, para que o mercado cresça”. A curadora explica ainda que, de certa forma, os ‘dados’ são a nova “moeda” ou a última tendência do negócio de dados, porque é o que é valioso hoje em dia. “Fico muito entusiasmada em poder estar envolvida numa mostra em como as pessoas podem tratam os dados na sua vida quotidiana. Acho que isto se está a tornar um tópico cada vez mais interessante”, conclui Alice Kok.