Pereira Coutinho apresenta projecto de lei para defesa dos trabalhadores

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

O deputado da Assembleia Legislativa (AL) José Pereira Coutinho apresentou ontem, ao cuidado do presidente da AL, Kou Hoi In, uma proposta de projecto de lei sobre a Acção de impugnação da confidencialidade de informações ou da recusa da sua prestação ou da realização de consultas. Com este articulado, o deputado eleito pela Associação Trabalhadores Função Pública Macau (ATFPM), pretende ver salvaguardados direitos laborais dos trabalhadores.

“Decorridos mais de 20 anos, após o estabelecimento da RAEM, continua a não estar regulamentado o direito à liberdade sindical e a negociação colectiva, instrumentos considerados fundamentais na protecção dos direitos e interesses dos trabalhadores quer do sector público, quer no privado”, escreveu o deputado na sua nota justificativa apensa ao Ofício Nº 16/AL/2021.

Neste contexto, assume Pereira Coutinho, os trabalhadores “serão sempre o elo mais fraco da relação laboral, havendo necessidade de acautelar, pontualmente, situações de debilidade posição processual”.

Para o legislador há lugar a melhorias que passariam, essencialmente, pela introdução de procedimentos especiais “melhorando a tutela da confidencialidade de informações ou da recusa de informações, ou da recusa da sua prestação ou da realização de consultas nos processos contenciosos de trabalho”.

O articulado agora proposto por Pereira Coutinho vai ao encontro da intenção do próprio em criar um novo processo especial, que permite que os trabalhadores, e as suas associações representativas, possam melhor defender a confidencialidade das informações prestadas na relação de trabalho”.

Nesse sentido, o deputado da AL sugere “a adopção de um processo especial relativo à impugnação da confidencialidade de informações ou da recusa da sua prestação ou da realização de consultas”, o qual seria criado, revela, para garantia do normal funcionamento do dever de reserva e confidencialidade dos membros das estruturas de representação colectiva dos trabahadores relativamente a informações que lhes tenham sido comunicadas pelo empregador e, bem assim, da possibilidade de recusa de prestação de informações pelo empregador.