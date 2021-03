Sulu Sou sugere substituição de descontos electrónicos por cartões de consumo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita, o vice-presidente da Associação Novo Macau pediu alterações ao modelo da nova ronda de assistência económica e considerou que as medidas de apoio apresentadas por Lei Wai Nong não vão ter impacto nas pequenas e médias empresas locais. O deputado sugeriu também que a nova ronda de assistência económica seja feita através de cartões de consumo, uma vez que o modelo apresentado pelo Governo é limitado e restrito a pagamentos por telemóvel.

Eduardo Santiago

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, não ficou satisfeito com a nova ronda de assistência económica do Governo e desafiou o secretário para a Economia e Finanças Lei Wai Nong a fazer “rectificações” ao modelo de forma a ter um impacto real na vida dos residentes e nas contas das empresas locais. Numa interpelação escrita, Sulu Sou considerou que as medidas implementadas pelo Governo para a nova ronda de assistência económica são limitadas e que não passam de descontos electrónicos sem qualquer impacto na vida das pessoas.

“A nova ronda de assistência económica é limitada e restrita a pagamentos electrónicos”, começou por escrever Sulu Sou, acrescentando que o Governo deve continuar a utilizar os cartões electrónicos de consumo “em vez de descontos electrónicos no consumo” com o objectivo de “promover o consumo local e estimular a procura interna de forma mais ampla e alargada”.

Na opinião de Sulu Sou, as medidas apresentadas por Lei Wai Nong, na segunda-feira, não ajudam directamente os desempregados de longa duração, residentes em licença sem vencimento ou residentes com baixos rendimentos devido à pandemia.

“O Governo anunciou o ‘Plano de garantia do emprego, estabilização da economia e asseguramento da qualidade de vida da população’, no qual são introduzidas deduções de gastos electrónicos através de incentivos complicados, circunscritos, limitados e restritos a pagamentos por telemóvel. Não se trata de modo algum de uma nova ronda de medidas de assistência económica para combater a epidemia, o que tem suscitado críticas generalizadas entre os residentes”, frisou Sulu Sou, assinalando também que o meio de apoio poderá ser complicado para residentes que tenham dificuldades no uso de tecnologias. “Não se trata de modo algum de uma nova ronda de medidas de assistência económica para combater a epidemia”, acusou o deputado, antes de apresentar duas questões ao Executivo.

Para Sulu Sou, os residentes necessitam de estímulos económicos mais práticos para atenuar o impacto da pandemia nas finanças das famílias. “As duas rondas de apoios económicos no ano passado assumiram ambas a forma de cartões electrónicos de consumo relativamente simples e prático, que na generalidade satisfez as necessidades de diferentes grupos e faixas etárias da comunidade com cerca de 1,87 mil milhões e 3,3 mil milhões de patacas injectados no mercado (antes de ter em conta as despesas adicionais geradas), sendo que mais de 60% deste dinheiro foi canalizado directamente para as pequenas e médias empresas de Macau. Irá o Governo informar este Conselho se, a fim de promover o consumo local e estimular o mercado interno de uma forma mais popular e extensiva, concorda em continuar a utilizar o cartão de consumo electrónico em vez de descontos electrónicos no consumo?”, questionou Sulu Sou.

Outra sugestão apresentada pelo vice-presidente da Associação Novo Macau ao Governo foi o aumento dos subsídios de desemprego. “Desde o início da pandemia que dezenas de milhares de residentes foram forçados a aceitar cortes salariais de longo prazo, deixaram de trabalhar ou perderam mesmo os seus empregos e estão sob forte pressão financeira. Posso perguntar ao Governo se concorda em aumentar o montante de assistência directa pontual aos desempregados, aos que estão em licença sem vencimento e aos residentes com baixos rendimentos, a fim de aliviar as necessidades prementes da pandemia?”, concluiu Sulu Sou.